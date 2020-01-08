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 Политика Украины
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 Принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, - Гончарук

До выяснения обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"События разворачивались буквально вчера ночью, сегодня. Это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такое стечение обстоятельств, или эти события произойдут. Сейчас в результате этого события мы приняли решение д о выяснения обстоятельств принято решение, что украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана", - заявил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство поможет родственникам украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, - Гончарук

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3168722
 
 
 Топ комментарии
 
оч своевременно!.. маладец, однако! (сарказм)
Принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1893
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и еще - Иранские власти заявили что не будут отдавать черный ящик и обломки самолета...
Походу да..., - сбили...
В твиттере ниже только про черный ящик.., но про обломки они заявили тоже...



The Spectator Index

@spectatorindex

·15 мин

BREAKING: Iran says it will not hand black box of crashed plane over to Boeing
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І Омана??? А як же зевіслюк з інвєстіціямі???
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фигасе.... канадцы наши ближайшие союзники после Литвы.
Путин наверное тут приложил лапу, это 90% шанс.
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Він саме зараз в Сирії гостює у Асада.
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оч своевременно!.. маладец, однако! (сарказм)
Принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1893
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Посольство Украины в Тегеране удалило сообщение о том, что исключает версию о теракте. На сайте дипмиссии указано, что информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией, а «любые заявления о причинах аварии до ее решения не носят официального характера» http://amp.gs/DPiu
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Да напишите просто, закончились самолеты.
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И кто еще придет В Украину с ее дурилкой.
У Мінціфри запропонували ввести IT-податок,
не долго радость то была.
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и еще - Иранские власти заявили что не будут отдавать черный ящик и обломки самолета...
Походу да..., - сбили...
В твиттере ниже только про черный ящик.., но про обломки они заявили тоже...



The Spectator Index

@spectatorindex

·15 мин

BREAKING: Iran says it will not hand black box of crashed plane over to Boeing
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Перші загони турецької армії увійшли до столиці Лівії
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Теперь можете вываливать все ваши теории. Иран не отдаст черный ящик, значит автоматом все версии о бомбе/ракете он не сможет опровергнуть. ******, тупые ******. До принятия ислама персы были империей,
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За сутки до подрыва Боинга в Иране, пу@ло засветился в Сирии для поднятия духа духа проиранским прокси, а сейчас уже соболезнует.
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А выпускать самолеты МАУ для вылета, запретить забыл.
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Америкозы, Египет, Сингапур, Египет до трагедии прекратили полеты. А после ракетной атаки по американцам, это вообще абсурд. Гончарук не позорься, лучше запретите полет самолётов старше 30 лет
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Пока после визитов Янелоха уцелела только Буковель. Надолго ли?
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Иран союзник Раши, а США наш союзник. Как там Зеленский говорил: "бизнес на крови"?
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Володимир Зеленський поставив завдання відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.

І знову Гідрант підміняє собою суд і прокуратуру. Втім, фанати будуть в захваті, - сільная рука, рєзкій і дєрзкій, і всьо такоє.
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Надо отадать должное Ирану - нанести "массированный ракетный удар" по базам так ювелирно, чтобы не задеть ни одного американца. Кстати, шиитское правительство в Багдаде также заявило,что на базе айн аль-Асад не пострадал ни один иракский военный.

в Израиле СМИ в открытую пишут что Иран сбил украинский самолёт. Значит есть инфа.
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Не Иран сбил сбил самолет Украины - военные Рашки. Иранцы только в зад пальцем попадают.
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У неділю військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та Колишній министр оборони країни Хосейн Деган заявивши в інтерв'ю CNN, что Іран готовится завдаваті удару по американских Військових об'єктах.

А ці зегамнодави не додумались що робити з польотами українських літаків в цю зону Ухвалено рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1505
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