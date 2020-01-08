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 Общество, За рубежом
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Все про:джекпот (12) лотерея (126)

 Джекпот Powerball достиг $258 миллионов, украинец выиграл $50,000 в испанскую лотерею

В субботу, 4 января, никто не угадал все цифры в розыгрыше Powerball, так что в среду вечером, 8 января, будет разыгран джекпот в $258 млн.

Джекпот Powerball достиг $258 миллионов, украинец выиграл $50,000 в испанскую лотерею 01

"Это впечатляет, - сказал Дэвид Барден, председатель лотереи. - Это случается нечасто. Интересно думать о том, как этот джекпот может изменить чью-то жизнь". Розыгрыши Powerball проходят каждую среду и субботу в 22:59 по Восточному времени.

Самый большой в истории джекпот Powerball составил $1,586 млрд. Его в 2016 году разделили победители из Калифорнии, Флориды и Теннесси.

Вот ТОП-5 самых больших джекпотов Powerball:

  • $1,586 млрд — 13 января 2016 года;
  • $758,7 млн —23 августа 2017 года;
  • $688 млн —27 октября 2018 года;
  • $590,5 млн —18 мая 2013 года;
  • $587,5 млн —28 ноября 2012 года.

Кстати, согласно данным Межштатной лотерейной ассоциации, у вас больше шансов выиграть джекпот, если вы позволите компьютеру выбрать номера. Около 75% выигрышных билетов – это билеты с номерами, выбранными компьютером.

Приобрести официальные билеты лотереи Powerball можно на сайте крупнейшего в мире лотерейного сервиса Thelotter.com.

Лотерея Powerball: что, где, когда и, главное, сколько?

Американская лотерея Powerball является одной из самых популярных в мире. Это не удивительно, ведь она разыгрывает воистину колоссальные призы, включая рекордный джекпот размером в 1,586 миллиарда(!) долларов. И это не единичный случай – первый приз в несколько сотен миллионов долларов для этой лотереи не редкость.

Для участия в игре нужно просто выбрать пять основных номеров от 1 до 69 и дополнительный шар (т. н. "Powerball") от 1 до 25. Минимальный размер первого приза составляет $40 млн. Верхней границы у джекпота нет – сумма приза будет расти пока кто-нибудь не угадает все 6 шаров. Так, в настоящий момент сумма джекпота лотереи Powerball США составляет 258 миллионов долларов.

Как играть в Powerball США онлайн из Украины?

Играть в Powerball онлайн очень просто – всего несколько минут и вы будете участвовать в лотерее наравне с жителями США. Всё, что вам нужно сделать, это:

  1. Зарегистрироваться на сайте Thelotter.com.
  2. Перейти на страницу лотереи Powerball.
  3. Выбрать ваши счастливые номера вручную или при помощи автовыбора.
  4. Нажать "Играть".

Вот и всё! Представитель сервиса Thelotter.com приобретет от вашего имени физический лотерейный билет и загрузит его изображение в вашу учетную запись. Вам только останется ждать тиража. К слову, на сайте Thelotter.com вы можете купить билеты на более 50 различных лотерей, включая крупнейшие лото мира, такие как Мега Миллионы, Евромиллионы и Евроджекпот и изменить свою жизнь с огромным джекпотом.

Победители в лотерее на сайте Thelotter.com

 22 декабря 2019 года 9 игроков #theLotter выиграли по 50 000 евро каждый в розыгрыше лотереи Lotería de Navidad! Испанская рождественская лотерея - это крупнейшая в мире лотерея с призами в размере 2,38 млрд евро и невероятными шансами на выигрыш.

Джекпот Powerball достиг $258 миллионов, украинец выиграл $50,000 в испанскую лотерею 02

Организаторы поздравляют счастливчиков из Австрии, Казахстана, Азербайджана, Германии, Венгрии, Индии, Реюньона, Великобритании и Украины, с тем, что они выиграли особые испанские призы как раз к праздничному сезону.

Новость публикуется на правах рекламы

Источник: https://censor.net.ua/n3168707
 
 
 Топ комментарии
 
Украинец пожелал остаться неизвестным. Бо убъют. Из зависти и желающие ограбить.
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Спасибо за новость. Лучше такая, чем сплошные измышления по поводу самолёта, которые уже достали. Задолбал хайп.
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Спасибо за новость. Лучше такая, чем сплошные измышления по поводу самолёта, которые уже достали. Задолбал хайп.
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Порохоботы везде лепят зраду и Зеленского. Иди, домашние тапки проверь, вдруг тебе туда Зеленский лично нагадил.
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Ты сперва в жопу поцелуй др. Альбана, а потом ругай порохоботов.
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Педиотов ругать?Да я пороскот за людей не считаю.
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Ты поцелуй в жопу др. Альбана, а потом считай-несчитай.
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Ты поцелуй в жопу др. Альбана, а ПОТОМ может с удовлетворением отваливать!

Джекпот Powerball досяг $258 мільйонів, українець виграв $50,000 в іспанську лотерею - Цензор.НЕТ 1038
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Украинец пожелал остаться неизвестным. Бо убъют. Из зависти и желающие ограбить.
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Возможно он проживает в Донецке Джекпот Powerball достиг $258 миллионов, украинец выиграл $50,000 в испанскую лотерею - Цензор.НЕТ 7125 А с попувчленцами нужно делиться Джекпот Powerball достиг $258 миллионов, украинец выиграл $50,000 в испанскую лотерею - Цензор.НЕТ 9140
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Загнивающий Запад в Донецке ? - Голову намочи.
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Приобрести официальные билеты лотереи Powerball можно на сайте крупнейшего в мире лотерейного сервиса Thelotter.com



ну как бы я не претендую на истину, но кто мешает условному лугандонцу через инет сделать ставочку?
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Да кто ж его здесь убьёт ? 😂 Кому он нужен ?
Все деньги переведут на его счёт , НЕ наличкой же ему будут отдавать такую сумму , а он потом по закаулкам с баблом бегать будет ...😜
Здесь миллионеров достаточно !!!, ходят как простые люди , "высотка не бьет", с охраной не ездят, в простой забегаловке кофе пьют без пафоса и высокомерия.
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Нах. эту рекламу преподносят как новости ? 😎
Эти фирмы продают билеты в 2 раза дороже и нет никакой гарантии !
В эти лотереи могут играть тольо жители ЕС.
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Странно, вроде бы нет. Откуда вы взяли это?
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Что страннно ? Трудно почитать отзывы о конторе продающей билеты ? И сравнить цены с оригиналом ? 😵
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Новина виглядає як знущання, вигравший випадково в Боінгу сьогодні не летів?
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Испанцы также очень любят эль гордо. Это тоже национальная лотерея. Украинец -красавчик!
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Фух, хорошо что написали как играть, а то многие ночью не смогли бы заснуть
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Покупайте билеты только на официальных сайтах ! Цензору позор за рекламу х.з. чего !
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