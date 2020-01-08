 Авиакомпании со всего мира отменяют рейсы через воздушное пространство Ирана

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Так, австралийская авиакомпания Qantas заявила, что меняет маршрут рейса из Лондона в австралийский город Перт, чтобы не лететь над Ираном и Ираком. Malaysia Airlines заявляет, что "из-за последних событий" ее самолеты уходят из иранского воздушного пространства. Singapore Airlines также заявили, что рейсы авиакомпании в Европу будут перенаправлены, чтобы избежать пролета над Ираном.

Ранее о запрете для американских гражданских самолетов полетов над Ираном, Ираком и некоторыми странами Персидского залива сообщила Федеральная авиационная администрация США (FAA).

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Аналогичное предупреждение обнародовало российское агентство "Росавиация". Российские авиакомпании должны избегать полетов над Ираном, Ираком, Персидским заливом и Оманским заливом "из-за рисков для безопасности международных гражданских рейсов".

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что с учетом сложившейся ситуации отменила рейс из Франкфурта в Тегеран 8 января.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.