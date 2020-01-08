 Иран выпустил по двум базам США в Ираке 22 ракеты: две не сработали, - Reuters. КАРТА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В заявлении говорится, что две из 17 ракет, выпущенных по авиабазе Айн аль-Асад, не взорвались.
"Сегодня утром 8 января 2020 года по Ираку в промежутке с 1:45 до 2:45 выпустили 22 ракеты; 17 ракет упали на авиабазу Айн аль-Асад, в том числе две, которые не взорвались... пять других поразили штаб-квартиру коалиции в Эрбиле. Жертв среди иракских сил нет", - говорится в сообщении.
Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены.
Напомним, утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
одни только делают вид что мстят (стреляя по пустым базам)..., другой пишет в твитте (Трамп) что все хорошо...
Когда оба испугались...
Спустят все на тормозах...
Ну санкций против Ирана может добавят не много...
А обіцянки застосувати ядерну зброю, якої у них ніби немає - це не тероризм ?
Дональду, я верю как себе.
Мордовская национальная одежда... Ой, так это же руцкие !
точно будет ответка сБ-52 .....
на цьому і заспокояться
Помните, какой хайп вселенский был ? Замах на рупь - а удар на копейку.
И две не сработали - то есть отклонились ?
Если в мотор заехать даже невзорвавшейся ракетой, крыло будет разрушено.
США пришли туда, где Иран. Кстати, иракский парламент говорит, что США должны выйти из Ирака.
Мне вот интересно у американцев все такие базы без ПВО? А сами американцы сразу прячутся в бункерах. И дальше эти базы можно утюжить бетоно-бойными бомбами? А у них в бункерах ни права, ни возможности нет для немедленного ответа?
А потом ответ: всё хорошо...