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 Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: опубликован список погибших пассажиров - 167 имен. СПИСОК

Опубликован список жертв авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TheBabel.

В столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран - Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Из них 11 человек — граждане Украины: 2 пассажира и 9 членов экипажа. Остальные - граждане Ирана, Канады, Швеции. Афганистана, Германии, Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране

Полный список погибших:

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: опубликован список погибших пассажиров - 167 имен 01
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: опубликован список погибших пассажиров - 167 имен 02
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: опубликован список погибших пассажиров - 167 имен 03
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: опубликован список погибших пассажиров - 167 имен 04

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3168717
 
 
 Топ комментарии
 
в принципе полный самолет иранцев с паспортами разных стран + автентичная семья (с мамой иранского происхождения) Линдбергов из Швеции папа, мама и два ребенка, ну и наш экипаж.. RIP
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Пожелаем данному товарищу поесть раков..... раков шоб не размножался и раков языка, и пальцев - шоб не писал больше такого. Ладно, простим его, мы же православные(молится шоб товарищ подох)
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Одно чурбаньё.
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Пожелаем данному товарищу поесть раков..... раков шоб не размножался и раков языка, и пальцев - шоб не писал больше такого. Ладно, простим его, мы же православные(молится шоб товарищ подох)
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Ой, вы себе два срока отмеряли? Молитесь, молитесь, богомольные - я смерти не боюсь, а молитв ваших и подавно. Только самолётов
. А так - Всё там будем.
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Хто це такий - "всьо"?
чи цё такий мужик - "Всьо"?
я тоже ничего не боюсь - у меня был дед, воевал(заСралина за Уродину), тоже говорил так. правда уже помер. да ладно, не кипятись, че тут спорить тЁ?
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Надеюсь, перед его кончиной вы успели ознакомить его с этой концепцией - мол воевал ты, дедушка, за Сралина, и за Уродину)) ну, чтоб ему легче уходить-то было?
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нет. мне он даже не приснился ни разу.
а че за "концепция" то? или не Сралин заморил и расстрелял порядка 20, или 30, неважно, млн. совков?
дед в принципе одного только боялся - придут опять коммунисты во власть и тогда.... а божков и прочих сказок - Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: опубліковано список загиблих пасажирів - 167 імен - Цензор.НЕТ 9084
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Он самый. Только на счёт совков - не совсем соглашусь. Такие себе - протосовки, строительный материал для совков настоящих - и нужно признать, он добился успеха в этом.
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Скотина лысая походу виновна.
Позавчера же была дата одна, год как.....
Приветик такой типо от Гундяя и Окурка. Ракету им в жопы надо бы.
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і все ж таки схоже на те, що збили... А, може, і бомба на борту.
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жертвоприношение сатанистов на Православное Рождество, как и МН17, взорвалась заложенная бомба.
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в принципе полный самолет иранцев с паспортами разных стран + автентичная семья (с мамой иранского происхождения) Линдбергов из Швеции папа, мама и два ребенка, ну и наш экипаж.. RIP
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экипажа в списке нет, только 2 пассажирки - Ольга Кобюк и Олена Малахова
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Да блин - одни иранцы-космополиты и десяток гяуров.
Подальше нужно держаться от фанатиков!
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Линдберг. Фимейл, Мейл, Чайлд, Чайлд...Вся семья, походу...Ужас...
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Украинцы, похоже, только экипаж. И еще две женщины.
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