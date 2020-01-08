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 Полицейские ликвидировали канал поставки метадона из Запорожья в Мариуполь. ФОТО

Наркотиками торговала этническая преступная группировка. Силовики провели у них оперативные закупки на сумму более чем 300 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Установлено, что представители этнической группы по предварительному сговору создали в г. Запорожье нарколабораторию, где изготовляли большие партии наркотического вещества. "Товар" в течение длительного времени сбывали на территории Запорожской и Донецкой областей", - сказано в сообщении.

Полицейские взяли на горячем четверых наркодельцов, сейчас решается вопрос об их аресте.

"Во время обысков дома у задержанных и других лиц, причастных к наркобизнесу, изъята крупная партия метадона, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновики, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников", - добавили в полиции.

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Производство расследуют по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, членам группировки грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Полицейские ликвидировали канал поставки метадона из Запорожья в Мариуполь 01
Полицейские ликвидировали канал поставки метадона из Запорожья в Мариуполь 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168767
 
 
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Не ликвидировали,а изменили направления. Они же не станут сами себя ликвидировать ))
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наверно надо было"работу"показать - в аптеках запрещенные препараты продают полным ходом без рецептов-а тут тебе такое!...
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И перенаправили траффик в Кривой Рог. Корявченков в курсе
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Представители этнической группы это как?Цыганва?
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