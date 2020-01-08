 Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после крушения самолета МАУ, ограничения полетов не было

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные о выполненных полетах, предоставленные аэропортом, информирует Цензор.НЕТ.

Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США. Однако гражданские авиакомпании не были об этом уведомлены, а запуск ракет происходил за пределами страны, в соседнем Ираке.

Небо над Ираном на время катастрофы не было закрыто - ряд международных авиалиний осуществляли вылеты и посадку в аэропорту Тегерана.

Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.

Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты. В 2:43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, в 4:23 (с 40-минутной задержкой) - рейс Austrian в Вену. С 5:00 до 5:20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.

В то же время большое количество международных перевозчиков, у которых до того не было рейсов в Тегеран, после обстрелов американской базы в среду ночью объявили, что будут облетать воздушное пространство как Ирана, так и Ирака.

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Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

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