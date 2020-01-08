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Все про:Ирак (264) Иран (536) ракеты (845) США (16003)

 Иран выпустил по двум базам США в Ираке 22 ракеты: две не сработали, - Reuters. КАРТА

По информации иракских военных, по авиабазе Айн-аль-Асад в западной части провинции Анбар, где находятся войска коалиции под руководством США, и по базе в Эрбиле было выпущено 22 ракеты, в результате чего жертв среди иракских военных нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что две из 17 ракет, выпущенных по авиабазе Айн аль-Асад, не взорвались.

"Сегодня утром 8 января 2020 года по Ираку в промежутке с 1:45 до 2:45 выпустили 22 ракеты; 17 ракет упали на авиабазу Айн аль-Асад, в том числе две, которые не взорвались... пять других поразили штаб-квартиру коалиции в Эрбиле. Жертв среди иракских сил нет", - говорится в сообщении.

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Иран выпустил по двум базам США в Ираке 22 ракеты: две не сработали, - Reuters 01

Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены.

Напомним, утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168716
 
 
 Топ комментарии
 
короче хлопцы ирану звизда, но не та звизда, что с волосами...
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Ракетные стрльбы Ираном и сбит наш самолет. Ага верим мы конечно что самолет сам упал.
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У всіх випадках це початок війни, тому нема чому радіти.
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короче хлопцы ирану звизда, но не та звизда, что с волосами...
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Може і звізда, але та звізда потягне багато чого за собою.
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та ну нах...як завжди буде "глубокая озабоченность" і все
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Це від Заходу, а Іран отримує союзників для боротьби з США.
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У всіх випадках це початок війни, тому нема чому радіти.
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не будет войны..
одни только делают вид что мстят (стреляя по пустым базам)..., другой пишет в твитте (Трамп) что все хорошо...
Когда оба испугались...
Спустят все на тормозах...
Ну санкций против Ирана может добавят не много...
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Война с Ираном только вопрос времени, они уже давно нарываются, Иран это основная ось зла на БВ
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А может, всё-таки Израиль ?
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Израиль виноват в том, что существует, железная логика.
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Для Ірану теракти є також війною. А це тепер не стримати.
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Ізраіль убиває тих, хто йому не подобається по всьому світу - це не тероризм ?
А обіцянки застосувати ядерну зброю, якої у них ніби немає - це не тероризм ?
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А ты спроси у своего фюрера, Куйя первого Муйла, он тебе точно ответит.
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мало он убивает, вот основная беда Израиля
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ну что скажут американцы по поводу количества жертв?
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Ракетные стрльбы Ираном и сбит наш самолет. Ага верим мы конечно что самолет сам упал.
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Бормолеи наверное подумали, что это американский самолетик, вот и сбили его с перепугу. На "Диалоге" уже выложены фотки, на которых части фюзеляфа с дырками от осколков боеголовки ПВОшной ракеты.
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У Дональда не получится маленькой победоносной войны.
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По заявлению Трампа всё нормально. Нu одна ракета не была сбита
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Дональд сказал. Иран выпустил по двум базам США в Ираке 22 ракеты: две не сработали, - Reuters - Цензор.НЕТ 3667
Дональду, я верю как себе. Иран выпустил по двум базам США в Ираке 22 ракеты: две не сработали, - Reuters - Цензор.НЕТ 6826
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Дональд це саме стримуючий фактор, уяви що був би Буш, сидів би вже в юрті.
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Зато у упоротых аятол-террористов знатно получится выхватить.
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лахта,ти б хоч текст висеру якось міняла....а то в кожній темі те ж саме. Иран выпустил по двум базам США в Ираке 22 ракеты: две не сработали, - Reuters - Цензор.НЕТ 5775
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Посеешь ветер - пожнёшь бурю
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Он сейчас быстро флажок поменяет😄
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Цензор на кацапии заблокирован!Простой холоп сюда не зайдет!
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Мриять не вредно
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акстись, лишнехромасомно-скрепный цирк просто абязан выжить нам на смех.
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Что ж вы, кацапы всратые, сеяли ветер, аннексируя Крым, развязывая войну на Донбассе, нападая на Грузию, разделяя Молдову??? Вот, суки и пожнете бурю у себя в доме.
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Ция буря из шаровар выпущена?
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Завжди подобається про шаровари, в шароварах ходили Платов, Доватор, Будьонний, Бандера не ходив.
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А ты, смотрю, подпустил шаровары Ти, копи нас для решающего удара
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Ты, смотрю любитель нюхать чужие шаровары. Типичный мокша.
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Так это вы сидите под одеялом и думаете, шо вы в Вашингтоне
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Так ты ж всю ветку засрал постами про шаровары и газ в них. Сразу видно, что не равнодушный к этой теме.
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Шёл бы ты отсюда,а то ещё и из обреза получишь.
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Образце твой новый вид оружия для отвода кишечного Гаса из брюшной полости?
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Мордовская национальная одежда... Ой, так это же руцкие !
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Та, понятно до шумеров с тренированными пуканами ещё как до китая
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Огидно жити кацапом, правда Смердяйко?
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Шо то слабовато давление в твоей газотранспортной системе, на решающий удар не тянет, и пуканок дедащий
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Да? Зараз печену качечку доїм, може тиск підніметься.
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Копи силу и не давай кацапам спуску давлением жывого гаса
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Зачем ты доишь качку?
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одна из ракет попала в аэропорт г. Ирбиля но не взорвалась.......
точно будет ответка сБ-52 .....
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Та них не будет. В Иране 90 млн молодого населения. Это тебе не у Украины Крым отжать.
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Ну правильно! А из 80-ти 90 - молодое население! Это же арифметика!
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у кацапів рокети памащнєє, якось після нє імєющєй аналогов атакі, кацапи перебили стадо овець у все тому ж Ірані
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більше схоже на імітацію відплати,

на цьому і заспокояться
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Помню, в 1998-м году, ЧМ футбольный, во Франции. США-Иран 1:2. Но прикол не в этом. Я этот матч смотрел в странной компании: ассирийцы. Их было человек 15-20. Они в Мариуполе давно осели, крутили бизнес с моим корешем, потому я в их круг и попал. Ну и Иран спокойно выигрывал 2:0. А минуты за 4 до конца- американцы забили, сразу после иранцев, почти! Ну и понеслись далее, отыгрываться...Так один мужик-ассириец- умер! Сердечный приступ! Ему, правда- уже за 70 лет было... О, как!!!
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Стародавні ассирійці, які були гілкою семітського народу аккадців, підкорили в Х-ІХ століттях до н. е. арамеїв Верхнього Межиріччя, а в ІХ-VIII століттях до н. е. - також арамеїв Сирії, після чого вони стали складати більшість населення Ассирійської держави і сусіди почали називати цих арамеїв ассирійцями. Коли стародавня Ассирія загинула наприкінці VII століття до нашої ери, корінні ассирійці загинули, а ті, що вціліли, асимілювалися арамейцями, які в свою чергу остаточно перейняли назву асирійців. З часом більшість цих «нових» ассирійців було асимільовано арабами, а ті, хто зберіг свою мову та стару назву, стали айсорами.
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Не знал. Но я называю их так, как они сами себя называли. Вот причину их бегства из Ирана(или Ирака)- не помню, не трезвый я был, хотя они что-то рассказывали.
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Ассирійців дуже багато в Скандинавії і ассирійці не араби.
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Точно- не арабы! Кстати, вот эта вся компания, о которой я рассказал- уже в США, сваливали по 2-3 человека, с многочисленными семьями. И- все-все свалили.
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Обычный пропагандистский трындёж. Я думаю все ракеты взорвались, а люди если и не пострадали, то потому, ччто находились в укрытиях. Там всё предусмотрено на случай ракетных атак. Хорошо если на обмене брехнёй всё и закончится. Война не нужна человечеству.
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Очень напоминает имитацию "жоского противостояния", когда американцы дали самый дорогостоящий салют из 76 "томагавков" по "подлому Асссаду" , при этом убив случайно четверых, и не повредив ни одного рабочего самолета.
Помните, какой хайп вселенский был ? Замах на рупь - а удар на копейку.
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Самолёт упал в 2:42, а ракетный обстрел ранскми ракетами окончился в 2:45.
И две не сработали - то есть отклонились ?
Если в мотор заехать даже невзорвавшейся ракетой, крыло будет разрушено.
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Иран использовал баллистические ракеты. Не работает против самолетов.
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Центральное командование Вооружённых сил США (US CENTCOM) заявляет, что, по их данным, иранские военные запустили 15 баллистических ракет. 10 из них попали по базе Айн аль-Асад, одна упала в районе аэродрома в курдском Эрбиле, 4 якобы были аварийными, они вышли из строя, не долетев до целей.
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Ви такий розумний, поясніть, США вже капітулювало?
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Я не ожидаю какой-либо серьезной реакции со стороны США на данном этапе. Война не в интересах США. A ЕС уже сказал США и Ирану прекратить конфликт.
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Як ви можете прагнути війни з американцями, коли ви в них ніц не розумієтесь, їм нема куди відступати, персов будуть мочити.
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Я не поддерживаю Иран, но мое понимание восточных людей, что никто не хочет войны с США.

США пришли туда, где Иран. Кстати, иракский парламент говорит, что США должны выйти из Ирака.
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На CNN сегодня читал, что сработало предупреждение о ракетной атаке на базу и все успели спрятаться в бункере. Поэтому жертв нет.

Мне вот интересно у американцев все такие базы без ПВО? А сами американцы сразу прячутся в бункерах. И дальше эти базы можно утюжить бетоно-бойными бомбами? А у них в бункерах ни права, ни возможности нет для немедленного ответа?

А потом ответ: всё хорошо...
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Розумієте, американський бункер це не землянка під Москвою, є можливість звідти відповісти, але якщо американці бачать що аятоли схибили, сенс збивати ті ракети, он у московських аятол типу є ПВО, багато збили?
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Da srabotala preduprezdenije. Patriot netu v Irake,mozet teper pojavitsia?
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Лучшие военные силы, как сказал Tramp.
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Neozydali amerikansi takoj naglosti,no teper podtegivajet sili stob nanesti sakrusytelni udar po Iranu.Mozet nado pomeniat tam vlast na svojix xot na kurdov ili sestiorku s ameriki iranca postavit.
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Они не ожидали??? , за два дня объявлено о мести .
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Ну, не плохой показатель срабатывания. Ракетостроение в мире широко развивается. Может и нам совместно с Украиной что нибудь придумать.
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nu da tolko nado imet dengi na to,a teper Belorus vojeni biudzet jest na 3 raza mense cem dopustim Litvy Іран випустив по двох базах США в Іраку 22 ракети: дві не спрацювали, - Reuters - Цензор.НЕТ 6495
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Если аяталлы не врут о количестве погибших Американцев,то я им не завидую.
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А может и одна не сработала. Больше ведь не падал самолет нигде?
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