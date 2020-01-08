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 Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе. ДОКУМЕНТ

Адвокат Виталий Галенченко, который защищает подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, заявил отвод судьям Татьяне Фрич и Юрию Сливе из-за их "предвзятости".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда, где слушается апелляция на меру пресечения Антоненко.

Доводы защитника основываются на том, что судьи Фрич и Слива при рассмотрении аналогичной апелляции Юлии Кузьменко, которая также проходит по данному делу, уже сделали выводы относительно убедительности доказательств, предоставленных стороной обвинения в отношении Кузьменко и Антоненко.

"При таких обстоятельствах субъективный тест на беспристрастность судей коллегии госпожи Фрич и господина Сливы будет не пройден. Эти судьи уже дали свою оценку значимости представленных стороной обвинения доказательств, в том числе и в отношении господина Антоненко.

Используя тест ЕСПЧ на беспристрастность суда, считаю, что такие обстоятельства вызывают у независимого наблюдателя определенные сомнения в независимости и беспристрастности суда", - говорится в заявлении Галенченко.

Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе 01
Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе 02
Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе 03
Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе 04
Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе 05

"Прошу отвести судей Фрич Татьяну Викторовну и Сливу Юрия Михайловича от рассмотрения апелляционной жалобы защитника Галенченко Виталия Михайловича на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 13 декабря 2019", - говорится в документе.

24 декабря Апелляционный суд рассмотрел жалобу на арест Юлии Кузьменко и оставил ее под стражей до 8 февраля 2020 года.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168734
 
   
 Топ комментарии
 
Подозреваю что это фарс будет длиться ровно сколько Аваков будет министром.
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Как он не может понять что судебной системы в Украине нет. Судьи будут исполнять волю заказчика, кто больше заплатит. А заплатил Портнов-парашостан и так можно цепочку проложить до офису припрезедента.
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Клингон, Сколько раз повторять, не защита должна доказывать, а обвинение доказать вину.
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Подозреваю что это фарс будет длиться ровно сколько Аваков будет министром.
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ні, фарс буде доти, допоки беня буде непублічним диктатором; а клован - його маріонеткою.
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Всю цю комедію з атошнікамі затіяв Аваков щоб відвернути від себе підозри. А мотиви вбити Шеремета були тільки у нього.
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Сейчас энный по счету отвод отклонят и у адвоката начнется дежурная истерика. Защита за неимением настоящих доводов пытается превратить уголовный процесс в представление.
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Клингон, Сколько раз повторять, не защита должна доказывать, а обвинение доказать вину.
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А зачем тогда нужна защита - чтобы чисто на словах говорить "это неправда", "это не доказательство", "все не так" - а такие как ты верили?
Почитай про состязательность уголовного процесса.
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А какие там доводы могут быть если обвинение само по себе абсурдное? Телефоны ночью не проявляли активность, и эксперт установил что возможно на видео они. Точней с большой вероятностью можно сказать что на видео мужчина и женщина.
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Это тебе снова сказали представители защиты или журналисты. А если почитать выводы экспертизы, то там все "немношко" по-другому.
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Я читал выводы экспертов. Там всё намного хуже чем я описал. В одном первом выводе лучшего в мире королевского эксперта Великобритании на 3-х видео одна и та же девушка, то есть Яна Дугарь. Согласно выводу эксперта одна и та же девушка вела разведку, закладывала взрывчатку, и утром приводила её в действие. Но тогда как это доказать и причём тут Юлия Кузьменко если на первом видео явно не она? Поэтому сделали ещё одну экспертизу даже несколько разных экспертиз которые противоречат одна другой. Один эксперт сделал вывод что на видео не они. Другой сделал вывод что на одном видео частично одна из девушек.
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Понял, значит ты ничего не читал, а просто посмотрел расследование следствие.инфо с их интерпретацией написанного в экспертизе, и подаешь информацию оттуда как чистую монету.
Тезисы "одна и та же девушка во всех 3 случаях" и "один эксперт сделал вывод что на видео не они" - именно из расследования следствие.инфо, хотя на бумаге написано совершенно другое.
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Как он не может понять что судебной системы в Украине нет. Судьи будут исполнять волю заказчика, кто больше заплатит. А заплатил Портнов-парашостан и так можно цепочку проложить до офису припрезедента.
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А что ему остаётся делать при таком раскладе?
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Ёшкин кот ,Слива,Фрич ,это хфамилии или погонялова блатные ???
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Если озвучивать кличку Антоненко которую усиленно скрывают, то его предвзятость к делу будет настолько явна, что и решение суда будет только формальностью.
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Подейкують що Зайцева уже на Сейшелах.
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