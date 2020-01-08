МАУ не получала информации об опасности выполнения полетов в Тегеране, - президент компании Дыхне.

Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в ходе пресс-конференции в аэропорту "Борисполь", передает Цензор.НЕТ.

"Самолет был исправным... Это обычный регулярный рейс, и вчера до позднего вечера никаких особенностей о том, что нам нужно ограничивать полеты, не возникло. Мы можем самостоятельно принять решение об ограничении, может принять госавиаслужба той страны, в которой находится авиакомпания, и конечно, если бы мы имели хоть малейшую информацию об угрозах, то остановили полеты в эту область", - заявил Дыхне.

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При этом он отказался комментировать версии возникновения данной катастрофы, отметив, что необходимо дождаться официальных результатов расследования причин трагедии.

"Компания не имеет права разрабатывать свои собственные версии, сейчас создается спецкомиссия, которая должна прийти к каким то выводам, и только их выводы могут комментироваться как версии", - добавил президент МАУ.

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.