 Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, исчезли слова о том, что версия теракта исключается.
"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - говорится в измененном сообщении.
Ранее оно звучало так: "По предварительной информации, самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Потом у них совсем хорошо стало.
На фоні турбозаяв редактора Цензора. Взагалі аналітика, то не хліб журналістів. Там або інсайд, або заказуха. Комусь треба було миттєво розганяти версію про несправний двигун. Після ракетного удару Ірану по базам США. У день Православного Різдва.
Але, цілком можлива классика.
"The Black Swan".
жертвопринесення шоли?
перше
друге - пишуть шо перед 9.11 смс надходили декотрим - "на роботу не виходь"
третє - Нетаньяху коли приїздив - що сталось? у них символи і різні "знаки" - ну дуууже в пошані. а Бєня - дуже іудей.
шо означає "цікава у тебе версія"? - я написав очевидне, правда я цього не можу довести, та й не став би, а то можна за таке і померти(раптово).
«Борис Козлов 6516a265
??
жертвопринесення шоли?»
Вчись не приписувати іншим, свої вигадки і трактування.
Пишучи свій текст, я мав на увазі от що:
«The Black Swan» - події зі значним історичним впливом, які до їх настання ніхто не міг передбачити і які заднім числом здаються прогнозованими. Сила впливу, винятковість і ретроспективна прогнозованість є трьома визначальними ознаками «чорних лебедів». Історія складається з таких малоймовірних подій і є принципово непрогнозованою. Але людська схильність ігнорувати складність навколишнього світу на користь простих історій маскує вплив «чорних лебедів».
нічо собі цитату привів.... дякую, але я нічорта не зрозумів. г*споди, ну й складно сформульовано.... (телефонує Ейнштейну)
К. Прутков.
А у цитаті Нассіма Ніколаса Талєба сказано, що ми не все можемо прогнозувати.
У принципі.
Що у деякій мірі суперечить тезісу: «Випадковість, то є непізнана закономірність».
Дмитро Корчинський
1 год ·
Жертвами іранської помсти америці стали іранці, які становили більшість пасажирів збитого над тегераном літака, також іранці, загиблі під час поховання іранського генерала, та шиїти, які загинули при ракетному обстрілі американських баз в Іраці.
Американцям не треба відповідати на ракетні обстріли Ірану, їм варто розслабитися й почекати поки іранці повбивають себе самі, а заразом ще купу шиїтів.
Шкода, що загинули ще 11 українців. Україні варто розірвати дипломатичні стосунки з Іраном.
Втім, якщо після того, як московити вбили 14 тисяч українців, ми не розірвали дипломатичні стосунки з москвою, то іранського посла зеленський, мабуть нагородить орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня.
кварталу, тьху, держави - таких артистів, тьху, підлеглих він і набирає.
как тот Климкин шо его обосрал Сиярто во время визита своего на Закарпатье.... да возьмите уже дворников туда работать, они такой туфты не сделают.
Возгорание двигателя повесят на
стрелочниковпилотов?
Соболезную семьям погибших.