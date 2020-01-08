 Президент Эстонии Кальюлайд отказалась принять от РФ бутылку шампанского из оккупированного Крыма, - СМИ

Об это со ссылкой на Eesti Ekspress пишет издание "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
"Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство", – говорится в сообщении.
Глава государства отметила юбилей 30 декабря.
Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.
Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма.
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они (кацапы) всем посольством на той бутылке сидят по очереди..
Прот і вся різниця
(а нашефсё... хоть поздравил? или обидилося за велик??? )))...)
Правильно сделала! А писало что наш поздравлял Путина с НГ.... и это на Эстонию напали, или не нас?
Весь фокус в том, что виноматериал из Крыма. а шампанизацию
производи где хочешь. Так поступали недавно Харьков и Киев.
Этикетки клей какие хочешь.