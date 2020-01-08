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 Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране

Посольство Украины в Иране убрало из заявления о причинах авиакатастрофы в Тегеране слова о возможной аварии двигателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, исчезли слова о том, что версия теракта исключается.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - говорится в измененном сообщении.

Ранее оно звучало так: "По предварительной информации, самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168709
 
 
 Топ комментарии
 
обісрилась як завжди,а дупу витирають через пів дня
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В Израиле на ТВ открыто говорят что наш самолет сбили обезьяны с Ирана
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Самолет сбили ПВО Ирана. Они как раз ожидали ответный авиа удар США, по ошибке сбили гражданский самолет.
Об этом сразу же местный иранский канал сообщил. Но потом новость убрали.
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Сразу видно откуда ты. Раньше такие дибилы из Донецка писали.
Потом у них совсем хорошо стало.
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Ключница дипломатов готовила. Сначала несут ахинею, затем - это была неофициальная ахинея. Впрочем, как и вся эта власть - сплошная ахинея и бред сивохой кобылы.
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О. Це вже тєплєє.
На фоні турбозаяв редактора Цензора. Взагалі аналітика, то не хліб журналістів. Там або інсайд, або заказуха. Комусь треба було миттєво розганяти версію про несправний двигун. Після ракетного удару Ірану по базам США. У день Православного Різдва.
Але, цілком можлива классика.
"The Black Swan".
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Не у "Вас", а у "тебе".
перше
друге - пишуть шо перед 9.11 смс надходили декотрим - "на роботу не виходь"
третє - Нетаньяху коли приїздив - що сталось? у них символи і різні "знаки" - ну дуууже в пошані. а Бєня - дуже іудей.
шо означає "цікава у тебе версія"? - я написав очевидне, правда я цього не можу довести, та й не став би, а то можна за таке і померти(раптово).
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1.Не у мене, а у тебе:
«Борис Козлов 6516a265

??
жертвопринесення шоли?»

Вчись не приписувати іншим, свої вигадки і трактування.
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я кажу шоб ви мені не "викав"! я шо, тут не один? (бореться з духами і архангелами))
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Я розумію, що ти за фахом видатний боговєд, але мало, що.
Пишучи свій текст, я мав на увазі от що:
«The Black Swan» - події зі значним історичним впливом, які до їх настання ніхто не міг передбачити і які заднім числом здаються прогнозованими. Сила впливу, винятковість і ретроспективна прогнозованість є трьома визначальними ознаками «чорних лебедів». Історія складається з таких малоймовірних подій і є принципово непрогнозованою. Але людська схильність ігнорувати складність навколишнього світу на користь простих історій маскує вплив «чорних лебедів».
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о б*же.... я вас зрозуміли.... Посольство України в Ірані змінило заяву про причини авіакатастрофи в Тегерані - Цензор.НЕТ 1403
нічо собі цитату привів.... дякую, але я нічорта не зрозумів. г*споди, ну й складно сформульовано.... (телефонує Ейнштейну)
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«Многіє вєщі нам нєпонятни, потому что нє входят в круг наших понятій»
К. Прутков.


А у цитаті Нассіма Ніколаса Талєба сказано, що ми не все можемо прогнозувати.
У принципі.
Що у деякій мірі суперечить тезісу: «Випадковість, то є непізнана закономірність».
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********* в раскоряку...кого обижать Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране - Цензор.НЕТ 1726 Путина с его обезьянами или Майский кал с его компанией. Ситуация. дрыстайко на кол.
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уже и Кацапики разгоняют версию о терракте...
Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране - Цензор.НЕТ 68 Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране - Цензор.НЕТ 8985
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А во дырки в обшивке вряд ли от пожара в движке появились.
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Дмитро Корчинський
1 год ·

Жертвами іранської помсти америці стали іранці, які становили більшість пасажирів збитого над тегераном літака, також іранці, загиблі під час поховання іранського генерала, та шиїти, які загинули при ракетному обстрілі американських баз в Іраці.
Американцям не треба відповідати на ракетні обстріли Ірану, їм варто розслабитися й почекати поки іранці повбивають себе самі, а заразом ще купу шиїтів.
Шкода, що загинули ще 11 українців. Україні варто розірвати дипломатичні стосунки з Іраном.

Втім, якщо після того, як московити вбили 14 тисяч українців, ми не розірвали дипломатичні стосунки з москвою, то іранського посла зеленський, мабуть нагородить орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня.
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Та як же ж розірвати, якщо 73,22 % проти цього?
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Тому що спочатку треба провести розслідування катастрофи, вияснити причини і винних, по друге він кидає напризволяще українців, шо працюють в Ірану згідно державних угод, їх там під 1000 чоловік.
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т.е ты считаешь что Иран даст провести расследование??Ну посмотрим
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А кто нибудь видел выступление Зе с соболезнованием семьям погибших?
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У вечорі буде поширене інтерв'ю для Тесли.
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Як тільки висушить плавки - зразу дасть. А міг би зразу полетіти в Іран з Омана, заодно підписати ряд корисних договорів про торгівлю між країнами.
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Млять. Как ПОСОЛЬСТВО может делать вывод о причинах катастрофы САМОЛЁТА?
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Якщо кажуть що будинок згорів через пожежу на кухні, то на 95% ймовірно що це так і є. Я сам бачив на відео що там щось горіло.
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Млять, як клоун-малорос може управляти воюючою державою Україна? Який керівник кварталу, тьху, держави - таких артистів, тьху, підлеглих він і набирає.
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тьху!
как тот Климкин шо его обосрал Сиярто во время визита своего на Закарпатье.... да возьмите уже дворников туда работать, они такой туфты не сделают.
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А що вихочете--клоуни зразу говорять. а потім думають. І так по кожному питанню. Це наслідки того,що при владі одні бездарі і табун єврейських балаболів. Ця нація вміє "хорошо" брехати .
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без )(уйлованів не обійшлось, тільки Їм вигідно (нафта вгору, штатам заморочка, Украіні проблеми), та й гебістський почерк наявний, як з поляками...
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Боинги прижали!
Возгорание двигателя повесят на стрелочников пилотов?
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Таке відчуття, що у всі владні органи набирають лиш самих дебілів (спочатку несуть маячню, потім її спростовують, потім знову видають якийсь абсурд, знову виправляють, доки не з'явиться перевірена і підтверджена інформація). Хоча насправді це, на жаль, не відчуття, а сувора реальність Посольство України в Ірані змінило заяву про причини авіакатастрофи в Тегерані - Цензор.НЕТ 7520 .
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Ко всем "техническим причинам" на 90% всегда причастны люди, это что-же такое должно загореться и где, чтобы через 2 минуты поле взлёта пропала связь? ..)
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Возгорание двигателя может случится из-за попадания птиц. Если в двигатель Боинга затягивает человека под центнер , то стаю гусей от нафиг делать затянет , вот вам пожар и взрыв. Рано обвинять кого-то , и делать поспешные выводы.
Соболезную семьям погибших.
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Ракета ПЗРК попадает именно в двигатель. Вьісота 2.5 км тоже вполне соответствует...
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Сейчас конечно Трамп будет молодец раз военную помощь задержал стране которая в Иран пассажиров возит. Зашквар на зашкваре сук.ааа
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Цікаво... Мій безобідний пост, який був лідером лайків ЦН видалив. До цього його нещадно спамили Зелені. Ось вам і "політкоректність"... А що ж таке, наш любий "демократичний" президент не терпить критики? Довибирались...
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