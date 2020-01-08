 Расследовать причины авиакатастрофы в Иране будет Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.
Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).
Читайте на Цензор.НЕТ: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: опубликован список погибших пассажиров - 167 имен. СПИСОК
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.
Это компетенция аваковских?
Авіакатастрофами займається спеціально створена держструктура.Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами
Зєлєнський з Аваковим банально піаряться.
Какая нафиг Нацполиция, если в таких случаях создается комитет? Они издеваются?
То сразу заверещали об "аварии двигателя"(угу, и датчики все сразу вырубились), то теперь "не исключают" теракт. А еще теперь Авакову дали "расследовать"....... Геращенко кричал шо на 99% убийство Шеремета сделало ГРУ, а теперь.... "не люблю их", это шоб без кацапской лексики...
и спец и жнец и на дуде игрец...
А зараз россійські сайти беруть справу у свої руки, розганяючи попереду всіх, свою «русскую правду.» 70:30.
Потому как иранцы - *****, таки арийцы. Хоть и не все. Равно как и украинцы. И тоже далеко не все.
Сивоха пусть займется!!! Этому клоуну пофиг, где водяру жрать!
шерлокхолмсы недоделанные.
МНЕ, лично, "особисто", НЕ НРАВИТСЯ то, что творят Зе!******* и его ко-*****, и Я - на политическом форуме - высказываю им свое "Фе!".
У нацполиции есть соответствующее видео
А чому дослідження по катастрофі в Ірані Вовік путєну не доручив?
«Чей Крым?» Аваков поставил украинца на колени за вопрос о Крыме
что-то...как-то... сомнения закрадываются...
Это те же "спецы", что расследовали убийство Шеремета!
Наверное, предварительная версия о какой-либо технической неисправности выдвинута оправданно.
Соболезнования родным погибших...
Пресслужба Офісу президента відредагувала повідомлення про "доручення" генпрокурору розпочати розслідування щодо катастрофи Boeing 737-800, що сталася сьогодні вранці поблизу Тегерана.
У початковому варіанті повідомлення йшлося, що "дав доручення" генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Однак читачі Facebook-сторінки президента різко розкритикувати таку форму подачі, адже президент не може давати доручення генпрокурору щодо відкриття тих чи інших кримінальних проваджень.
За деякий час повідомлення, яке з'явилося на сайті Офісу президента, було змінене.
"Президент України Володимир Зеленський поставив завдання відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який упав неподалік міжнародного аеропорту в Тегерані (Іран). Глава держави також наголосив на необхідності проведення перевірки льотної придатності всього цивільного флоту", - йдеться у новому варіант повідомлення.https://www.depo.ua/ukr/politics/pressluzhba-zelenskogo-**********-povidomlennya-pro-aviakatastrofu-v-irani-202001081091421
Ще один зашквар... Дрібненький (зважаючи на "100% мій генпрокурор"); але показовий.
В ИРАНЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ МАУ: ФОТО, ВИДЕО И СПИСКИ ПОГИБШИХ
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Пока что неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать данные. Отказ передать черные ящики Boeing связан с тем, что приложение HP 13 к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года говорит о том, что государство места трагического события назначает расследование обстоятельств авиационного происшествия и несет ответственность за проведение такого расследования. Однако оно может передать целиком или частично проведение этого расследования другому государству или региональной организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов по взаимной договоренности и согласию.
Как сообщал "Апостроф", с 9 января до выяснения причин крушения самолета Boeing авиакомпании МАУ украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в небе над Ираном.