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Все про:авиакатастрофа (1109) Зеленский (4195) Путин (25361) соболезнование (72)

 Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Тегеране

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи в авиакатастрофой в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168712
 
 
 Топ комментарии
 
Малазийцам путин тоже выразил соболезнование.
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да и полякам, кажется, - тоже
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Может это ЗЕ и надо. Они там якшаются с пуйлом.

А я отвечу - пуйло, пошел на *уй!
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Малазийцам путин тоже выразил соболезнование.
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Может это ЗЕ и надо. Они там якшаются с пуйлом.

А я отвечу - пуйло, пошел на *уй!
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Лицемерная тварь. Не удивлюсь если ещё и касапсинский расчёт сбивал. Бо у овцейопов с техникой традиционно взаимная нелюбовь.
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Убийца выразил соболезнования паяцу.
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с пляжа пришлось уехать. ленка шлепки не всем еще показала. новые.
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официальный визит первой лэди в щлепках
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані - Цензор.НЕТ 6255
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Там еще одна ледя в шлепках, и оманский дядя тоже
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так они в музеей. то у зебобика официальный визит. и обувь соответствующая
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Ну, вот тут точно нарушение протокола. Можно было бы одеть босоножки, даже сандалии. Про туфли уже молчу.
В шлепках даже в ресторан не везде пускают.
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та какой протокол. эти шлемазлы полетели жопу греть в мальдивы во время войны Оман. а когда зашкварили пытались поход в музей выдать за официальный визит. все что ни сделает везде косяки.
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А де ж ЗЕЗЕ на фото? Чи він знімав? Так треба було з собою хоча б селфі-кочергу взяти...
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видимо решает с Бениными офшорами.не просто ж так его понесло. застряли видать приватовские грошики. пришлось отправлять лично зебила.
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**** ботоксна- а співчуття українцям, чиїх родичів вбив сам пуйло він не хоче висловити? гнида лицемірна 5 років кошмарить світ і Україну.
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а остальным странам, чьи люди там погибли...тоже выразил соболезнование?
или это только между ними такая...игра... глазами....
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а чого не "виражал" співчуття, коли наші військові літаки та гелікоптери збивали кацапські мавпи в українському небі??
**** паскудна, ***** одним словом !!
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Вот же **** плешивая. Чтоб ты сдох в этом, 2020 году, падла!
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КТОТО убьяснит украинцам ШО ЕРМАК делал в ОМАНЕ вместо ПРИСТАЙКО . в ходе официального визита ?
БУБОЧКУ пас ?
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані - Цензор.НЕТ 8025
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отримати "співчуття" від ***** це ГАНЬБА для українського президента !!!!!!! Я так вважаю.
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це як "співчуття" від вбивці та терориста !!
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А що тоді поздоровлення Х.йла з новим роком? Коротше - зійшлись два "одиночества", два п.дари.
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цей "союз" принесе багато лиха не тільки Україні.
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Он даже не посчитал нужным позвонить. Надо было на пейджер сбросить
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Неудивительно после звонков-поздравлений преЗедента своему кремлевскому коллеге.
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прям корефаны ... а за гибель троих солдат ****** убитых соболезнований не выразил?
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явно простежується рука *****, як з поляками і голландцями, тільки йому це вигідно з якого боку не подивись
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования матери Бориса Немцова Дине Эйдман, назвав убийство политика подлым и циничным ...
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співчуття від ***** - це як знущання з жертв катастрофи.
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Це не співчуття, а визнання у злочині. Бо завжди, коли Раша щось накоїла, вони перші робили співчуття(іноді навіть завчасно)
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А в связи с Илловайским котлом он собалезнования Бубочке ещё не выразил?
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Людина в будь-якому випадку має залишатись людиною, а не оскотинюватись до рівня петюнців-порохососів.
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Ти дегенерат якого до компа допустили? Терорист №1 у світі є людиною? Собака яка вбила сотні тияч - чеченців, українців, сирійців, грузин і т.д. НЕ МОЖЕ БУТИ ЛЮДИНОЮ - ЦЕ НЕЛЮДЬ.
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Господи, яке днііііщщщеее!!! ненавиджу вас, зелені удоди, ви вбили мою країну
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А ти, чмиряка продажна, за кого голосувал(о)?
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Навіщо ви ображаєте людину, нічого не знаючи про неї?
Тим більше, ще якийсь місяць-півтора тому суліма неодноразово писав на форумі який він закоханий в Зеленського.
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Чого не знаю? Знаю. Це продажний порошенківський троль.(як і ви) Гарантую, що відповіді не буде.
______________
За Зеленського вже не агітую рівно чотири місяці, тому у вас помилка. А місяці три вимагаю дострокові. Сьогодні особливо. Бо Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни-абинеюльки. Що не так?
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"Це продажний порошенківський троль.(як і ви )."

суліма брехливий неадекват.
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Яка різниця?
Адекватним людям ще взимку було зрозуміло хто такий Зе.
суліма тоді його майже обожнював, бігав голосувати за нього, а зараз сікається до інших, намагаючись звинуватити в тому, що робив сам.
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Непродажним, чесним людям було ще під час Іловайська зрозуміло - хто такий Порошенко? Продажні тролі продовжуть відробляти вкрадені Порошенком гроші. Але в мене грошей нема, не випрошуйте, не дам
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От нахіба ганьбитись?
Голосовув за Зе? Голосував.
Не плигай на людей із докором в тому, що робив сам, і тобі не нагадають про твою ганьбу.
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sulima ivan


Зеленському - моя казацька підтримка. Хоч завжди був за Юлю. Я і зараз за Юлю, але це не важливо.
Зеленський - мій Президент!



06.05.2019 17:27

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хтось дуже влучно Вас тут на форумі охарактеризував - "цензорівський местний сумасшедший, юледрочун"))) так тримати! А голосувала я за Пороха, бо країні потрібен порох, а не стадо із шапіто
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Маладєс!!! Даю і я пані гривню. Одну. Більше не дам. Бо нема. Бо за Порошенко агітують тільки продажні, мародерські тролі.
Гройсман: Порошенко створив цілу ботоферму з десятків тисяч тролів.
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Іване, на жаль грося скурвився повністю. Вінниця, яка залишається під його контролем, єдиний регіон де не було маршів "Ні-капітуляції". І він активно заграє зі шмарклею з усіх питань..
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выразил соболезнование за два часа до падения самолета...редкая сволочь...
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Усыпляет бдітельность, а потом цап-царап.
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Ото радість у Бубочки - Х.йло першим позвонив. Чекаємо наступних кроків по здачі України.
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..у хйла "прогресс" - оно дало относительно спокойно отпраздновать Рождество, хотя на следующий же день: "первым делом, первым делом самолёты(с), ну а Бусинка, а Бусинка потом"..(
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какая разница, кто выражает соболезнования
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Сейчас конечно Трамп будет молодец раз военную помощь задержал стране которая в Иран пассажиров возит. Зашквар на зашкваре сук.ааа
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Соболезнующий выражатель,уйди в себя моржовую.
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Ну-ну, щось я так думаю, а чи не вони це й утнули? Або Іран за їх підказкою?
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Обычно если ***** соболезнует, он тем самым как бы намекает, что это его рук дело
Это у него типа троллинг такой
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Конечно, надо дождаться официальных результатов расследования (и то, с поправкой на его объективность - чужая и не совсем дружественная территория), но слишком уж совпадений много :
- кризис США - Иран + русско-украинская война (мы - союзники США, русские - Ирана) - не исключён теракт. Убить американцев - чревато, а нанести удар по союзнику - и "дали понять", и casus belli с США не создан
- закрытие как раз в те часы американцами воздушного пространства над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами
- ракетные перестрелки Иран - Ирак (по военным аэродромам США в Ираке) как раз в те часы, тут уже как бы casus belli с Америкой создан, но если окажется, что жертв среди американцев нет (реальных, а не в пропагандистских заявлениях иранского КСИР), то возможно США решат не обостряться
- возможное использование аэропорта Тегерана в военных целях, что означает как прикрытие его ПВО (могли бахнуть по ошибке), так и возможность столкновения с дронами США, которые там наверняка лазят
- ну и путяра в эти дни лазит по Ближнему Востоку (вчера Сирия, сегодня Турция) + оперативно соболезнования выразил (с чего бы это вдруг, в последнее время не особо замечалось за ним соболезнований Украине ???) + должен был показать, что типа мстят США за Сулеймани + проверяет Зеленского на прочность в кризисных ситуациях (ответит или слюнтяй)

Ну и самолёт 2016 года выпуска, поставка напрямую с завода - да по сути на нём ещё и муха не валялась . . . Причём это не бракованная серия 737-700-МАХ, а 737-800, замечаний к которым вроде особых не слышно было . . .
Одна надежда на корпорацию Боинг - даже в целях нацбезопасности США (если вдруг что-то связано) им нет смысла гробить свою коммерческую репутацию, они и так потеряли первое место по поставках авиалайнеров в пользу Эйрбаса. Так что им их деловая репутация должна быть важна, они не могут просто так согласиться с технической неисправностью самолёта, если только не будет ультраубедительных доказательств, что это всё таки техника подвела. Поэтому, Боинг, в отличие от наших властей, будет вести себя до конца жёстко, думаю . . .

Ну и нельзя забывать, что МАУ принадлежит Коломойскому. Интересно будет увидеть и его реакцию.

Короче, как кривляют Киселёва в Закарпатье : "Соупаденіє ? Не думаву . . ."
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100% самолет сбили ирановцы с ивановцами,***** аж засоболезновался весь
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100% самолет сбили ирановцы с ивановцами,***** аж засоболезновался весь
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Испанский стыд!
Убивая 7 лет украинцев, это ***** при Зебиле, осмеливается "выражать соболезнование"!Мне стыдно за украинского ***********!((
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сабалезнавания Ху...ла - крокодильи слезы. Этой мрази не жаль даже граждан свой естраны, не говоря уже о чужих.
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