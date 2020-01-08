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 Два человека не сели на рейс потерпевшего катастрофу в Иране самолета, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на рейс самолета Boeing, который потерпел крушение в Иране, не сели 2 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, на рейс зарегистрировались 169 человек.

"Обращаю внимание, что на рейс сели 167 граждан. Двое граждан не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана", - рассказал он.

Имена тех, кто не сел на рейс, у СНБО есть.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Момент падения самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3168721
 
 
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Рожа до невозможности совковая....
Как у Брежнева. Как будто специально подбирают, один Сивохо чего стоит....(о б*же Два человека не сели на рейс, потерпевшего катастрофу в Иране, самолета, - Данилов - Цензор.НЕТ 4810 )
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Борис Козлов 6516a265 Хорошо, хоть в Кабмине люди нормальные, с не-совковыми рожами - Гончарук, Милованов Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 1002
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а зато.... а зато на Гончаруке хорошо сидит жилетка и самокат, и все ребята православные!!11 всегда молятся, а работа не волк....
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имя нечистого кацапа вслух не вимовляється
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А багаж они сдали? Потому что пройти регистрацию, сдать багаж и не потом не пройти на посадку - это уже к спецслужбам. А если такси опоздало в аэропорт - это другое.
А вообще-то крутое у нас СНБО - круче американского АНБ! Те еше наверное этого не знают...
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В совецком саюзе за такое бы расстреляли, это как вышел в тыл из оцепления, то значит предатель...
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Так "выйти" можно по-разному.... например по частям. Немец выстрелил из пушки и совок разделился и улетел Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 8495

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6:00 в Тєгєранє = 4:30 в Києві. У акбарів даже врємня пополам
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На титанік теж не всі сіли. Є версія для теорії змови яку так ********** смакувати кацяпи
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Не я, ЦН, мені теж не подобається реклама лотерей.
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Если бы сдали- его бы выгрузили, без вариантов. Попадал я на такое, задержки рейсов- не менее часа!
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Тепер авіакомпанії так не працюють: нема пасажира - нема багажу. Без пасажира багаж не приймають.
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Да, это самый большой джек-пот, который может быть
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РОЖДЕСТВО президентов В США со своим народом
Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 5198
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РОЖДЕСТВО преЗЕдента БУБОЧКИ в дали от граждан Украины

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И КУДА РНБО СМОТРЕЛО ?
А ГДЕ ПРИСТАВКА В ОФИЦИОЗЕ В ОМАНЕ ?
Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 2785
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