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 Оккупанты с начала декабря более 60 раз препятствовали работе ОБСЕ на Донбассе, - СЦКК

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала декабря более 60 раз препятствовали работе СММ ОБСЕ на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС в сети Facebook.

"С начала декабря 2019 по настоящее время СММ ОБСЕ зафиксировала более 60 ограничений свободы передвижения патрулей Миссии через блокпосты в указанный выше район. Больше всего отказов и задержек в проезде было зафиксировано на блокпостах у населенных пунктов Верхньошироковское (быв. Октябрь) (25 ограничений), Заиченко (12 ограничений), Новая Марьевка (4 ограничения).

Отмечается, что в ежедневном отчете от 7 января 2020 СММ ОБСЕ информирует об очередном отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпосты возле населенных пунктов Верхньошироковское (быв. Октябрь) и Новая Марьевка.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение, передвижения или подготовку войск", - говорится в сообщении.

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Оккупанты с начала декабря более 60 раз препятствовали работе ОБСЕ на Донбассе, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168764
 
 
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Як же так? Бубочка зе-лохам сказав, що про все з Пу домовився...
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ОБСЕ, надо только перестать ОБСЕраться.
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І в цей час олігарх ворожої Україні ********* паРаші Фрідман з "чорного списку" США купує львівський ФК "Карпати". Один з найбагатших людей проклятої ворожої нам паРаші, мільярдер Михайло Фрідман готується до покупки львівського футбольного клубу "Карпати". Цю новину вже підтвердили кілька поінформованих джерел. Так а що в цій новині такого дивного? Коли кремлівські фашисти )(уйла і олігархи личакової паРаші примудряються з потрохами купувати навіть українських президентів і робити їх своїми холуями ..резидентами. На прикладі продажних Юд: кремлівського посіпаки втікача кривавого ЗЕКА та й ексклоуна ЗЕбіла - капітулянта. І що тоді варто їм купити не такий вже продвинуто сильний клуб "Карпати". А скоро ще і нашу українську землю прокляті російські фашисти окупанти скуплять майже всю, і нароблять на ній безліч своїх кацапських резервацій -бандустанів. При цьому навіть не треба буде їм цю нашу рідну українську землю завойовувати і анексувати ...
Тоді ясно що і претензій у світової спільноти до кремлівських фашистів )(уйла не буде, адже ці окупанти, вороги - кацапи офіційно скуплять українську землю, а значить і стануть повноправними її господарями.
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ОБСЕ в ответ фиксирует "нарушения" со стороны ЗСУ Окупанти від початку грудня понад 60 разів перешкоджали роботі ОБСЄ на Донбасі, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6020
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