 "Нафтогаз" не потратил полученные от "Газпрома" $2,9 млрд. Ждем разговора с правительством, - Коболев

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Деньги, которые сейчас находятся у "Нафтогаза"… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили", – сказал он.
По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.
"Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты", - отметил он.
Напомним, 27 декабря "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.
Мама любіт скорость!
а мама Дубинского на спорткарах катается..
а так просто просрут...
впрочем, больше ничего не надо добавлять к тому, что я сказал.
бабушке Бене подарят.
2.Компенсувати позику януковоща Моржовії.
3.Віддати бєні за приват як він просив.
4.Роздати слугам - бо на з/п депутата не проживеш.
5.Відмити через діджіталізацію.
А вы тогда в лучших традициях порохоботов поливали г ЮВТ. Она была тогда у вас 'агентом кремля ' назначена.
Забыли уже?
http://uainfo.org/blognews/1520000223-dbayliva-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko.html
😁
http://uainfo.org/blognews/1520000223-dbayliva-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko.html
То, что не смогла протащить старая Верховная Рада, протащил в турбо режиме новый состав ВР в качестве новогоднего подарка, под шумок поднятый с законами о земле. Газовая мафия звереет пока народ спит.
27 декабря «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Эта новость особенно хороша для главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и коммерческого директора НАК Юрия Витренко.
Как известно, за победу в Стокгольме уже была выплачена премия в размере 20,7 млн долларов с учетом налогов.
Из них Коболев получил 7,9 миллионов долларов, а Витренко - 6 миллионов долларов.
Эти деньги топ-менеджеры сразу же отправили в США и Лихтенштейн родственникам.
Как сообщало еще в прошлом году издание «Зеркало недели», оставшуюся часть премии - около 25,6 миллионов долларов - выплатят «исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша», что сегодня и произошло.
Эти деньги пойдут «преимущественно товарищам Коболеву и Витренко».
🤑
Сдереш три миллиарда долларов у Газпрома - выпиши себе премию.
Вот тибе бы, ну хоть кусочек!