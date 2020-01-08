 Убийство двух девушек на Подоле в Киеве: задержанным сообщено о подозрении, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Так, действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.
Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 г. в одной из квартир на улице Кирилловской в Подольском районе столицы.
Подозреваемых в совершении убийства задержали 6 января 2020 г. по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в городе Одесса.
Рецидивіст... Який знімає хату, світить номер телефону... Залишає кучу відбитків пальців... І два тіла в шафі...
Це його на зоні так навчили сліди замітати?)
З корисливих мотивів... Це два айфона? Чи ще тисяча гривень було?
Дівчат шкода, вбивство, це не обговорюється...
Але чому, знаючи, що хазяйка, так і так здасть, не вбили її? Тим більше у хазяйки квартири, явно грошей більше ніж у дівчат...
Як двох дівчат заманили в квартиру... І хто і для чого їх туди заманив???
Цікаво що самі підозрювані кажуть...
Щось в цій версії смердить на кілометр...