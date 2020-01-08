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Все про:Иран (536) США (16003) Хаменеи (4)

 США получили пощечину, их присутствию в регионе настал конец, - духовный лидер Ирана Хаменеи

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал "пощечиной" ракетный удар по базам США в Ираке и заявил о конце американского присутствия в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Этой ночью мы отвесили пощечину. Но важно то, что возмутительному присутствию Америки в регионе настал конец", - сказал Хаменеи, выступая перед гражданами Ирана.

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Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил, что ситуация в Ираке после ракетного удара по американским базам под контролем.

Напомним, утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168756
 
 
 Топ комментарии
 
На пощечину Баффало Бил обычно отвечает прямым в челюсть, а потом еще и по печени хуком добавляет. Как-бы весовая категория не та... Или вообще так будет США получили пощечину, их присутствию в регионе настал конец, - духовный лидер Ирана Хаменеи - Цензор.НЕТ 7471
США получили пощечину, их присутствию в регионе настал конец, - духовный лидер Ирана Хаменеи - Цензор.НЕТ 762
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иногда мысли у геноциде народов не такие и плохие. Как был бы прекрасен мир без русских и террористов США получили пощечину, их присутствию в регионе настал конец, - духовный лидер Ирана Хаменеи - Цензор.НЕТ 8860
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средневековая абизяна в чалме почему-то молчит про вторую в мире инфляцию (после Венесуэлы).. зато можно организовать маленькую войнушку, а самому с любовницами спрятаться в бункере под жилым районом..
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С 15.00до 16.00 по Киеву, Трамп обратится к нации. Начало войны с Ираном?
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возможно на той базе и американцев не было
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Любой может дать пощёчину боксёру. Но не любой после этого устоит на ногах.
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Амеры могут и не торопиться и если бахнуть то не сильно . Но если Иран ,заденет евреев , а те на взводе то Израиль закидает их не на шутку .
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Ещё бы им быть не на взводе. Иран жеж сразу после уничтожения США обещали уничтожить Израиль.
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да да , поэтому они и знают что Израиль трогать не надо иначе те устроят движ .
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Боюсь, Израиль не дождется свое ошереди
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Короче бородатый...бери простынь...заворачивайся и ползи на кладбище...
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гос твканалы ирана транслируют передачи с логотипом RT..... в выиграше от этой заварухи только куйло.....
https://www.telewebion.com/live/tv1
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Власть Украины , как союзник США, должна поддержать США и поставить иранцев в Украине на контроль .
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наша власть не спромоглась даже закрыть авиасообщение с туземцами...
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Кстати, немножко таки да. Например, минобороны Кувейта получило сообщения от американцев, что они уводят свои силы из Кувейта. США убирает подразделения, которые могут стать мишенью, в случае дальнейшего обмена ракетными ударами.
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Чурбан, времени тебе до ночи осталось...
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"сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены."
Уже и потери подсчитал, ух ты! Прямо межгалактический спецназ у них! Способен сразу после ракетного удара проникнуть на базу противника и бродить среди горы трупов, подсчитывая потери и с заумным видом записывать в блокнотик 😁
Короче пипл Ирана схавает. Кабы поставки нефти через залив им не перекрыли. От этого в выигрыше будет РФ.
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Жопа духовного чурбана требует черенок от лопаты😂
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Яке воно дурне, через цього старого йолопа-фундаменталіста, іранці накликали на себе біду... Зараз за цей "ляпас", буде горіти весь Іран!
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Велкам в раннее средневековье, черно)/(опые. Нам будет вас не хватать США дістали ляпаса, їхній присутності в регіоні настав кінець, - духовний лідер Ірану Хаменеї - Цензор.НЕТ 6320
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можно смело сказать что ещё один друг и партнер ***** накрылся тазом
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-"Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены." если это хоть частично правда, очень скоро военщина и руководство Ирана перестанет существовать
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С 15.00 по 16.00 будет обращение Трампа к американцам.
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