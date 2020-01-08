 Украина подала необходимые ходатайства для участия в расследовании авиакатастрофы в Иране, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер призвал не распространят слухи и отметил, что высказывание версий произошедшей трагедии до официальных результатов - манипуляции.

"Расследование будет, конечно, проводиться многими группами. Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства. И мы, конечно, уже подали необходимые ходатайства для того, чтобы быть приобщенными к этому расследованию на территории Ирана", - заявил он.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

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