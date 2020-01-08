 Госавиаслужба проведет внеплановые проверки в МАУ, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
"Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января 2020 до выяснения причин катастрофы. Ни один авиарейс украинских авиакомпаний над авиапространством Ирана до снятия запрета и выяснения причин катастрофы проводиться не будет. Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал он.
Криклий отметил, что иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу.
"В Иран будут отправлены для расследования причин катастрофы специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, Госавиаслужбы и авиакомпании МАУ. Назвать точные причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования", - сообщил Криклий.
"Мои соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе", - добавил министр.
Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады - 73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.
T7-GEM is owned by pro-Kremlin Ukrainian oligarch Viktor Medvedchuk, who is close friend of Putin. Medvedchuk met with Putin in Saint Petersburg. Previously Medvedchuk used Dassault Falcon reg. nr. P4-GEM.
Крупнейшая по числу жертв катастрофа Boeing 737 произошла 29 октября 2018 года у Джакарты. Самолёт местной авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлёта. Все 189 человек на борту погибли.
Еще одна похожая катастрофа (самолёт упал через 6 минут после взлета) произошла 10 марта 2019 года с 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой. Погибли все 157 человек, находившиеся на борту.
8 января 2020 года самолет Boeing 737-800 Next Generation, следовавший рейсом PS 752 (авиакомпания Международные авиалинии Украины) по маршруту Тегеран - Киев, через 2 минуты после взлёта потерпел крушение в Иране. Все находившиеся на борту 177 человек погибли[14].Все падают сразу после взлета, эту информацию кто то изучают, или простым обывателям только видно что слишком часто падают.
******** в Иран разбираться с причинами конкретной аварии, а то собаки Авакова там на расследуют
яке може бути співчуття від цих тварин?
Нехай каломойша виплачує компенсації сім'ям загиблих зі своєї кишені.
До речі, коли каломойша поверне в бюджет гроші українців, платників податків, гроші, якими закривали дірку в Приваті від крадіжок каломойші? шмарклі там також перепало немало... ЗеЧмо шикує на гроші, вкрадені у українців...
Але бєня не може нести збитки, тому просто будуть "проведені перевірки".