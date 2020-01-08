 Принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, - Гончарук

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"События разворачивались буквально вчера ночью, сегодня. Это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такое стечение обстоятельств, или эти события произойдут. Сейчас в результате этого события мы приняли решение д о выяснения обстоятельств принято решение, что украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана", - заявил Гончарук.

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Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.