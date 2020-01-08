 Неизвестный в балаклаве ворвался в терминал в Одессе с криками, что аэропорт заминирован

Об этом сообщил экс-советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская".

По его словам, неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал.

"Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован", – сообщил Форостяк.

Мужчину задержали.

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В Нацполиции Одесской области сообщают, что правоохранители проверяют информацию о минировании ряда объектов на территории города.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение - Международный аэропорт, Одесский городской совет и СБУ", - сказано в сообщении.

Сейчас эти здания проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

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