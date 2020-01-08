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 МАУ не получала информации об опасности выполнения полетов в Тегеране, - президент компании Дыхне

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не получала информации о необходимости ограничить полеты в Тегеране, где сегодня потерпел крушение самолет авиакомпании Boeing 737, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в ходе пресс-конференции в аэропорту "Борисполь", передает Цензор.НЕТ.

"Самолет был исправным... Это обычный регулярный рейс, и вчера до позднего вечера никаких особенностей о том, что нам нужно ограничивать полеты, не возникло. Мы можем самостоятельно принять решение об ограничении, может принять госавиаслужба той страны, в которой находится авиакомпания, и конечно, если бы мы имели хоть малейшую информацию об угрозах, то остановили полеты в эту область", - заявил Дыхне. 

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При этом он отказался комментировать версии возникновения данной катастрофы, отметив, что необходимо дождаться официальных результатов расследования причин трагедии.

"Компания не имеет права разрабатывать свои собственные версии, сейчас создается спецкомиссия, которая должна прийти к каким то выводам, и только их выводы могут комментироваться как версии", - добавил президент МАУ.

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3168715
 
 
 Топ комментарии
 
Ну нифига он не падал, передатчик трекера перестал работать сразу: его просто сбили! (если был бы взрыв двигателя, он не уничтожил бы передатчик трекера) Набор высоты и полётная скорость Boeing 737 рейса PS752. Связь была потеряна мгновенно
МАУ не получала информации об опасности выполнения полетов в Тегеране, - президент компании Дыхне - Цензор.НЕТ 232


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...и интернета нет и газет мы не читаем...
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"Это обычный регулярный рейс"

Стесняюсь спросить, а какой "регулярный" бизнес вели с Ираном, который, вообще то, находится под санкциями?
Или это Бенина МАУ регулярно в Иран туристов возила?
Скажите, а в КНДР, Венесуэлу, Сомали и Йемен с Ливией и Сирией у МАУ регулярных рейсов нет? Туристических?
МАУ - вы с глузду съехали?
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...и интернета нет и газет мы не читаем...
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наверное, для того чтоб отменить рейс или рейсы... всего перечисленного мало...
если не техническая причина, то должно быть другое...веское объяснение и не устное...а официальное, согласованное и подтвержденное.... (я так думаю.. но может и не прав...)
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Ну нифига он не падал, передатчик трекера перестал работать сразу: его просто сбили! (если был бы взрыв двигателя, он не уничтожил бы передатчик трекера) Набор высоты и полётная скорость Boeing 737 рейса PS752. Связь была потеряна мгновенно
МАУ не получала информации об опасности выполнения полетов в Тегеране, - президент компании Дыхне - Цензор.НЕТ 232


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Він хотів сказати, що літак не летів з пошкодженим двигуном, а миттєво розвалився. Нема майже жодних сумнівів, що самолет сбито ракетою.
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Зачистили свидетеля муток посредников х-йла и вiслюка. Всё в духе кремлядей...
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около 13 членов экипажа (граждане Украины). Источник: https://censor.net.ua/n3168715

Хрена себе "около". Президент компании не в курсе про свои экипажи ?
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"Это обычный регулярный рейс"

Стесняюсь спросить, а какой "регулярный" бизнес вели с Ираном, который, вообще то, находится под санкциями?
Или это Бенина МАУ регулярно в Иран туристов возила?
Скажите, а в КНДР, Венесуэлу, Сомали и Йемен с Ливией и Сирией у МАУ регулярных рейсов нет? Туристических?
МАУ - вы с глузду съехали?
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Понятно.
Но регулярно студенты летать не могут, у них занятия, могут на каникулы только.
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МАУ не получала информации об опасности выполнения полетов в Тегеране, - президент компании Дыхне.

Можна припустити, що інформації про можливість широкомасштабного конфлікту між США та Іраном не було...
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Сейчас конечно Трамп будет молодец раз военную помощь задержал стране которая в Иран пассажиров возит. Зашквар на зашкваре сук.ааа
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Взорвана бомба от сатаниста собственника МАУ.
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Вроде Осел оманский хотел регулярным рейсом добираться. Совпадение?
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Отмазка уровня детского сада. А то что две ядерные державы начали перестреливаться ракетами это как бы ни на какую мысль не навело.
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Америка, Китай, Египет, Малайзия, Сингапур...отменили рейсы до того как сбили самолёт мау. А они дурака включают, в 9 утра даже на сайте не вывесили инфу. Потом бред про техническую не исправность. Сейчас дебилы пишут ну там же украинцев мало было... Просто всех парализовало. А если бы реальная война, ролики бы с Омана смотрели?
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