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 Оккупанты усиливают подразделения мобильными снайперскими группами, - разведка

Командование российских оккупационных войск несмотря на официальные заявления о прекращении огня продолжает подготовку мероприятий по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, в течение новогодних и Рождественских праздников оккупанты на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытия огня и нанесения потерь личному составу объединенных сил.

В то же время разведывательные группы противника осуществляли активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений объединенных сил и потенциальных целей для снайперов.

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Кроме того, в передовые подразделения 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3168737
 
 
 Топ комментарии
 
Клоуна Сивоху на передову без захисного шолома, але з куском піци Оккупанты усиливают подразделения мобильными снайперскими группами, - разведка - Цензор.НЕТ 4451
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ничего. Бубочка станет на колени, примет со всех сторон как немецкая порно актриса, поздравит путина с днём Валентина , и так наступит мир.
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Ведь это явный признак желания кацапов установить мир!
А разжигатели войны пускай закроют рты.
Окупанти посилюють підрозділи мобільними снайперськими групами, - розвідка - Цензор.НЕТ 2261
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Клоуна Сивоху на передову без захисного шолома, але з куском піци
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ничего. Бубочка станет на колени, примет со всех сторон как немецкая порно актриса, поздравит путина с днём Валентина , и так наступит мир.
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Ведь это явный признак желания кацапов установить мир!
А разжигатели войны пускай закроют рты.

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Эта ані хатьят проста пєрєстать стрєльять
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При всей моей ненависти к Бене и его Зеленой мушпухе, все же я думаю. что это персы сбили по ошибке наш самолет! Сейчас уже стараются сгладить эмоции к Ирану(я так понимаю, чтобы не было "ксенофобских" настроений), почитайте на не украинских ресурсах новости, уже есть фото со следами шрапнели на крыльях и фюзеляже.
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Самолет падал охваченный пламенем, связь с экипажем прервалась мгновенно, это о многом говорит.
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Где суперточные дальнобойные винтовки подаренные США ? Где они подевались ? При парашенке давали же. Или он охотникам подарил знакомым ?
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известно где - "Козин" охраняют. Все "Барреты" при Порошенке ушли не в ВСУ, а в ГСО - подручным Гельминтея.
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Хоч є, хоч нема, а ністрілять і всьо тобі тут, інакше під трибунал.
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А раньше можно было ? из 500 штук, хотя бы сто целей в день, и россияне бы взвыли .
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Значит все правильно делается, луГАНДОНец! Окупанти посилюють підрозділи мобільними снайперськими групами, - розвідка - Цензор.НЕТ 9643
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...вот кстати - да - статью им, "за разжигание ненависти к браццкому народу-агрессору" пора впаять.
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побольше бы вонючих кацапов полегло
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Парочку зарезали бы потом дома и никто бы не приезжал..
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я уже давно 4,5 года толдычу одно и то же. по всей линии и в тылу должно быть очень много снайперских расчетов. только *дальнобойщики прекратят всякие шатания в серой зоне на расстоянии 2 км.только не с свд а хороими стволами как в канаде. зная что ты в приеле, сильно не рагуляешся. у защищающихся больое преимущество 1 к 5. пока нападающий станет на позицию его 5 раз снимут. и очень хреново когда противник уже занял позиию. даже не хреново а просто жопа
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