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 Экономика, Киевские новости
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Все про:горячая вода (77) КГГА (2292) Тарифы на отопление (579) отопительный сезон (290) Киевтеплоэнерго (11)

 Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным ведомства, сейчас осуществляется корректировка стоимости, соответственно уменьшенные начисления киевляне получат уже в январе 2020 года.

Основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 г. Кабинетом Министров Украины постановления № 1082 "Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа".

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"Постановление предусматривает изменение размера начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в связи с изменением цены природного газа, который используется для производства теплоэнергии, отопления и горячей воды. Удельный вес природного газа в тарифах "Киевтеплоэнерго" составляет около 80%", - сказано в сообщении.

Пересчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

Отмечается, что пересчет проведен по методике, предоставленной вышеуказанным правительственным постановлением. Она учитывает стоимость газа в соответствующем месяце.

Источник: https://censor.net.ua/n3168759
 
 
 Топ комментарии
 
ну при такой теплыни, и такими теплыми поздравлениями пуйлу - можно было и на 50%)))
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можно было вообще не отапливать тепло было
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при одинаковой температуре в ноябре 18 и 19 года, в прошлом году за ноябрь насчитали 1500+грн,в этом 830. так что почти 50%
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ну при такой теплыни, и такими теплыми поздравлениями пуйлу - можно было и на 50%)))
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при одинаковой температуре в ноябре 18 и 19 года, в прошлом году за ноябрь насчитали 1500+грн,в этом 830. так что почти 50%
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Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА.

А повинні платити на 50 - 60 %-ів дешевше, бо "тарифи" взяті зі стелі.
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а якби сказали 50, то ви б "чекали" -90%
вам не вгодиш)))
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Вони не можуть зменшити на 50, бо тоді всім стане зрозуміло, що через необгрунтовані тарифи влада просто грабує українців.
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можно было вообще не отапливать тепло было
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ніч -5 градусів - теж?

між зрадою і дурнею дуже мала відстань
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Так и температура градусов на 10 была выше - кого благодарить КГГА или небесную канцелярию? Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА - Цензор.НЕТ 1970
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а как в других регионах? киевляне и работу имеют и зарплаты достойные
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а в регионах просто отрезаются от газа)))), киевляне в массе своей, не знают что такое отсутствие горячей воды)))
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Чому тільки вони? Закарпатці вже років 10 не знають що таке відсутність гарячої води чи опалення і для цього, нам ніякі мери, прем'єри чи президенти не потрібні.
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Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", а разом із ними власники цього КП (мешканці міста) заробить менше на 22-23%...
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Чем меньше плата за воду и тепло,тем быстрее развалится ЖЭКовское дерьмо.Нищета рожает Нищету.Хи хи
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Поц пацакский, в Украине ЖЭКов нет уже лет 25, а то и больше. Не путай со своей мордовией с башкирией Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА - Цензор.НЕТ 9877
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Та він спєц по ВАЛЬОЖНІКУ.
Шо ти з нього хочеш....
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Перекличка двух пацакских идиотов: мордовца с калмыком
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С киевлянами - понятно. А как с другими регионами? Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА - Цензор.НЕТ 7403
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нічого дивного, треба було просто перестати красти
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Сколько в цифре - за гигакалорию? В процентах писать не информативно.
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