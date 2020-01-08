 Оккупанты с начала декабря более 60 раз препятствовали работе ОБСЕ на Донбассе, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС в сети Facebook.

"С начала декабря 2019 по настоящее время СММ ОБСЕ зафиксировала более 60 ограничений свободы передвижения патрулей Миссии через блокпосты в указанный выше район. Больше всего отказов и задержек в проезде было зафиксировано на блокпостах у населенных пунктов Верхньошироковское (быв. Октябрь) (25 ограничений), Заиченко (12 ограничений), Новая Марьевка (4 ограничения).

Отмечается, что в ежедневном отчете от 7 января 2020 СММ ОБСЕ информирует об очередном отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпосты возле населенных пунктов Верхньошироковское (быв. Октябрь) и Новая Марьевка.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение, передвижения или подготовку войск", - говорится в сообщении.

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