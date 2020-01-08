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 Происшествия, За рубежом
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 Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после крушения самолета МАУ, ограничения полетов не было

Незадолго до отправления украинского авиалайнера, а также вскоре после него в аэропорту имени Хомейни в столице Иране садились и взлетали самолеты международных, в том числе европейских авиакомпаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные о выполненных полетах, предоставленные аэропортом, информирует Цензор.НЕТ.

Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США. Однако гражданские авиакомпании не были об этом уведомлены, а запуск ракет происходил за пределами страны, в соседнем Ираке.

Небо над Ираном на время катастрофы не было закрыто - ряд международных авиалиний осуществляли вылеты и посадку в аэропорту Тегерана.

Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.

Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты. В 2:43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, в 4:23 (с 40-минутной задержкой) - рейс Austrian в Вену. С 5:00 до 5:20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.

В то же время большое количество международных перевозчиков, у которых до того не было рейсов в Тегеран, после обстрелов американской базы в среду ночью объявили, что будут облетать воздушное пространство как Ирана, так и Ирака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране будет мешать конфликт Ирана и США, - Bloomberg

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168757
 
 
 Топ комментарии
 
Фуйло сказав надо, перси відповіли, єсть! Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после крушения самолета МАУ, ограничения полетов не было - Цензор.НЕТ 2945
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По статистике самолет самый безопасный вид транспорта...
На авто людей гибнет в разы больше...
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если честно - ну его нах сейчас летать вообще неважно куда... не говоря о ближнем востоке
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если честно - ну его нах сейчас летать вообще неважно куда... не говоря о ближнем востоке
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По статистике самолет самый безопасный вид транспорта...
На авто людей гибнет в разы больше...
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если честно, я, печатая это сейчас, имею риск быть убитым зеброй.... но я не боюсь(эээ, кто здесь кроме меня, Яхве и Спайдермэна то?) Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после крушения самолета МАУ, ограничения полетов не было - Цензор.НЕТ 1688
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Это потому что автомобилей в миллионы раз больше чем самолетов,простая математика
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Ідіоти вивчають жупели, а не математику.
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Фуйло сказав надо, перси відповіли, єсть! Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после крушения самолета МАУ, ограничения полетов не было - Цензор.НЕТ 2945
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просто, какой-то иранец балбес ПВОшник, случайно нажал на гашетку.. а ракете всё равно..
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Там человек 60 затоптали, плюс эмоций куча после похорон генерала.кому выгодна война на востоке?
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***** й вигідна: нафта вверх, Штатам - заморочка, Україні - проблеми, все як по методичці кацабів
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А які в України від авіатрощі приватного літака чи того що затоптали 60 іранців проблеми?
Іранська нафта, здається, і без війни давно під санкціями. Тож припинення її видобутку це проблеми лише для контрабандистів.
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Случайно можна тільки перднути та всратись!
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Сейчас смотрю flightradar24 над територией Иран один за одним гуськом летят никто пространство не перекрывает
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Президент зе летел через анчурию, а гарантом был Медведчук с ним. Теперь през обязан своей жизнью куму путина , это тот янелох42 . Теперь этот обязальщик обязан жизнью агрессору. НЕТ ему теперь надо как морально уроду отказываться от поста президента.
Думаю это должен требовать народ Украины.
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Цікаво, а якого х@ра воно взагалі поперлося зараз в ті края? Що в світі нема де відпочивати? Що він там робив?
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Вы в Украине не знаете где ваш президент уже больше 12 часов. Может он в плену под Воронежом.
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З цієї інформації випливає, що український літак був завчасно вибраний у якості цілі. Єдине, що поки мені незрозуміло, це мета всього цього сатанинського задуму.
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Надо отдать должное Ирану - нанести "массированный ракетный удар" по базам так ювелирно, чтобы не задеть ни одного американца. Кстати, шиитское правительство в Багдаде также заявило,что на базе айн аль-Асад не пострадал ни один иракский военный.
в Израиле СМИ в открытую пишут что Иран сбил украинский самолёт. Значит есть инфа.

Одна из ракет, выпущенных иранцами по американской база в Эрбиле (Иракский Курдистан), промахнулась на ... 80 км.
4 ракеты упали вообще на иранской территории.
Это все, что вам нужно знать о возможностях ВПК государства, победившей исламской революции.
Просто военные путина что то под суетились быстро выполнить его указания сбить украинский самолет. Не учли что США не ответили на обстрел.
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ты еврей? ракета ПВО все-таки не то шо ракета, например, т.н. "Скад"...
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что за дурость? Иранцы выстрелили с окраин Ирана ракетами в район своей столицы?! что ты куришь.
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если в мире где то есть война или конфликты, значит ищите кацапов
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а особенно если гибнут женщины, дети - в Крыму кацапы самолет сбили и обвинили Украину, с Поляками самолет русосрань сбила, для расширения своего влияния на Польшу ( Украина крепко сидела тогда на кукане)
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Над Черным морем в 2001. Тогда учения были совместные и пространство закрывала Раисса
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За тот самолет ответственность признала Украина. С выплатой компенсаций и т.д.
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Я извиняюсь, почему так много канадцев? Это ли не шухер подальше от скорого погрома в Иране?
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"На этом борту мало украинцев за счет того, что очень много пассажиров планировали из аэропорта "Борисполь" лететь в другие направления. Это большинство непрямых пассажиров, летевших в Украину. Это наши транзитные пассажиры", - сказал Дыхне. Источник: https://censor.net.ua/n3168705
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Трансферные это. В Торонто летели дальше.
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Знаковая тактика террористов- зная что может прилететь ответка, прикрываются гражданскими - не закрывают воздух для гражданских самолетов .
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Я бы объявил войну. Черные ящики (на самом деле они оранжевые) не отдают.... Если у нас кроме "Сагайдачного" есть пара БДК, то показательно загрузил бы морпехами и отправил туда, чтобы помогали сухопутную операцию делать. Это беспредел - если они невиновны, даже если "какой-то боевик с ПЗРК выстрелил" - просите прощения, приглашайте экспертов..... Да даже снимите ролик, типо "КСИР" наносит удар по неизвестным боевикам/опочленцам, которые вероятно и сбили данный борт.
Путин там на 90% постарался.
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