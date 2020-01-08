 США получили пощечину, их присутствию в регионе настал конец, - духовный лидер Ирана Хаменеи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Этой ночью мы отвесили пощечину. Но важно то, что возмутительному присутствию Америки в регионе настал конец", - сказал Хаменеи, выступая перед гражданами Ирана.

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Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил, что ситуация в Ираке после ракетного удара по американским базам под контролем.

Напомним, утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".