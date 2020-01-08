 Неизвестный в балаклаве ворвался в терминал в Одессе с криками, что аэропорт заминирован

Об этом сообщил экс-советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская".
По его словам, неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал.
"Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован", – сообщил Форостяк.
Мужчину задержали.
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В Нацполиции Одесской области сообщают, что правоохранители проверяют информацию о минировании ряда объектов на территории города.
"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение - Международный аэропорт, Одесский городской совет и СБУ", - сказано в сообщении.
Сейчас эти здания проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.
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весь на нєрвах )))) чи на понтах ? ))))
Потому шо сажать дураков и содержать их вна зоне 2-5 лет, смешно. И да, регулярные проверки у нарколога шоб проходил. За каждое нарушение = )
Готовился заранее, замышлял преступление.
Параллизовал работу аэропорта.. а люди перепугались
Да у чувака может чет с головой, а я так прикольнулся шо типо "белка".
Кстати, .... у Невзорова есть старое видео на канале - чудак в Питере наложил канистр в машину и грозился поджечь себя посреди проспекта. Быдло вокруг грит: да пусть уже взрывается, достал(!)
Невзоров к нему в машину сел, а тот.... закурил. Александр Глебыч чуть не обосрался, это надо видеть.... тут может то же - может героя новости просто достали.
В видео - чудак пол-года судился, забрали права мусора, кстати. год наверное был 1995-й.
***
она так долго на причале
в слезах махала нам платком
что мы на рейде бросив якорь
решили выяснить кому
Как-то прилетала, самолет кружил над Одессой очень долго- красиво, конечно, на низкой высоте посмотреть побережье и море .
Но потом долго паспортный контроль не открывали. А позже уже вечером узнала, что было ложное сообщение о заминировании.
Не дай Бог, такое при вылете пережить