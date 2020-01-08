EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  638  18
Материалы по теме:
Все про:Иран (536) самолет (2270) крушение (413) Гончарук_Алексей (452)

 Сейчас рано говорить о каких-то причинах, - Гончарук о крушении самолета МАУ в Тегеране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ под Тегераном будут выяснены достаточно быстро, но в настоящее время пока преждевременно и неправильно говорить о каких-либо версиях.

Об этом он сказал на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас рано говорить о каких-то причинах. Мы не хотим распространять какие-то манипуляции. Я уверен, что официальные причины будут выяснены достаточно быстро", - заявил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследовать причины авиакатастрофы в Иране будет Нацполиция, - источник

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3168730
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если Иран будет расследовать сам, то без сомнения "узнаем быстро", только будет ли это правдой?
 показать весь комментарий
 
 
В данном случае Ирану можно верить в большей степени чем любым другим странам.
 показать весь комментарий
 
 
У Ирана нет мотивов сбивать украинский самолёт. А стереотипы некоторых граждан Украины о зверсом Иране - это проблемы некоторых граждан Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно верно! Иран куда человечнее и толерантнее чем любая другая мусульманская страна.
 показать весь комментарий
 
"из-за технических проблем" заряженных шрапнелью.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що з'ясують чому розбився літак, але це не робота Гончарука говорити про тимчасову відсутність результатів експертизи
 показать весь комментарий
 
 
всяко бывает, после удара по базам могли руцкожопые подумать что крылатая ракета в ответку летит, зная что времени им 2-5 секунд, взяли и стрельнули с чего то похожего на панцирь. Руцкие очень сильны против гражданские самолёты.
 показать весь комментарий
 
 
Гражданский самолет на экранах радаров любой системы ПВО отмечается особой меткой. Перепутать его с другой целью, априори невозможно.
В данном случае , скорее всего сбивали ручной ракетой типа Стрела, как Ан-24 над Донбассом, что бы всех собак повесить на Иран.
Прямая аналогия с расстрелом Небесной Сотни напрашивается. Тогда Украина не решилась отстаивать Крым с помощью оружия. Сейчас Иран отменит все атаки на базы США и Израиль.
 показать весь комментарий
 
Это реальная версия. Тогда за террактом стоит США.
 показать весь комментарий
 
После н-ного количества заявлений наконец выяснилось, что "рано говорить".
 показать весь комментарий
 
 
як я розумію, МАУ приватна компанія і нехай вона розбирається в причинах, а у тебе, Гончарук, українська економіка переходить в піке
 показать весь комментарий
 
 
"а у тебе, Гончарук, українська економіка переходить в піке"- бо в "двігатєльном отсєкє" проісходіт чьортішо!
 показать весь комментарий
 
 
Альоша ничего не хочет сказать "посольству Украины в Иране"?
 показать весь комментарий
 
 
І це після того як вже зробили кілька заяв з можливими причинами!
 показать весь комментарий
 
 
Лёше надо до выяснения причин поставить на прикол свой самокат..
 показать весь комментарий
 
 
Канешн рано!!! Особенно если учесть что бармалеи уже завили "Черные ящики не вернём". Обычно всегда так бывает когда самолёт "случайно" разбивается!
Зараз рано говорити про будь-які причини, - Гончарук про катастрофу літака МАУ в Тегерані - Цензор.НЕТ 4140
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх