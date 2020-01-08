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 Общество
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Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) Киевстар (30) мобильная связь (326) Lifecell (2) Vodafone (25)

 Украинские мобильные операторы предоставили льготы на связь с Ираном в связи с крушением самолета МАУ

Операторы мобильной связи компании "Киевстар" и lifecell предоставили льготы на связь с Ираном для своих абонентов.

"Киевстар" на странице в Facebook сообщил, что с 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети "Киевстар" на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок, передает Цензор.НЕТ.

В связи с трагическими событиями на территории Исламской республики Иран "Киевстар" выразил соболезнования семьям погибших пассажиров рейса №PS752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Как передает "Интерфакс-Украина", lifecell в свою очередь также выразил соболезнования пострадавшим от катастрофы и обеспечил бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране, начислив им бесплатно 20 минут голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украину.

В "Vodafone Украина" сообщили, что готовы по факту откорректировать счета в случае необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране будет мешать конфликт Ирана и США, - Bloomberg

"Мы всегда помогаем нашим гражданам и абонентам в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В данном случае мы вряд ли чем-то сможем помочь гражданам другой страны. Но если будет хоть какой-то трафик, по факту готовы будем откорректировать счета", - сообщили в пресс-службе оператора.

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МАУ обнародовала список 167 пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране украинского самолета. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3168777
 
 
 Топ комментарии
 
А Медведчук предоставил свой самолёт для эвакуации Зеленского... 😜
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Мда, можна ще пасажирам подарувати абонемент на метро, хоч би мовчали про таку акцію.
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А смысл? Те кто погибли так к ним уже не дозвониться...
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это для того что бы звонили тем кто еще находиться там..... в зоне риска так сказать
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А чо в Иране нету интернета? Вайбером звони скоко хоч...
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Мда, можна ще пасажирам подарувати абонемент на метро, хоч би мовчали про таку акцію.
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невиданная щедрость!!! и по тортику Рошен всем!!!
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Украина за последние годы вышла в первую десятку стран о которых весь мир говорит Каждый День.
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только говорят не о наших успехах, которых нет Українські мобільні оператори надали пільги на зв'язок з Іраном через катастрофу літака МАУ - Цензор.НЕТ 3518
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нехарашо оте "около 180 чєлавєк" - напоминайє #акакаяразніца. Для кожного ОДНОГО пасажира та родичів і близьких разніца кардінальная!!!
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А Медведчук предоставил свой самолёт для эвакуации Зеленского... 😜
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своего зедебила вражина Украины мертвечук не бросит. Зе вооплощает в жизнь его мечты.
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Нада чтоб вояки средствами ПВО стрельнули по самолету господина Медведчука Украинские мобильные операторы предоставили льготы на связь с Ираном в связи с крушением самолета МАУ - Цензор.НЕТ 770
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зелёная сопля пока в цене у куйла)) поэтому кум пока тратится
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а зеля з мертветчуком знаходяться в небі над кацапстаном! Де дно?
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дно началось с эвакуации циркача на личном самолёте кума *****.
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Уляна Супрун‏Подлинная учетная запись @usuprun 2 ч.2 часа назад

Висловлюю співчуття сім'ям і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Їм і усім людям, які переживають наслідки трагедії, потрібна фахова допомога і психологічна підтримка. Як допомогти людині, що переживає втрату, і як захистити себе від потоку новин: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2545131005771451/?type=3&theater
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Щедро. Не бесплатно, но льготы.
Ну да. А ведь могли и цены повысить
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ничё, отобьют повысив цены укр абонентам. щедрые вы наши...
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