 "Нафтогаз" не потратил полученные от "Газпрома" $2,9 млрд. Ждем разговора с правительством, - Коболев

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Деньги, которые сейчас находятся у "Нафтогаза"… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили", – сказал он.

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По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.

"Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты", - отметил он.

Напомним, 27 декабря "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.