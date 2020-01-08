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 Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Офис Генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора  в Телеграм-канале.

"Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

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Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168708
 
 
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Ну так стовідсотково своя людина керує.
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А гибель иностранных граждан на територии другого государства входят в компитенцию нашей генпрокуратуры? Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 6844
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Самолет, является территорией государства, которому он подлежит и на нем действуют законы этого государства.
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Писец волонтерам...какая, собственно, разница, отчего самолет упал. И кто его взорвал. В салоне было тепло и светло.
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по даним трекінгів зв'язок втрачено миттєво на висоті 2 км, що це не як швидке руйнування планеру
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на відео яке є в мережі є маленька світла точка з правого боку
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Может Коломойский и жлобился на хорошее обслуживание самолетов, но пилоты в МАУ лучшие в Украине.

В принципе МАУ нормальный перевозчик европейского уровня, но только там всё дорого и за всё нужно платить.
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Ну что бы проводить расследование, я так понимаю прокуроры отправились в Иран? Или расследование будет проводится по "сообщениям в СМИ"?
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Часа через три Трамп проснется. А будет ли существовать Тегеранский аэропорт через пару дней еще вопрос.
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