 Государство поможет родственникам украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

По его данным, на борту самолета находились 167 человек, из них 11 украинцев.

"Мы хотели бы выразть свое соболезнование всем близким, родным и друзьями погибших. Государство предоставит всю необходимою поддержку и помощь этим людям. Сейчас уже в аэропорту "Борисполь" работают психологи, медики. Мы уже сейчас договариваемся с Иранской стороной о том, чтобы туда отлетел самолет с нашими экспертами, которые примут участие в расследовании этой трагедии", - сообщил премьер.

По его словам, на месте катастрофы находятся с самого начала сотрудники посольства Украины в Иране.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиакатастрофа украинского самолета в Тегеране: опубликован список погибших - 167 имен. СПИСОК