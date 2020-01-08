 Сейчас рано говорить о каких-то причинах, - Гончарук о крушении самолета МАУ в Тегеране. ВИДЕО

Об этом он сказал на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас рано говорить о каких-то причинах. Мы не хотим распространять какие-то манипуляции. Я уверен, что официальные причины будут выяснены достаточно быстро", - заявил Гончарук.
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Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.
В данном случае , скорее всего сбивали ручной ракетой типа Стрела, как Ан-24 над Донбассом, что бы всех собак повесить на Иран.
Прямая аналогия с расстрелом Небесной Сотни напрашивается. Тогда Украина не решилась отстаивать Крым с помощью оружия. Сейчас Иран отменит все атаки на базы США и Израиль.
Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай, но через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера ВМС США «Vincennes». Погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек - 16 членов экипажа и 274 пассажира (в том числе 65 детей)
Если самолет сбили, то Зеленский ничего не сможет сделать. Потому что об него все вытрут ноги там, где нужна жесткость в заявлении от имени государства. Он ноль для политиков всего мира. Полный. Просто марионетка олигарха, который фигурирует в расследованиях по всему миру. Возможно поэтому именно украинский самолёт и сбили - потому что с весны 2019 года мы объект, а не субьект политики. Теперь можно.
Если самолет МАУ был просто неисправен, то Зеленский ничего не сможет сделать. Потому что Коломойский давно вытирает ноги об Зеленского. Точнее Зеленским, одетым на руку, давно полируют туфли Игорь Валерьевича. И не важно какой ролик запилит Зеленский для внутреннего обывателя. Уверен в ОП уже пишут сценарий, «чтоб слеза прошибала штык». Это ничего не даст, кроме соплей домохозяек. Потому что «король голый». На руке кукловода.
А семьям погибших сочувствие, погибшим RIP.
Роман Доник на Facebok, https://www.facebook.com/skitalec/posts/2992329544132320
Впрочем, я не отрицаю, что Трамп чмо и вполне похоже, что он кремлёвская консерва ещё с конца 80-х.
Ладно, давайте я поясню борцам с глобалистами и фанатам мира и добра как оно на самом деле в Ираке было.
Иран ведет войну в Сирии на стороне Асада, в Йемене на стороне хуситов. Поглядим еще что будет с Ливаном. Кроме того аятоллы ведут войну с собственным народом силами Басиджей и КСИР - регулярно вспыхивающие протесты иранцев жестоко подавляются властями.
И жестоко это именно жестоко.
Последние вспыхнувшие в ноябре протесты были подавлены без стеснения в средствах. В боях с псами режима погибли СОТНИ протестующих иранцев. Этих людей тупо расстреляли на улицах. В Бендер-Машахре бойцы КСИР, например, выдавили протестующих к пруду и тупо расстреляли их в камышах из пулеметов, погибли десятки человек.
Что стало причиной протестов? Повышение цен на бензин на 50% сразу. Еще раз. Повышение цен на бензин, в стране которая находится под санкциями и имеет серьезные проблемы с продажей своей нефти это ***** как? Нефти в Иране как бы должен быть избыток, ну а за 30 лет лет переработку можно было бы и развить, не? Но аятоллам просто нужны бабки на хорошую жизнь своих детишек(это вся страна живет по шариату, а иранская золотая молодежь даст фору московской) и на экспансию в регионе. Потому затяните потуже пояса, нам надо захватить еще и Ирак.
Иран пользуясь своим влиянием среди удерживающих власть шиитов в Ираке ведет ползучую оккупацию Ирака.
То есть гибридную войну. Когда рассказывают про мир, дружбу, жвачку, а сами гнут под свое колено более слабого соседа, пользуюсь содействием властей страны.
Понятное дело оккупация упоротым Ираном не нравится многим иракцам(как и в общем ситуация в стране). независимо от конфессиональной принадлежности, так протесты против правительства Ирака поддержал и лидер шиитского духовенства Ирака.
В Ираке регулярно вспыхивают протесты, в том числе и против против политики Ирана в отношении Ирака и звучат призывы «Ни капитуляции», на которые шиитская власть Ирака забивает хер.
Митинги и манифестации иракцев РЕГУЛЯРНО расстреливают. Счет погибших и расстреляных идет на сотни, раненых на тысячи. Разъяренная толпа иракцев пыталась взять штурмом посольства Ирана. НЕСКОЛЬКО РАЗ.
Особо жарко было в период с 3 по 6 октября, тогда в разных регионах Ирака в беспорядках погибли свыше 100 человек и около 4 тысяч человек получили ранения.
С 25 октября массовые столкновения вспыхнули с новой силой. 26 октября премьер-министр Махди распорядился вывести на улицы Багдада бойцов элитного контртеррористического подразделения - после того, как полиция не смогла рассеять толпу. Сообщается об аресте десятков демонстрантов. В столкновениях с силами безопасности за эти дни погибли, по данным правозащитников, 63 человека, в том числе 10 - в Багдаде; количество пострадавших идет на тысячи.
4 ноября протестующие напали на консульство Ирана в Кербеле, сорвав иранский флаг. Погибло 5 протестующих.
6 и 7 ноября погибли 10 человек, в том числе 4 сотрудника скорой помощи. 4 человека были застрелены 7 ноября полицией при разгоне протестующих у моста Аш-Шухада.
10 ноября полиция и армия очистила от протестующих мосты через Тигр, ведущих в центр Багдада. Во время этих мероприятия погибли минимум шесть человек, десятки получили ранения. Против демонстрантов применили боевые патроны, шоковые гранаты, слезоточивый газ.
Иракцы прямо обвиняли Сулеймани в управлении подавлением восстания.
15 ноября состоялись серьезные столкновения на площади аль-Хиляни, в ходе которых погибли четверо демонстрантов.
24 ноября в городе Эн-Насирия на юге страны погибли трое демонстрантов. По данным телеканала «Аль-Арабия», полиция в ходе разгона акции применила огнестрельное оружие, что и привело к гибели протестующих. Позже цифра погибших выросла до шести.
28 ноября демонстранты сожгли здание иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака. Отмечается, что в результате беспорядков в районе консульства пострадали 33 человека. В тот же день по всему Ираку были расстреляны десятки человек.
1 декабря премьер Ирака шиит Махди уходит в отставку. Вместе с тем, протестующие снова атакуют иранское консульство в Наджафе.
На 6 декабря число погибших протестующих было оценено в минимум полтысячи человек.
Итого.
Сулеймани развернул тайную войну против протестующих иракцев - их резали ножами на улицам, расстреливали снайперы, похищали, убивали, давили машинами и пытали. Иногда впрочем устраивали массовые открытые облавы - в облаве 6 декабря погибло минимум 25 человек, сотни ранены. Просто тупо расстреляли на лицах и площадях.
В ответ на все происходящее и неспадающую волну протестов иракцев в том числе и против экспансии Ирана, Сулеймани силами подконтрольной ему иракской шиитской военизированной организации организовал нападение на посольство США 31 декабря. Ну типа ЭТО ЖЕ США ЗА ВСЕМ СТОИТ, МЕШАЮТ НАМ ***** ЖИТЬ. Это ведь не протесты населения, не протесты патриотов, это все агенты запада, глобалисты, тайные сети агентов, нас хотят поссорить и прочая лабуда блд.
Причем нападение на посольство США было диким ором. «Протестующие» вошли на территорию посольства, но в здание заходить не стали, потому что их из громкоговорителя попросили этого не делать словами «сообщение доставлено». Очень была возмущена видать толпа, ага. Неуправляема, прям. Сулеймани типа силу показал и отозвал людей. Но всем сказали, что это был стихийный митинг.
То есть Сулеймани ведет Ираке войну с ИРАКСКИМ НАРОДОМ в первую очередь. Хотя говорит, что с США. Ну Путин говорит, что в Украине он тоже воюет с США. Это все мы уже слышали. Сулеймани убил сотни иракцев, возможно тысячи. В Ираке натуральный ****** и массовые расстрелы людей на улицах.
Кроме того напоминаю что за последние полгода Иран без объявления войны осуществил ракетную атаку по нефтяным хранилищам в Саудовской Аравии и торпедировал два танкера в Оманском заливе. Это все тоже организовывал Сулеймани.
Ну и кенты Сулеймани ведут войну в Иране с иранским народом.
И ВОТ ***** ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО ******* *******, КОНЕЧНО ***** РАКЕТНЫЙ УДАР США ПО СУЛЕЙМАНИ СТОЛКНУЛ РЕГИОН В ВОЙНУ.
ДАААА.
© Anton Shvets
Учитывая, что вылет нашего пассажирского самолета по времени совпал с началом ракетной атаки Ираном американских баз, зная о том ,что как минимум 4 ракеты из 22 не долетели до своей цели, несколько ракет, долетели, но не взорвались, несколько ракет пролетели мимо и упали на жилые дома, считаю, что обезьяны из Ирана вполне могли попасть по нашему самолету.
Если Иранцы под любым предлогом откажутся передавать нам "черные ящики" -эта версия подтвердится.
Возможно, хотя когда-то Персия была почти впереди планеты всей... Но только не порите чушь "иранцы и другие арабы", иранцы таки ни разу не арабы, ни в одном глазу.)