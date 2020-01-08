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 На разбившемся самолете летели в основном транзитные пассажиры, - МАУ

Большинство пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины" собирались пересесть в аэропорту "Борисполь" на другие рейсы.

Об этом сообщил на пресс-конференции президент МАУ Евгений Дыхне, информирует Цензор.НЕТ.

"На этом борту мало украинцев за счет того, что очень много пассажиров планировали из аэропорта "Борисполь" лететь в другие направления. Это большинство непрямых пассажиров, летевших в Украину. Это наши транзитные пассажиры", – сказал Дыхне.

Он добавил, что рейс "практически коннектился со всеми европейскими рейсами компании МАУ".

"Из 167 пассажиров два пассажира – граждане Украины. Остальные пассажиры – это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана", – добавил вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Потерпевший катастрофу самолет МАУ был исправным, - президент авиакомпании Дыхне. ВИДЕО

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Также на Цензор.НЕТ: Версия технической неисправности будет основной, - Бутусов о катастрофе самолета МАУ в Иране

Источник: https://censor.net.ua/n3168705
 
 
 Топ комментарии
 
Припиздент якийсь бєдоносєц, був у Фианції - собор згорів, поїхав до Трампа імпічмент, поїхав на схід- самі знаєте.....хай поїде до хуйла.
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уже говорят шо Сбили! Шрапнель видна невооруженым взглядом прям на фото...
На разбившемся самолете летели в основном транзитные пассажиры, - МАУ - Цензор.НЕТ 4714
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Транзитные? Врядли им от этого легше...
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Да ладно, информация же о кол-ве наших граждан. Ну если ты летишь в Нью-Йорк через Варшаву, то от Киева до Варшавы ты тоже транзитный? Нормальное слово, английское(или латинское), в чем проблема, я не понимаю?
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Ничего себе, а ведь все думали что там наших - большинство. В любом случае жаль всех - Путин мразь.
Кстати, вместо писанины типо "РИП", норм. человек просто зажжет вечером свечу на подоконнике. А еще более нормальный - повяжет черную ленточку на флаг возле дома(но это скорее к украинцам которым посчастливилось стать американцами)
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украинцам которым посчастливилось стать американцами/-своеобразное понимание счастья.
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Конечно шо своеобразное - работаешь себе, смело покупаешь хату, машину, вешаешь 2 флага возле дома - это же так нескрепно. Лучше пахать на Ахметку и в любой момент быть вышвырнутым на улицу.
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смело покупаешь хату, машину, вешаешь 2 флага возле дома /здоровому, умному, работящему мужику это под силу и в Украине.
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У мужика тут дочь задавит бухой мажор на машине, а мужик потом будет год бегать по судам, пока мажора не отпустят. И мажор мужика посадит на бутылку за "эээ, а че ты эта вот та?".
Там так же? Сомневаюсь.
Или у здорового мужика на фирму подъедут 20 быков и 1 нотариус, который скажет: "катись отсюда, фирма теперь - наша".
Там так же?
Иван Петрович, я тоже не особо люблю Запад то, но вы начал не с той ноги. Давайте о том шо там, например, в воду добавляют "отупин" и они там все такие ну тупыыыеее На літаку, який розбився, летіли переважно транзитні пасажири, - МАУ - Цензор.НЕТ 5079
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Когда Ивану Петровичу Сидорову захочется кому то завидовать, он будет завидовать катарцам. У катарцев зарплата 40 000 долларов.
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Вот так иранцы комментируют новость о катастрофе нашего Боинга..

На разбившемся самолете летели в основном транзитные пассажиры, - МАУ - Цензор.НЕТ 5352 На разбившемся самолете летели в основном транзитные пассажиры, - МАУ - Цензор.НЕТ 7209
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самолет наш, но радуются гибели 82х иранцев?!
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уже говорят шо Сбили! Шрапнель видна невооруженым взглядом прям на фото...
На разбившемся самолете летели в основном транзитные пассажиры, - МАУ - Цензор.НЕТ 4714
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А наш премьер Гончарук прямо с самоката заявил, что техническая неполадка???
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********** якийсь бєдоносєц, був у Фианції - собор згорів, поїхав до Трампа імпічмент, поїхав на схід- самі знаєте.....хай поїде до *****.
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Не надо, а то с ним еще горе приключится. Придется обменивать
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Керівництво "Міжнародних авіаліній України" заявило, що не має права самостійно висувати будь-які версії причин катастрофи лайнера в Тегерані.
"Компанія не має права розробляти свої власні версії. Я говорив про те, що створюється зараз спеціальне бюро розслідувань у сфері цивільної авіації, комісія, яка повинна прийти до певних висновків. І тільки їх висновки можуть коментуватись як версії", - сказав президент МАУ Євген Дихне. На питання журналістів, чи пов'язаний цей рейс з подіями в Ірані, президент МАУ відповів, що "це був звичайний регулярний рейс з Тегерана".
Крім того, Євген Дихне не став коментувати інформацію, поширену в ЗМІ, що причиною катастрофи лайнера стала іранська ракета, яку випустили по літаку. "Це інформація, яку ми не отримуємо сьогодні з офіційних джерел, тому ми ніяк не можемо прокоментувати, ми дали вам коментарі про технічний стан літака і про те, що на борту знаходилися кращі наші співробітники", - сказав президент.
"У нас встановлена ​​міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко дотримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка в ЗМІ з'явилася раніше, ніж офіційна, коментувати не можемо. Тому ми очікуємо і змушені зберігати мовчання для того, щоб дочекатися офіційної інформації. Інакше можна створити абсолютно зворотну реакцію в ЗМІ. Тому, коли ми отримали офіційну інформацію, яка перевірялася необхідну кількість часу, тільки тоді вийшли з прес-релізом від компанії ", - поясн Дихне. "Звичайно, якщо б ми мали хоч найменшу інформацію про погрози, зупинили б польоти", - заявив Євген Дихне.
Варто зазначити, що рятувальники знайшли чорний ящик літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України".

https://bykvu.com/ua/bukvy/v-mau-otkazalis-kommentirovat-versii-krushenija-samoleta-v-irane/
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