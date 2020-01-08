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 Происшествия, Общество
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 Госавиаслужба проведет внеплановые проверки в МАУ, - Криклий

После авиакатастрофы в Иране, Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января 2020 до выяснения причин катастрофы. Ни один авиарейс украинских авиакомпаний над авиапространством Ирана до снятия запрета и выяснения причин катастрофы проводиться не будет. Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал он.

Криклий отметил, что иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу.

"В Иран будут отправлены для расследования причин катастрофы специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, Госавиаслужбы и авиакомпании МАУ. Назвать точные причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования", - сообщил Криклий.

"Мои соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе", - добавил министр.

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Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады - 73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Госавиаслужба проведет внеплановые проверки в МАУ, - Криклий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168733
 
 
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Спасли Зелю. Медведчук успел вивезти.

T7-GEM is owned by pro-Kremlin Ukrainian oligarch Viktor Medvedchuk, who is close friend of Putin. Medvedchuk met with Putin in Saint Petersburg. Previously Medvedchuk used Dassault Falcon reg. nr. P4-GEM.

Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ, - Криклій - Цензор.НЕТ 9130
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Выкладывайте переговоры экипажа после возникновения внештатной ситуации - самолет еще как минимум 2 минуты в воздухе был до столкновения с землей...
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Є інформація про те що радіообмін борта з диспетчером перервався.
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нема нічого, не було сигнала від екіпажу "May day", датчики відключилися відразу
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Самая крупная катастрофа в России с этим типом самолётов произошла в Перми 14 сентября 2008 года. Пассажирский самолёт Boeing 737-500 российской авиакомпании «Аэрофлот-Норд» (в настоящее время - «SmartAvia») упал в черте города, на железную дорогу. В результате этого происшествия погибли все, кто находился на борту (88 человек).
Крупнейшая по числу жертв катастрофа Boeing 737 произошла 29 октября 2018 года у Джакарты. Самолёт местной авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлёта. Все 189 человек на борту погибли.
Еще одна похожая катастрофа (самолёт упал через 6 минут после взлета) произошла 10 марта 2019 года с 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой. Погибли все 157 человек, находившиеся на борту.
8 января 2020 года самолет Boeing 737-800 Next Generation, следовавший рейсом PS 752 (авиакомпания Международные авиалинии Украины) по маршруту Тегеран - Киев, через 2 минуты после взлёта потерпел крушение в Иране. Все находившиеся на борту 177 человек погибли[14].Все падают сразу после взлета, эту информацию кто то изучают, или простым обывателям только видно что слишком часто падают.
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А що, вже визначили, що то була технічна несправність?
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угу... скорее, МАУ проведет внеочередную проверку Госавиаслужбы..
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Только МАУ? А остальных? Особенно чартеры в которых самолёты старше 20-30 лет и летают на износ.
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Нахрена проверять МАУ???? Вы до этого их что не проверяли? Или хотите сказать что не в курсе какие стандарты техобслуживания и подготовки пилотов в МАУ, но выдали им лицензию? Вы ******** на всю голову или как?
******** в Иран разбираться с причинами конкретной аварии, а то собаки Авакова там на расследуют
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Хороший повод для отжатия мау.... 😕
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около 13 членов экипажа (граждане Украины)... что значит ОКОЛО ? 😵
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це - звичаіні свинособаки-***********.
яке може бути співчуття від цих тварин?
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МАУ потрібно забирати у дніпровської нахабної рейдерші відомої, як бородата баба каломойша та як куратор і справжній господар Моніки Янелоха-Оманської.
Нехай каломойша виплачує компенсації сім'ям загиблих зі своєї кишені.

До речі, коли каломойша поверне в бюджет гроші українців, платників податків, гроші, якими закривали дірку в Приваті від крадіжок каломойші? шмарклі там також перепало немало... ЗеЧмо шикує на гроші, вкрадені у українців...
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за правилами IKAO всі літаки цього типу авіакомпанії МАУ повинні стояти на землі до з'ясування причин катастофи.
Але бєня не може нести збитки, тому просто будуть "проведені перевірки".
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За 30 років Боїнг українських авіакомпаній не падали, тут раптом обстріл і катастрофа. Даний Боїнг здатний при повному навантажені пролетіти до 40 км при відмові двух двигунів, на допоміжній силовій установці (ДСУ) APU GTCP131-9(B), не те що впасти при відмові одного двигуна. Або закладка, або просто збили чучмеки.
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