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Все про:Казахстан (416) экстрадиция (446)

 Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блогершу Ахметову

На родине Жанару Ахметову обвиняют в мошенничестве. Активисты утверждают, что запрос властей на экстрадицию - это политический заказ.

Акция с призывом не выдавать Ахметову прошла в Алматы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Жанара Ахметова, известная также как Жанна Бота, с 2017 года находится с малолетним сыном в Киеве. Присутствующие заявили, что на родине ее ждут репрессии и запрос Казахстана о ее экстрадиции - это "политический заказ палачей от власти".

На место акции прибыли представители местных властей и требовали от активистов разойтись, но те продолжали свой протест.

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Накануне вечером Ахметова написала в Фейсбуке, что Казахстан просит о ее экстрадиции по статье о мошенничестве. Она утверждает, что долговой задолженности в рамках этого уголовного дела у нее уже нет, и это якобы доказано украинским судом.

Ахметова утверждает, что из-за долгов провела полтора года в казахской тюрьме, а все ее имущество конфисковали. После этого еще 6,5 лет женщина прожила под полицейским надзором. В 2014 году она начала вести активную оппозиционную блоггерскую деятельность и публиковаться в оппозиционной газете "Трибуна", после чего против нее начали "фабриковать уголовное дело".

Казахстанские средства массовой информации писали, что Ахметова была в 2009 году осуждена по делу о мошенничестве на 7 лет лишения свободы, но в 2010-м ей отложили исполнения наказания до 2021 года, когда ее сыну исполнится 14, и перевели под полицейский надзор. В 2017 женщина сбежала в Украину.

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С тех пор в Киеве продолжаются судебные процессы вокруг ее просьбы об убежище, отказов Украины предоставить это убежище и просьб Казахстана о ее экстрадиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3168773
 
 
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Ерік Хартман

Віслюк везе Ленку на кремлівську йолку. Хай вдягає валянки замість вьетнамок, бо потім знову доведеться відігріватись десь на Мальдівах за наш рахунок

Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блоггершу Ахметову - Цензор.НЕТ 3116
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А что Зеле первый раз в Мацкву летать? Он в 2014 четыре раза туда мотался. И вряд ли на сушеного Ильича смотреть.
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Самолет, то летит, но не факт, что с зеленским. Тем более, что за отдых уже заплачено, а он и в телефонном режиме хорошо справляется со своими обязанностями.
Пы.Сы. Ну и как объяснить своей самке и личинкам, что они должны из теплого Омана лететь в холодный Киев Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блоггершу Ахметову - Цензор.НЕТ 9171
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Невыдача блогерши должна быть только в ответ на голосование в ООН за резолюции, поддерживающие Украину!
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Так голосують якраз мудні, що вимагають її екстрадиції.
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В моем посте намек, который ты не понял. Как минимум, не голосовать за предателей народа - союзников паРаски-********* Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову - Цензор.НЕТ 8503
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В твоєму пості ти все сказав так що ти 100% дебіл. Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову - Цензор.НЕТ 5151
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Да в Украине убийц украинцев врагу выдают, а тут какая то правозащитница.
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Ахметова? Это тот который олигарх? Да, забирайте
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Самолет, то летит, но не факт, что с зеленским. Тем более, что за отдых уже заплачено, а он и в телефонном режиме хорошо справляется со своими обязанностями.
Пы.Сы. Ну и как объяснить своей самке и личинкам, что они должны из теплого Омана лететь в холодный Киев Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блоггершу Ахметову - Цензор.НЕТ 9171
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А что Зеле первый раз в Мацкву летать? Он в 2014 четыре раза туда мотался. И вряд ли на сушеного Ильича смотреть.
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А мне кажется, что он просто соскучился по белокаменной. Пейзажами кремля и красной плыщади. Да и березки в Киеве не такие как там. Эх русская душа Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову - Цензор.НЕТ 7304
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Ерік Хартман

Віслюк везе Ленку на кремлівську йолку. Хай вдягає валянки замість вьетнамок, бо потім знову доведеться відігріватись десь на Мальдівах за наш рахунок

Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блоггершу Ахметову - Цензор.НЕТ 3116
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Если будут садиться в Шереметьево, то есть вероятность, что посадка может быть твердой. Там у них сухие супер джеты вечно сесть нормально не могут Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блоггершу Ахметову - Цензор.НЕТ 5663
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От що цікаво як це мертвячук дав віслюку поганять велосипеда літака на наворічні свята. А сам же як, бідна людина, так шкода його Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову - Цензор.НЕТ 8252
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Це було б занадто просто для нього... хоча, доречі це ідея. Між іншим ми не знаємо що він в києві загрузив на борт. Може там коштовності і гроші. І от таким макаром він зараз до росісі перевеЗЕ частину своїх манаток, ну шоб потім на ростов було легше іти
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Блогеры и блогерши вообще мутный народ.
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ради серебряной кнопки от ютуба родину могут продать
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О я пам'яьаю як Казахстан голосував за Московію постійно в ООН.
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И еще в Ростове есть один ее поклонник.
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Какая блоггерша? Они страну монетизируют(утилизируют), а вы про блоггерш каких-то.
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Здадуть аж бігом- наразі в Україні при владі команда професійних зелених манкуртів
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Бубочка сдаст и выдаст всех.
Главное, чтобы у Ленуси Шлепанцы были выгуляны в Омане.
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Вован тут третьей мировой вплотную занялся, а вы про какую-то блогершу... Величайшему лидеру современности некогда глупостями заниматься
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Интересная история. Она была осуждена в 2009-м году, на тот момент никакой "оппозиционной деятельности" не вела, обычная уголовщина. И скорее всего преступление было весьма серьёзным - просто так 7 лет не дают, особенно при первой судимости. И при всём этом кровавая казахская гэбня отложила исполнение приговора уж до 2021-го года.

Кому как, но у меня сложилось впечатление, шо эта баба просто решила сбежать от наказания (за обычно уголовное преступление) и прикинуться "оппозиционной блогершей". Тем более это совсем не сложно - достаточно завести бложик на ЖЖ-шечке и копипастить статьи соответствующего содержания. И всё - можно вопить, шо её преследуют по политическим мотивам.
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прокурорські здадуть, потім скажуть що не знають, аваков здасть, також потім дурака включить, богдан з єрмаком вічно на морозі коли нагадять, королю віслюку доктор Албан важливіший і мнєніє шефа з кремля. нажаль здадуть. пора тих шарікових гнати
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Активисты всегда так утверждают, а вот верить ли им это вопрос!
Наши в Киеве кипишуют без устали и постоянно, но если все их требования удовлетворить то будет алыверды!
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Ну да, сейчас любой уголовник может орать, шо он активист или ветеран АТО, и всё - "понять, простить".
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Зебіли вже наперед намагаються виправдати віслюка за видачу блогерши.
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Со всего мира к нам едет всякое ... , которое у себя в стране натворило делов, наворовало, или чего похуже. А тут они себя оппозиционерами объявляют, прям пламенные борцы за права. Нахрен их всех домой поотправлять, зачем нам собирать преступников отовсюду ? Своих хватает
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