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 Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп по установлению причины крушения самолета МАУ, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время телефонного разговора с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом договорились координировать действия следственных групп обеих стран для выяснения причины крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране в среду.

Об этом Пристайко написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Оба выразили наши соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - рассказал министр.

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Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп по установлению причины крушения самолета МАУ, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168745
 
 
 Топ комментарии
 
дристайка, ви вже обгадилися, далі нікуди.
краще мовчить.
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хм а почему Иран не отдаёт чёрные ящики Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп по установлению причины крушения самолета МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1373
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Я не доверяю Ирану.Только международная,с участием Канады,США,Украины...
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дристайка, ви вже обгадилися, далі нікуди.
краще мовчить.
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хм а почему Иран не отдаёт чёрные ящики Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп по установлению причины крушения самолета МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1373
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не только и нам тоже значит они что то скрывают Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп по установлению причины крушения самолета МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9343
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Там нет США. Там есть производитель -- Boeing, которому согласно международных законов они обязаны отдать ящики.
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Я не доверяю Ирану.Только международная,с участием Канады,США,Украины...
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Чи будуть допущені наші авіційні фахівці ?

Чи команда: « Порохоботов нє брать !»
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Если бы не "соевые" с утра, вы бы сейчас обсуждали "возгорание двигателя" или "ошибку пилота" от Посольства Украины в Тегеране.
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гигаа! Евро TV с самого утра продолжает крутить новости.
Или соевые думают, что в Европе джунгли?
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В Европе нет, а нас у зеленой власти -- джунгли. Текст о "возгорании двигателя" исчез из зеленого официоза только с пару часов назад, когда их закидали фото с характером повреждений самолета. Все вопросы к Пристайло. Или вот классный пример реакции ОПУЖ

Україна та Іран домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії літака МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7255
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А это они типа "исправились" позже:

Україна та Іран домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії літака МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1893
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Я вижу, тебе сафсем нефик делать. По твиттерам лазить - не жалко время убивать?
Безработный.
Пенз.
Бот.
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Від цього зєбілам в носі крутить ? Ну да . Тінь на бубочку , найвидатнішого політика ********** . Таим як його бачить мандель .
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про бубочек, как и ******* и пр. говорите именно вы.
Вы говорите, пристаёте к прохожим, задираетесь, настаиваете.
Такое впечатление, что вам за это платят.
Или когнитивный диссонанс.
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"Содержательный" ответ от настоящего зеленого организма, интеллект, вернее его отсутствие так и прет. Все вопросы к Монике и его обслуге.
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"координировать?" Т.е. персы сами будут проводить расследование и будут "координировать" с Украиной. Дебилы, ***
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Что значит "около 13 членов экипажа?" журналисты, блин, вы хоть чему то учились?
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Пристайко мав на увазі що за вказівкою маскви Україна і Іран "Домовились тісно координувати дії слідчих груп " . З ФСБ чи ГРУ ?
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пристайка спілкуется з терористами...!?!? Це вже фініш.
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