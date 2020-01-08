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Все про:Киев (18394) прокуратура (3799) убийство (5463)

 Убийство двух девушек на Подоле в Киеве: задержанным сообщено о подозрении, - прокуратура

По согласованию прокуратуры города Киева следственным управлением ГУ ЧП в Киеве сообщено о подозрении двум лицам, задержанным в связи с убийством двух девушек в городе Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела двух девушек обнаружены в шкафу в арендованной квартире, - Нацполиция Киева

Напомним, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 г. в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.

Подозреваемых в совершении убийства задержали 6 января 2020 г. по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в городе Одесса.


Источник: https://censor.net.ua/n3168711
 
 
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И что, выродкам светит только от 7 до 15 лет?
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Вбивство молодих дівчат один з найтяжчих злочинів. Обірвалось молоде життя, не народяться дітки, тяжке горе батькам і родині...
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Все це нагадує санта барбару... І шите білими нитками...
Рецидивіст... Який знімає хату, світить номер телефону... Залишає кучу відбитків пальців... І два тіла в шафі...
Це його на зоні так навчили сліди замітати?)
З корисливих мотивів... Це два айфона? Чи ще тисяча гривень було?
Дівчат шкода, вбивство, це не обговорюється...
Але чому, знаючи, що хазяйка, так і так здасть, не вбили її? Тим більше у хазяйки квартири, явно грошей більше ніж у дівчат...
Як двох дівчат заманили в квартиру... І хто і для чого їх туди заманив???
Цікаво що самі підозрювані кажуть...
Щось в цій версії смердить на кілометр...
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