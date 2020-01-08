EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  21695  311
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) МАУ (63) Boeing (14)

 Иран отказывается передавать Boeing черный ящик разбившегося самолета МАУ, - Reuters

Иран не отдаст черный ящик самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном, американской компании Boeing, которая его произвела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на слова главы организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде сообщает "Reuters".

Али Абедзаде также сказал, что неясно, в какую страну Иран отправит ящик для анализа его данных.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране будет мешать конфликт Ирана и США, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3168748
 
 
 Топ комментарии
 
Вот и всё встало на свои места - бармалеии что то скрывают Иран отказывается передавать Boeing черный ящик разбившегося самолета МАУ, - Reuters - Цензор.НЕТ 9810
 показать весь комментарий
 
Сейчас отправят ящики в "нейтральную" Педерацию......
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Похоже на подрыв заряда на борту самолета-судя по характеру обломков и их разлету, как в Египте/
Кстати нет информации о ракете со стороны ПВО США и России-ее(ракету) не сложно обнаружить.
 показать весь комментарий
 
Иран понимает, что всех собак на них хотят повесить. Поэтому не отдает черные ящики ни США ни иудейской Украине.
В Иране полно агентуры Кремля. Скорее всего сбивали спецслужбы России по приказу Израиля, что бы отстрочить ракетную атаку на Израиль.
 показать весь комментарий
 
на видео смущает что в 6.00 так темно.... практически ночь а ведь даже у нас в 6 утра уже дово
льно светло.............
 показать весь комментарий
 
Восход солнца в Тегеране был сегодня в 7:16 по местному.
 показать весь комментарий
 
восход это что первые лучи или диск над горизонтом ??? я просто не заню, в 6 у нас конечно темновато но небо уже не чорное..........
 показать весь комментарий
 
Неужели у Ирана БУКи, которые запрограмированы не сбивание пасажирских самолетов ?!
 показать весь комментарий
 
Можливо що бомба, але чому Іран не допускає
Боїнг, хоч ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ і чому відразу після падіння відмовився про версію теракту і сказав що це пожежа двигуна ???
 показать весь комментарий
 
Конечно, там пуццинское рыло вагнеровцев наяву.
 показать весь комментарий
 
 
У кого то есть еще сомнения ,что у бармалеев рыло в пуху?
 показать весь комментарий
 
гомэриканцы подделают записи датчиков
правильно и не отдают
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх