 Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Тегеране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
А я отвечу - пуйло, пошел на *уй!
В шлепках даже в ресторан не везде пускают.
мальдивы во время войныОман. а когда зашкварили пытались поход в музей выдать за официальный визит. все что ни сделает везде косяки.
або (що те саме) - друг *****
или это только между ними такая...игра... глазами....
**** паскудна, ***** одним словом !!
БУБОЧКУ пас ?
Тим більше, ще якийсь місяць-півтора тому суліма неодноразово писав на форумі який він закоханий в Зеленського.
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За Зеленського вже не агітую рівно чотири місяці, тому у вас помилка. А місяці три вимагаю дострокові. Сьогодні особливо. Бо Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни-абинеюльки. Що не так?
суліма брехливий неадекват.
Адекватним людям ще взимку було зрозуміло хто такий Зе.
суліма тоді його майже обожнював, бігав голосувати за нього, а зараз сікається до інших, намагаючись звинуватити в тому, що робив сам.
Голосовув за Зе? Голосував.
Не плигай на людей із докором в тому, що робив сам, і тобі не нагадають про твою ганьбу.
Зеленському - моя казацька підтримка. Хоч завжди був за Юлю. Я і зараз за Юлю, але це не важливо.
Зеленський - мій Президент!
06.05.2019 17:27
Гройсман: Порошенко створив цілу ботоферму з десятків тисяч тролів.
Это у него типа троллинг такой
- кризис США - Иран + русско-украинская война (мы - союзники США, русские - Ирана) - не исключён теракт. Убить американцев - чревато, а нанести удар по союзнику - и "дали понять", и casus belli с США не создан
- закрытие как раз в те часы американцами воздушного пространства над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами
- ракетные перестрелки Иран - Ирак (по военным аэродромам США в Ираке) как раз в те часы, тут уже как бы casus belli с Америкой создан, но если окажется, что жертв среди американцев нет (реальных, а не в пропагандистских заявлениях иранского КСИР), то возможно США решат не обостряться
- возможное использование аэропорта Тегерана в военных целях, что означает как прикрытие его ПВО (могли бахнуть по ошибке), так и возможность столкновения с дронами США, которые там наверняка лазят
- ну и путяра в эти дни лазит по Ближнему Востоку (вчера Сирия, сегодня Турция) + оперативно соболезнования выразил (с чего бы это вдруг, в последнее время не особо замечалось за ним соболезнований Украине ???) + должен был показать, что типа мстят США за Сулеймани + проверяет Зеленского на прочность в кризисных ситуациях (ответит или слюнтяй)
Ну и самолёт 2016 года выпуска, поставка напрямую с завода - да по сути на нём ещё и муха не валялась . . . Причём это не бракованная серия 737-700-МАХ, а 737-800, замечаний к которым вроде особых не слышно было . . .
Одна надежда на корпорацию Боинг - даже в целях нацбезопасности США (если вдруг что-то связано) им нет смысла гробить свою коммерческую репутацию, они и так потеряли первое место по поставках авиалайнеров в пользу Эйрбаса. Так что им их деловая репутация должна быть важна, они не могут просто так согласиться с технической неисправностью самолёта, если только не будет ультраубедительных доказательств, что это всё таки техника подвела. Поэтому, Боинг, в отличие от наших властей, будет вести себя до конца жёстко, думаю . . .
Ну и нельзя забывать, что МАУ принадлежит Коломойскому. Интересно будет увидеть и его реакцию.
Короче, как кривляют Киселёва в Закарпатье : "Соупаденіє ? Не думаву . . ."
Убивая 7 лет украинцев, это ***** при Зебиле, осмеливается "выражать соболезнование"!Мне стыдно за украинского ***********!((