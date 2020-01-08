 Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после крушения самолета МАУ, ограничения полетов не было

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные о выполненных полетах, предоставленные аэропортом, информирует Цензор.НЕТ.
Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США. Однако гражданские авиакомпании не были об этом уведомлены, а запуск ракет происходил за пределами страны, в соседнем Ираке.
Небо над Ираном на время катастрофы не было закрыто - ряд международных авиалиний осуществляли вылеты и посадку в аэропорту Тегерана.
Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.
Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты. В 2:43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, в 4:23 (с 40-минутной задержкой) - рейс Austrian в Вену. С 5:00 до 5:20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.
В то же время большое количество международных перевозчиков, у которых до того не было рейсов в Тегеран, после обстрелов американской базы в среду ночью объявили, что будут облетать воздушное пространство как Ирана, так и Ирака.
Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.
На авто людей гибнет в разы больше...
Іранська нафта, здається, і без війни давно під санкціями. Тож припинення її видобутку це проблеми лише для контрабандистів.
Думаю это должен требовать народ Украины.
в Израиле СМИ в открытую пишут что Иран сбил украинский самолёт. Значит есть инфа.
Одна из ракет, выпущенных иранцами по американской база в Эрбиле (Иракский Курдистан), промахнулась на ... 80 км.
4 ракеты упали вообще на иранской территории.
Это все, что вам нужно знать о возможностях ВПК государства, победившей исламской революции.
Просто военные путина что то под суетились быстро выполнить его указания сбить украинский самолет. Не учли что США не ответили на обстрел.
Путин там на 90% постарался.