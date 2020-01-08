 Расследовать причины авиакатастрофы в Иране будет Нацполиция, - источник

Об этом Цензор.НЕТ сообщил проинформированный источник.
"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - сказал он.
Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).
Читайте на Цензор.НЕТ: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: опубликован список погибших пассажиров - 167 имен. СПИСОК
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.
Это компетенция аваковских?
Авіакатастрофами займається спеціально створена держструктура.Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами
Зєлєнський з Аваковим банально піаряться.
Какая нафиг Нацполиция, если в таких случаях создается комитет? Они издеваются?
То сразу заверещали об "аварии двигателя"(угу, и датчики все сразу вырубились), то теперь "не исключают" теракт. А еще теперь Авакову дали "расследовать"....... Геращенко кричал шо на 99% убийство Шеремета сделало ГРУ, а теперь.... "не люблю их", это шоб без кацапской лексики...
А зараз россійські сайти беруть справу у свої руки, розганяючи попереду всіх, свою «русскую правду.» 70:30.
Потому как иранцы - *****, таки арийцы. Хоть и не все. Равно как и украинцы. И тоже далеко не все.
Сивоха пусть займется!!! Этому клоуну пофиг, где водяру жрать!
шерлокхолмсы недоделанные.
У нацполиции есть соответствующее видео
А чому дослідження по катастрофі в Ірані Вовік путєну не доручив?