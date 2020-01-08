EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  574  13
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) Гончарук_Алексей (452)

 Государство поможет родственникам украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государство окажет помощь родственникам погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

По его данным, на борту самолета находились 167 человек, из них 11 украинцев.

"Мы хотели бы выразть свое соболезнование всем близким, родным и друзьями погибших. Государство предоставит всю необходимою поддержку и помощь этим людям. Сейчас уже в аэропорту "Борисполь" работают психологи, медики. Мы уже сейчас договариваемся с Иранской стороной о том, чтобы туда отлетел самолет с нашими экспертами, которые примут участие в расследовании этой трагедии", - сообщил премьер.

По его словам, на месте катастрофы находятся с самого начала сотрудники посольства Украины в Иране.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиакатастрофа украинского самолета в Тегеране: опубликован список погибших - 167 имен. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3168718
 
 
 Топ комментарии
 
Чому? Бо це авіа-компанія Коломойського? А чому би самій компанії не допомогти, страховка врешті-решт де? У нас за день на дорогах може занити більше, чому держава там не допомагає? Що це взагалі за "самодіяльність" цим хочу - допомагаю, цим ні? Це ж бюджет, наші спільні податки! Може час визначити Законом, кому ми усі разом (а не якийсь так Гончарук) допомагаємо і за яких умов. В решті решт, держава, це не 95-й квартал!!!
 показать весь комментарий
 
Государство вместо Коломойского. Я и не сомневался. Ещё и щедро поможет.
 показать весь комментарий
 
Государство, это хорошо. А папа Моники не собирается помогать ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Государство, это хорошо. А папа Моники не собирается помогать ?
 показать весь комментарий
 
 
В першу чергу держава повинна зараз провести розслідування і взяти за жабри власника . Хоча хто зараз посміє чіпати хазяїна віслюка. Все на що зараз здатна вісляча ферма це платити компенсації фірмам бені лише . А допомогти сім'ям загиблих вважаю нормальним вчинком . Один хрін розкрадуть .
 показать весь комментарий
 
В сети уже появились фотки с крушения Боинга. Там явно видно следы от осколков баеголовки ракеты. Щас кацапы и бормолеи закукарекают, что это Украина их сбила.
 показать весь комментарий
 
Государство вместо Коломойского. Я и не сомневался. Ещё и щедро поможет.
 показать весь комментарий
 
 
Дебилы.Иски к виновникам трагедии.Ну за что нам такие ослы.
 показать весь комментарий
 
 
Чому? Бо це авіа-компанія Коломойського? А чому би самій компанії не допомогти, страховка врешті-решт де? У нас за день на дорогах може занити більше, чому держава там не допомагає? Що це взагалі за "самодіяльність" цим хочу - допомагаю, цим ні? Це ж бюджет, наші спільні податки! Може час визначити Законом, кому ми усі разом (а не якийсь так Гончарук) допомагаємо і за яких умов. В решті решт, держава, це не 95-й квартал!!!
 показать весь комментарий
 
 
Коломойша в первую очередь пусть помогает, оно бабло рубит, а помогать почему не оно в первую очередь? потому шо шокает?
 показать весь комментарий
 
 
обоснуй. Я вважаю мерзотою і покидьком того, хто витрачає чужі гроші. Логічні і прості питання тих, хто ці гроші заробив хіба роблять людей мерзотою?
 показать весь комментарий
 
 
Я сегодня сотни комментариев прочитал,все чуть ли не пляшут,и винят во всем зеленого,два из трех комментов про него,ну не мрази,люди погибли,а радости как на рашенских помойках
 показать весь комментарий
 
Люди ненавидять цього дебіла, ось і все. Є конкретна тема - держава буде допомагати. В тебе є конкретний комент? Якось воно дивно... Люди коментують по суті, з'являється якесь Зебільне чмо, починає на усіх гадити із своїм Зебілом,а потім дивується, чому у відповідь про Моніку пишуть лайно? Давай по темі, чи правильно, що держава буде (за наш рахунок) допомагати родичам жертв цієї катастрофи і чому потрібно допомагати саме їм?
 показать весь комментарий
 
 
Нашим погибшим все таки стоит помочь,а иностранным пусть выплачивает авиакомпания,ну это мое мнение
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх