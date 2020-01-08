 Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: опубликован список погибших пассажиров - 167 имен. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TheBabel.
В столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран - Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Из них 11 человек — граждане Украины: 2 пассажира и 9 членов экипажа. Остальные - граждане Ирана, Канады, Швеции. Афганистана, Германии, Великобритании.
Полный список погибших:
Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.
. А так - Всё там будем.
чи цё такий мужик - "Всьо"?
я тоже ничего не боюсь - у меня был дед, воевал(заСралина за Уродину), тоже говорил так. правда уже помер. да ладно, не кипятись, че тут спорить тЁ?
а че за "концепция" то? или не Сралин заморил и расстрелял порядка 20, или 30, неважно, млн. совков?
дед в принципе одного только боялся - придут опять коммунисты во власть и тогда.... а божков и прочих сказок -
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Позавчера же была дата одна, год как.....
Приветик такой типо от Гундяя и Окурка. Ракету им в жопы надо бы.
Подальше нужно держаться от фанатиков!