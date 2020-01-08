 Оккупанты усиливают подразделения мобильными снайперскими группами, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, в течение новогодних и Рождественских праздников оккупанты на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытия огня и нанесения потерь личному составу объединенных сил.

В то же время разведывательные группы противника осуществляли активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений объединенных сил и потенциальных целей для снайперов.

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Кроме того, в передовые подразделения 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года.