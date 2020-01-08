 Иран отказывается передавать Boeing черный ящик разбившегося самолета МАУ, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на слова главы организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде сообщает "Reuters".
Али Абедзаде также сказал, что неясно, в какую страну Иран отправит ящик для анализа его данных.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Кстати нет информации о ракете со стороны ПВО США и России-ее(ракету) не сложно обнаружить.
В Иране полно агентуры Кремля. Скорее всего сбивали спецслужбы России по приказу Израиля, что бы отстрочить ракетную атаку на Израиль.
льно светло.............
Боїнг, хоч ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ і чому відразу після падіння відмовився про версію теракту і сказав що це пожежа двигуна ???
правильно и не отдают