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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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Все про:Иран (536) Нацполиция (10685) расследование (2631)

 Расследовать причины авиакатастрофы в Иране будет Нацполиция, - источник

Расследование аварии лайнера МАУ, разбившегося при взлете из аэропорта Тегерана, поручили Национальной полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил проинформированный источник.

"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - сказал он.

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

Читайте на Цензор.НЕТ: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: опубликован список погибших пассажиров - 167 имен. СПИСОК

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3168724
 
 
 Топ комментарии
 
Прикольно...
Это компетенция аваковских?
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Аваков - друг Коломойського, такі діла стороннім довіряти не можна.
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Идиоты! Нацпилиция не может толком расследовать причины убийства 6-ти человек одной прошмандовкой из Харькова, а тут наТЕ...
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Аваков - друг Коломойського, такі діла стороннім довіряти не можна.
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И собаков и беня летчики Расследовать причины авиакатастрофы в Иране будет Нацполиция, - источник - Цензор.НЕТ 1598 Пинок под зад и далеко полетят Расследовать причины авиакатастрофы в Иране будет Нацполиция, - источник - Цензор.НЕТ 1598
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Благодаря нашим доблестным рехформаторам - таки да. Ну справедливости ради это результат еще рошеновских рехформ... По секрету от людей из системы, полицаи сами в акуе. Там ни специалистов и вообще людей которые хотя бы понимают как этот самолет вообще летать должен.
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Так а кто конкретно должен был реформировать полицию по долгу службы, получая за это несравнимые с пересичными гражданами ЗП и премии?
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Думаю тот кто сидел в кабинетах года 3-4 назад я так думаю, а кое-то и до сих пор сидит)
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Когда вертушка под Кременчугом рухнула тоже полицаи типа расследовали. Как там дело закончилось одному богу известно.
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Їхня компетенція:гавкати ,й на людей кидатись,коли господар накаже.
Авіакатастрофами займається спеціально створена держструктура.Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами
Зєлєнський з Аваковим банально піаряться.
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Я когда на машине перевернулся на грунтовой дороге на ней такие же следы были. Это камешки вмятимы оставляют. Помню на штрафплощадке сторож тоже подумал что по нам стреляли.
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Отверстия от лопаток, оторвавшихся, возможно, от удара двигателя о землю.
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Эти, в лучшем случае выяснят, что самолет, таки потерпел аварию.
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Идиоты! Нацпилиция не может толком расследовать причины убийства 6-ти человек одной ************* из Харькова, а тут наТЕ...
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************ перевели в колонію на Мальдіви.
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Сотрудники полиции хоть знают где у самолёта крылья,а где хвост?
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Ну знают, - хвост есть у собаки, а вот крыльев у собаки нет.... буим искать..... Расследовать причины авиакатастрофы в Иране будет Нацполиция, - источник - Цензор.НЕТ 4232
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главное знать где в самолете буфет-ресторан, остальное для них разницы не имеет...
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Те кто из села могут догадываться, если у них конь был в селе...
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Мдаааа.... Ростик Шапошников выпустит очередной ролик о своем "любимце" - Арсен Анатольевиче(или как он там? Абрекович?)
Какая нафиг Нацполиция, если в таких случаях создается комитет? Они издеваются?
То сразу заверещали об "аварии двигателя"(угу, и датчики все сразу вырубились), то теперь "не исключают" теракт. А еще теперь Авакову дали "расследовать"....... Геращенко кричал шо на 99% убийство Шеремета сделало ГРУ, а теперь.... "не люблю их", это шоб без кацапской лексики...
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Ахренеть... Главное побольше экстрасенсов в группу включить и орнитологов - специалистов по птичьим полетам.
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так бы и сказали что не хотите расследовать.... а то эти нарасследуют.... как минимум создание международной следственной группы....
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Яка компетентна нацгвардія, все може розслідувати
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Та воно відразу було найбільш ймовірне.
А зараз россійські сайти беруть справу у свої руки, розганяючи попереду всіх, свою «русскую правду.» 70:30.
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Тепер все буде розслідуватися через дупу?
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Лично великий Арес Борисович Пуаро полетит расследование проводить. Главное Тоху Геращенко взять с собой, он как раз похудел и его пустят на борт самолета Расследовать причины авиакатастрофы в Иране будет Нацполиция, - источник - Цензор.НЕТ 3125
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Штаб операции предлагаю разместить на Сейшелах, на нейтральной так сказать территории.
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Путь Карлито./23.02.19 Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных (!) гривен, - Аваков/01.04.19 Зеленский - порядочный человек из другого(?) мира, - Аваков/Шустрого и сообразительного парнишку заприметил Коломойский 27.08.19 Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД.
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1,5 миллиарда (!) бюджетных (!) гривен это не баран чихнул, не кот наплакал, не воробей накакал. Хватай Порошенко ,делай предъяву и выполняй волю кормильца и благодетеля: 13.11.19 Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Этого нет. Значит, соврал малец.
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Стопроцентов там замешаны люди "исповедующие превосходство арийской расы".
Потому как иранцы - *****, таки арийцы. Хоть и не все. Равно как и украинцы. И тоже далеко не все.
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Нацполиция????

Сивоха пусть займется!!! Этому клоуну пофиг, где водяру жрать!
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Так у нас все полиция расследует. Ни СБУ, ни прокуратура, где нет даже следователей, ничего не расследуют, они только закрепляют результат и попадают в сводки. Следователи, с опытом и опера, есть только в полиции и они делают всю работу. О НАБУ ДБР и пр. и говорить нечего, там результатов пока нет, да и следователи там, в основном, с той же полиции.
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...экспертов по квантовому принципу неопределенности Гейзенберга не забудьте. И этих, которые "а я милого узнаю по походке" умеют изобличать.
шерлокхолмсы недоделанные.
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Это ветераны АТО заложили бомбу в самолете Коломойского
У нацполиции есть соответствующее видео
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Кто то хочет поехать в командировку, типа Зорян и Шкиряк ! 😎
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Результат розслідування - винен порошенко. Він вкрав гравіцапу
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Им дадут за ручку подержать, чтобы итоговый протокол подписать. Можно ещё написать Набу, и СБУ. Такой же бред
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Как всегда. Самое важное расследование поручается самому доверенному человеку Зеленского.
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Так это что значит?Опять добровольцы и АТОшники сядут?
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Интересно, а траур эта шмаркля янелох, будет объявлять?!
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Після пресконференції Авакова по Шеремету найменьше, кому я вірю з українських чиновників, так це Авакову.
А чому дослідження по катастрофі в Ірані Вовік путєну не доручив?
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на стоянке перед вылетом видели бабу с мужиком...
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я знаю кто виноват - там два пассажира "********" на рейс. Стопроцентов они !
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Эх,туда бы шикаладных ыкспердов с цензора... Они бы показали мастер-класс по расследованию авиакатастроф.
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