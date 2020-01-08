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 Политика Украины
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Все про:Крым (22247) Путин (25361) Турция (2192) Чавушоглу (49) Эрдоган (458) Пристайко (345)

 Анкара поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан во время сегодняшнего визита Путина в Турцию, - Пристайко

Турецкая сторона поставит вопрос о деоккупации Крыма во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ.

"Мой (турецкий. - Ред.) коллега также отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях во время сегодняшнего визита Путина", - написал Пристайко.

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Отмечается, что сегодня президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" в обход Украины по дну Черного моря.

Анкара поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан во время сегодняшнего визита Путина в Турцию, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168710
 
 
 Топ комментарии
 
Вот уже Эрдоган бежит и спотыкается защищать украинские интересы, когда сами украинцы за "Сватов" и "субсидии" продали свою честь и волю.
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Дурень Пристайко думкою багатіє
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Не понимаю, почему Украина в лице Зеленского об этом при встречах с московитами молчит, а Турция будет решать?!
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Любимое животное Виктора Федоровича Януковича - волк. Именно с волком, одиноким вожаком стаи он себя и ассоциирует.
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Цього?
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Якщо зевлада не піднімає це питання, то шана Туреччині за підтримку України.
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Таке враження і складається, що світові українська незалежність важливіша ніж владі України
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Для Эрдогана главное не потерять рынок помидор и туристов с **********. А Крым ему пох..й.
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молчал бы - сошел бы за.... простого чудака в пиджаке и туфлях.
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Вот уже Эрдоган бежит и спотыкается защищать украинские интересы, когда сами украинцы за "Сватов" и "субсидии" продали свою честь и волю.
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Ну какой поток, про Крым говорить будут весь день
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Про посла в стоптанных туфлях говорить будут весь день Про самолет с пилотом убиенным...и немного про Ливию. А потом друг Эрди отделается помидорами.
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Преставился...командир эрдоганов. Они там все обдолбанные
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о какие Турки партнеры.... за Крым будут говорить о как! и при этом закупают у расеи с 400....
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Бл. ! Задовбав безтолковим лемнетом . Качає спам щоб тільки відволікти увагу зєбілів від щоденних жертв на Сході , Оману , блогерші , зневаги до УПЦ , землі ,партнова .
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Не понимаю, почему Украина в лице Зеленского об этом при встречах с московитами молчит, а Турция будет решать?!
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Янелох такого вопроса не поднимал в нормандском формате.
Это всю жизнь прийдётся кому-то там гастролями отрабатывать
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Турція - майстер перевтілення. Рано радіти
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Але в нас є Сівоха! Це "спецназівець" може так гучно перд%нути, що у самого зеленого чмирька вуха закладе Анкара порушить питання деокупації Криму та звільнення українських громадян під час сьогоднішнього візиту Путіна до Туреччини, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7515
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А хто ж радіє - навіть самі зедегенерати вже "стібуться"...
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Годі ділити українців. Є лише мародери продажні порошенківські, типу вас, і всі інші. Ніяких "зебілів" не існує
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А "порушити" газопровід з ********** Ердоган не бажає...? Бо поки що схоже, що він невимушений друзяка *****, принаймні, вони корисні один одному.
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В пристайки дах поїхав , чи кокс ? Вже Меркель має дати Україні зброю , а Ердоган звільнити Крим для України .
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"Анкара поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан во время сегодняшнего визита Путина в Турцию,"
НЕ ПОНЯЛ!
Это Эрдоган хочет Зелю обскакать после Парижа?
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