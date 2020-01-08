EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  3639  56
Все про:Крым (22247) Россия (74706) Эстония (653) шампанское (9) Кальюлайд Керсти (38)

 Президент Эстонии Кальюлайд отказалась принять от РФ бутылку шампанского из оккупированного Крыма, - СМИ

Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством России к ее дню рождения бутылку крымского шампанского.

Об это со ссылкой на Eesti Ekspress пишет издание "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство", – говорится в сообщении.

Глава государства отметила юбилей 30 декабря.

Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма.

Читайте также: В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией

Источник: https://censor.net.ua/n3168732
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
правильно сделала!.. та бутылка - сплошная антисанитария..
они (кацапы) всем посольством на той бутылке сидят по очереди..
 показать весь комментарий
 
 
головне що не взбовтують її, бо відразу космонавтами стануть
 показать весь комментарий
 
 
зебилы этого не поймут.. "какаяРазница?" - будут орать
 показать весь комментарий
 
 
Промежбулочньіе поймут и достаточно! Вонять по любому будет....
 показать весь комментарий
 
вот только не она это сделала а работники канцелярии, её вообще надо держать за поводу, уж слишком не ровно дышит на кремлёвского *****, так сами эстонцы говорят. Ещё они вообщее не довольны, что она пригласила ***** на конференцию угро-финских народов, вот так вот.
 показать весь комментарий
 
 
Тоже мне новость, может просто не хочет получить дозу полония.
 показать весь комментарий
 
 
один сосе, а другий дразниться!
Прот і вся різниця Президент Эстонии Кальюлайд отказалась принять от РФ бутылку шампанского из оккупированного Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 8165
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це позиція "медленних тупих естонцев" по Задорнову
 показать весь комментарий
 
 
Період напіврозпаду полонію 0,1 мікросекунди, запросіть російського посла хай першим покуштує
 показать весь комментарий
 
 
Да и без Крыма,могли туда новичка напхать. Брать у таких,архиопасно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В зекраину отправьте...какая разница. Главное, что вино игристое.
 показать весь комментарий
 
 
ой какая принципиальная леди! ой молодец! БРАВО!
(а нашефсё... хоть поздравил? или обидилося за велик??? )))...)
 показать весь комментарий
 
 
А конфеты наверное были известной украинской фирмы ? 😎
 показать весь комментарий
 
 
А Бубочка бы приняла. Какая разница?
 показать весь комментарий
 
 
Еге ж, Бубочька приймає з будь-якого боку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Иногда полезно разбавлять Вана Таллинн игристым
 показать весь комментарий
 
хоть правильно написал ТалЛинн)) но разбавляют Кофе Ликером а не Игристым как вна Кацапии)))...Боярышником попробуй)))
 показать весь комментарий
 
 
а презедент Украины поздравил убийцу 12 000 украинцев с новым годом. это все что нужно знать о ценностях тупорылого оманского ишака малороса.
 показать весь комментарий
 
 
Тьі бьі в воду сел, а то жопа обуглится!
 показать весь комментарий
 
Надо было ему её в жопу засунуть, встряхнув перед этим.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що така пляшка шампанського була провокацією.
 показать весь комментарий
 
 
Нашим бы "урядовцям да кэровникам" поучиться, как даже в мелочах не идти на поводу у Путлера.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
на шару пеця бы взял Президент Эстонии Кальюлайд отказалась принять от РФ бутылку шампанского из оккупированного Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 7405
 показать весь комментарий
 
 
Сравните со своим "какая разница" зебилы.
 показать весь комментарий
 
 
а моникаЗе выпил бы и фотку с пустой бутылкой в сраке путлеру отправил бы "так владимир владимирович?"
 показать весь комментарий
 
 
Те відчуття, коли президент чужої країни має гідність, а президент власної вітає упиря з Новим Роком.
 показать весь комментарий
 
 
блін, прикольно, я нижче те ж написав, правда не на нашій мові.
 показать весь комментарий
 
 
украинцы такую точно в презики не выбрали бы...
 показать весь комментарий
 
 
Она просто видела ролик когда Гундилл Киряев приезжал к Варфоломею и чуть не обосрался перепутав чашки с чифирем, то есть с чаем.... Эти мрази зная что их избегают - упорно лезут целоваться.
Правильно сделала! А писало что наш поздравлял Путина с НГ.... и это на Эстонию напали, или не нас?
 показать весь комментарий
 
 
а шут-малорос не побрєзгував плєшивого терориста з новим роком привітати, і соболєзнованія приймає від кривавого ублюдка
 показать весь комментарий
 
 
кацапы так к ней с любовью, а она не ********* газированный "новичёк" из подземных лабораторий оккупированного Крыма.
 показать весь комментарий
 
 
от комусь #нєвсьоравно, а Зє!білам аби випити
 показать весь комментарий
 
 
Эстонцы в отличии от Украины отбились от комуняк в начале 20-го века. Может в этом секрет? стоит задуматься некоторым из нас?
 показать весь комментарий
 
 
я бы и конфеты не принимал - запасы "новичка"..............
 показать весь комментарий
 
 
В Крыму несколько заводов- Севастополь, Новый Свет и др.
Весь фокус в том, что виноматериал из Крыма. а шампанизацию
производи где хочешь. Так поступали недавно Харьков и Киев.

Этикетки клей какие хочешь.
 показать весь комментарий
 
Це вчинок державного діяча, який послідовний у своїй політиці не визнання Криму як кацапської території.
 показать весь комментарий
 
 
брєзглівость - здорове чуство - запобігає отруєнню та позору
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх