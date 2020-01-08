Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным ведомства, сейчас осуществляется корректировка стоимости, соответственно уменьшенные начисления киевляне получат уже в январе 2020 года.

Основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 г. Кабинетом Министров Украины постановления № 1082 "Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа".

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"Постановление предусматривает изменение размера начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в связи с изменением цены природного газа, который используется для производства теплоэнергии, отопления и горячей воды. Удельный вес природного газа в тарифах "Киевтеплоэнерго" составляет около 80%", - сказано в сообщении.

Пересчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

Отмечается, что пересчет проведен по методике, предоставленной вышеуказанным правительственным постановлением. Она учитывает стоимость газа в соответствующем месяце.