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Все про:авиация (1834) Иран (536) США (16003)

 Авиакомпании со всего мира отменяют рейсы через воздушное пространство Ирана

Значительное количество мировых авиакомпаний изменяют маршруты своих рейсов, чтобы избежать пролета над Ираном. Воздушное пространство этой страны становится опасным из-за усиления напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Так, австралийская авиакомпания Qantas заявила, что меняет маршрут рейса из Лондона в австралийский город Перт, чтобы не лететь над Ираном и Ираком. Malaysia Airlines заявляет, что "из-за последних событий" ее самолеты уходят из иранского воздушного пространства. Singapore Airlines также заявили, что рейсы авиакомпании в Европу будут перенаправлены, чтобы избежать пролета над Ираном.

Ранее о запрете для американских гражданских самолетов полетов над Ираном, Ираком и некоторыми странами Персидского залива сообщила Федеральная авиационная администрация США (FAA).

Читайте на Цензор.НЕТ: Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране

Аналогичное предупреждение обнародовало российское агентство "Росавиация". Российские авиакомпании должны избегать полетов над Ираном, Ираком, Персидским заливом и Оманским заливом "из-за рисков для безопасности международных гражданских рейсов".

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что с учетом сложившейся ситуации отменила рейс из Франкфурта в Тегеран 8 января.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Потерпевший катастрофу самолет МАУ был исправным, - менеджмент авиакомпании. ВИДЕО

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168713
 
   
 Топ комментарии
 
Похоже авиакомпании всего мира не сильно поверили в версию с пожаром двигателя.
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калцап, зачем их дегуманизировать, эти животные вчера сотню своих затоптали
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Все прекрасно понимают что сам по себе самолет не мог упасть и что совпадение с атакой на базы США не случайность
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А, ну да. Это американцы сбили. А потом они же обстреляли свои же базы и раструбили об этом через иранские СМИ.
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калцап, зачем их дегуманизировать, эти животные вчера сотню своих затоптали
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не сотню а пол сотни. Но похороны ещё не закончены, так что будет вторая серия.
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жидомасоны во главе с Соросом и его прихвостнями в Украине дегуманизируют донбаский мирных ополченцев и несущих мир и просветление стражей исламской революции.

до чего кацапы не додумаются. что бы оправдать свою животную сущность.
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Похоже авиакомпании всего мира не сильно поверили в версию с пожаром двигателя.
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вопрос по какой причине пожар? Необязательно бомбу взрывать для выведения из строя такого аппарата....Ну и в этом случае, авиакомпаниям мира лучше перебдеть чем недо бдеть....
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да ну какой пожар. Шлёпнули самолёт так, что пилоты даже сигнал бедствия передать не успели (см соседние новости).
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З.Ы. и да, разве авиакомпании всегда отменяют полёты в страны где произошла авиакатастрофа?
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Все прекрасно понимают что сам по себе самолет не мог упасть и что совпадение с атакой на базы США не случайность
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Взрыв лайнера-большая политика.Но дюже умные лузеры цензора крутят,как мега эксперты.
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"Lufthansa отменила рейс в Тегеран несмотря на сложившуюся ситуацию". Это как понимать?
Все отменили из-за ситуации, а Lufthansa несмотря на ситуацию?
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свмолет на взлете не обязателбно збивать ракетой земля-воздух. можно сбить с чего угодно. эти косорукие вчера сами себя потоптали, а сегодня сбили самолет
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самое интересное в этой новости что авиакомпании остановили перелеты сразу после ракетной атаки на ам базы, еще до крушения укр самолета
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Видать уже что-то знают. Они не стали бы терять и цента, если бы не было какой-то инфы. При том что ни намека на приостановку полетов боингов данной серии. Значит нет даже подозрений на технические неполадки.
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Странно, что мокшане тоже отменили рейсы в Иран. Они обычно любят в самой гуще дерьма плескаться.
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