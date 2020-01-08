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 Политика Украины
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Все про:Министерство социальной политики (676) переселенцы (341)

 Количество зарегистрированных в Украине за год переселенцев сократилось почти на 80 тыс. человек, - Минсоцполитики

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 8 января 2020 года, составило 1 млн 433 тысячи человек, сообщило Министерство социальной политики.

"По состоянию на 8 января 2020 года, по данным Единой информационной базы информации о внутренне перемещенных лицах, поставлено на учет 1 433 454 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - сообщила пресс-служба Минсоцполитики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, это на 5,2% или 78 тысяч 981 человека меньше, чем на январь 2019 года.

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Как сообщалось, по состоянию на 2 января 2019 года на учете в Украине состояли 1 млн 512 тыс. 435 переселенцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3168739
 
 
 Топ комментарии
 
кацап іди санкціонку бульдозером дави.
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Да нет ,это они узнали от алкаша сивохи ,что 2 пенсии будет ,вот и рванули к себе в донбасо-лугандонию,первую пенсию оформлять.А забыл ,еще и паспорта парашинские по паспорту только лугандонскому выдают.
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Парнокопытное из стойла сбежало, свободе радуется, мемекает Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4396
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Померло так званих переселеців-пенсіонерів.
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У мене одна знайома знайомого нещодавно з'їздила, отримала
і на радощах біля дверей хати померла.
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нет, скорее как на фото ниже.... кстати, заметили как резко мало стало информации о Евросоюзе, евростремлениях Украины, Нато и тд?
Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 124
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Парнокопытное из стойла сбежало, свободе радуется, мемекает
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Ты насажен на бутылку всего лишь. Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3395 Убит на повал ты будешь чуть позже Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4311
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Да нет ,это они узнали от алкаша сивохи ,что 2 пенсии будет ,вот и рванули к себе в донбасо-лугандонию,первую пенсию оформлять.А забыл ,еще и паспорта парашинские по паспорту только лугандонскому выдают.
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Виїхали біженцями в Європу, щоб потім звати туди путіна захистити їх від гейропейської хунти.
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серед переселенців БУЛО 16% пенсіонерів та 4%інвалідів.. а також 28% дітей а зменшилось на 5%...
так що може й пенсіонери ... Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5200
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Не совсем понятно как их подсчитывали, так что правдивость цифры вызывает некие сомнения.
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Випарувались. Може,якщо гарненько перерахувати,ще кількадесят тисяч зникне ?
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