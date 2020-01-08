 Украинские мобильные операторы предоставили льготы на связь с Ираном в связи с крушением самолета МАУ

"Киевстар" на странице в Facebook сообщил, что с 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети "Киевстар" на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок, передает Цензор.НЕТ.
В связи с трагическими событиями на территории Исламской республики Иран "Киевстар" выразил соболезнования семьям погибших пассажиров рейса №PS752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).
Как передает "Интерфакс-Украина", lifecell в свою очередь также выразил соболезнования пострадавшим от катастрофы и обеспечил бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране, начислив им бесплатно 20 минут голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украину.
В "Vodafone Украина" сообщили, что готовы по факту откорректировать счета в случае необходимости.
"Мы всегда помогаем нашим гражданам и абонентам в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В данном случае мы вряд ли чем-то сможем помочь гражданам другой страны. Но если будет хоть какой-то трафик, по факту готовы будем откорректировать счета", - сообщили в пресс-службе оператора.
Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.
Зважаючи чиї ті оператори.
Висловлюю співчуття сім'ям і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Їм і усім людям, які переживають наслідки трагедії, потрібна фахова допомога і психологічна підтримка. Як допомогти людині, що переживає втрату, і як захистити себе від потоку новин: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2545131005771451/?type=3&theater
Ну да. А ведь могли и цены повысить