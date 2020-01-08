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 Убийство Шеремета: апелляция на меру пресечения Дугарь. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Апелляционный суд Киева сегодня, 8 января, рассматривает апелляцию на меру пресечения другой подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь. После этого должна быть заслушана повторная апелляция защиты подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

15:09 Защитники зачитывают материалы экспертизы, согласно которым лицо девушки на видео не совпадает с лицом Яны Дугарь. Также адвокаты отмечают, что преступление по которому обьявлено подозрение Дугарь, было совершено более 3 лет назад - потому абсурдны озвученные органами досудебного расследования риски того, что она якобы может влиять на свидетелей или уничтожать доказательства.

В материалах дела, подчеркивает адвокат Коломиец, есть и откровенные разногласия. Так, например, на одной странице говорится о том, что Яна Дугарь около 10 утра начала "визуальное наблюдение" за Шереметом. На другой странице владелица автомобиля свидетельствует о том, что Павел Шеремет в тот день приехал на автомобиле только около 11:30 - то есть в то время, когда за ним якобы следила Дугарь, в том районе не был.

Адвокаты просят отменить решение Печерского суда.

14:53 Суд вернулся с перерыва и в данный момент зачитывает решение Печерского суда, на которое, собственно, и подается аппеляционная жалоба. Напомним, согласно предыдущему решению суда, Яна Дугарь отправлена под круглосуточный домашний арест и должна находиться дома в Днепропетровской области

В суде уже традиционно решили ограничить до 35 количество людей, которые могут зайти в зал. Журналистов и поручителей пустили, однако многие люди, которые пришли поддержать Яну Дугарь, в частности ее побратимы, остались за дверью.

14:38 Судьи удовлетворили ходатайства и ушли на "технический" перерыв, необходимый им для того, чтобы изучить присоединенные к делу документы.

Запланировано, что рассмотрение второй апелляции Антоненко, еще одного подозреваемого по делу, состоится в этом же зале (№201). Так что, вероятно, оно начнется позднее ранее запланированных 15:00.

14:32 Судьи и прокуроры не возражают против присоединения материалов к делу. Что касается допроса свидетелей - этот вопрос коллегия планирует решить потом, когда уже будут заслушаны позиции сторон.

Сторона обвинения, в свою очередь, также просит суд принять ряд документов - в частности, видео камер наблюдения, различные протоколы.

14:30 Заседание началось. Сторона защиты просит суд рассмотреть просьбы поручителей - это, в частности, экс-нардеп Оксана Корчинская и нардеп Яна Зинкевич, также другие ветераны - о взятии Яны Дугарь на поруки. Также сторона защиты просит заслушать свидетелей и присоединить к делу некоторые документы.

Убийство Шеремета: апелляция на меру пресечения Дугарь 01

Нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич

Убийство Шеремета: апелляция на меру пресечения Дугарь 02

Апелляцию на меру пресечения защиты подозреваемого по делу Шеремета рассмотрели 23 декабря, суд оставил Антоненко под стражей. Однако жалоба одного из его адвокатов Виталия Галенченко не была рассмотрена, поэтому Апелляционный суд Киева рассмотрит ее сегодня.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168706
 
 
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це не тобі вирішувати і клеймити людей. а те що зє лаханувся, це факт. ось так куприк!
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О, тут наши мусора на коне!
Дело шитое белыми нитками, это их все.
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А где же "протестувальники"?
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Я бандитов не защищаю, это ваше Фсё..
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це не тобі вирішувати і клеймити людей. а те що зє лаханувся, це факт. ось так куприк!
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Иди учи гимн и арихметику, а там посмотрим кто "лаханулся".
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Это кацап Для него украинские воины - боевики , сам вчера заявил
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Так что теперь видно кто за віслюка топит
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Конечно для тебя роднее гиви с моторылом , а украинские воины для тебя боевики Мы уже знаем Так что раслабся
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О, тут наши мусора на коне!
Дело шитое белыми нитками, это их все.
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"Ми витратили деякий час, щоб зрозуміти навіщо МВС ускладнює собі роботу і придумує ще додаткову роль "дівчини-розвідниці" у #справаШеремета.

При чому якось незграбно описали її участь, навіть не передивилися ті документи, які ж самі подали в суд. В підозрі пишуть, що "розвідниця" 18.07.2016 о 10 годині ранку слідкувала за авто і самим потерпілим на вул. Франка.

Але в протоколі допиту потерпілої ще за 20.07.2016 точно описано, що ні авто, ні потерпілого з 9 ранку до 11.30 18.07.2016 там не було.
Виявляється - це не перший брифінг МВС, ось в 2017 році вони проводили великий брифінг по справі Шеремета. І там продемонстрували свої версії з "розвідниками" (з 9:30)
https://www.youtube.com/watch?v=WW6kn5sVOUI&t=578s
А вже на брифінгу МВС 2019 вони сповільнили відео, щоб виглядало ніби дійсно щось фотографують, бо перший раз в 2017 в таку версію ніхто не повірив.
Але все ж таки, якщо дійсно хтось фотографував камери (sic!), то де інші фотографії з 221 заявленої МВС камери?
p.s. ось тут детальніше про фальсифікацію єдиного "доказу"
https://www.facebook.com/watch/?v=1392832064224463 "
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там рост Авакова, до десятой миллиметра...
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Адвокат Яни Дугарь:
Зеленського підставили цією справою, або це змова

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/99075/Advokat_Jany_Dugar_Zelenskogo_pidstavyly_cijeju_spravoju

Адвокат Коломієць наголошує:
або Зеленського і Рябошапку підставили цією справою, або це "глобальна змова на рівні міжнародних домовленостей".
За його словами, в цій справі головне не процесуальний статус - притягнення до кримінальної відповідальності.
Найголовнішим є приниження гідності.
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Точно!!! Это заговор! Заговор Сверхдержав и масонов... и тамплиеров!!!
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Не те що за часів Порошенка.
Крав мільярдами ! Мародьор ! Офшори !
Всьо било ясно і понятно.
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зебіл прозріває...
Але одебельнена оголобородчена самосвідомість вкупі з *********** "кто угодно не не Порошенко" до одужання не призведе.
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Гниди продажні!На ровному місці зфабрикували діло,і тепер тягнуть цей брудний цирк,оставляя невинних людей за гратами.МРАЗИНИ ватні!
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Відпускайте хлопця, компенсацію і у відставку усіх, хто був на прес-конференції. Несердіть нас,ми і так сердиті..
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