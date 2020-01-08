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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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 Украина подала необходимые ходатайства для участия в расследовании авиакатастрофы в Иране, - Гончарук

Украина уже подала необходимые ходатайства, чтобы участвовать в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер призвал не распространят слухи и отметил, что высказывание версий произошедшей трагедии до официальных результатов - манипуляции.

"Расследование будет, конечно, проводиться многими группами. Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства. И мы, конечно, уже подали необходимые ходатайства для того, чтобы быть приобщенными к этому расследованию на территории Ирана", - заявил он.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас рано говорить о каких-то причинах, - Гончарук о крушении самолета МАУ в Тегеране

Источник: https://censor.net.ua/n3168731
 
 
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Кому это выгодно? В результате напряжения с Ираном резко возросла цена на нефть. Это выгодно прежде всего России и тем, кто торгует нефтепродуктами в мире.
Ни один иудей, как всегда, не пострадал.
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Это констатация факта. Во всех массовых терактах в мире , как правило иудеи не страдают. Значит они их устраивают.
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Во всех мировых религиях , кроме Иудаизма, убийство людей считается большим грехом.
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Американские СМИ: Украинский самолет был сбит ракетой Ирана.
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Пилотам еще не вынесли приговоры за убийство Шеремета? Посмертно...
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Гражданский самолет на экранах радаров любой системы ПВО отмечается особой меткой. Перепутать его с другой целью, априори невозможно.
В данном случае , скорее всего сбивали ручной ракетой типа Стрела, как Ан-24 над Донбассом, что бы всех собак повесить на Иран.
Прямая аналогия с расстрелом Небесной Сотни напрашивается. Тогда Украина не решилась отстаивать Крым с помощью оружия. Сейчас Иран отменит все атаки на базы США и Израиль.
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Iran will not give the black box of the crashed Ukrainian airliner to planemaker Boeing, the head of Tehran's civil aviation organisation was quoted as saying on Wednesday.
Also see: 147 Iranians killed in plane crash, claims official

Кто бы сомневался блин.
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Хєр вас якцапи допустять до розслідування... а ви й наполягати не будете... напишуть, що курка залетіла у двигун, ви й заспокоїтесь...
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