 Душил, пытался изнасиловать и наносил удары ножом в спину: полиция Киева разыскивает мужчину за покушение на убийство 19-летней девушки. ФОТОробот

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

По данным столичной полиции, по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на проспекте Лобановского избили девушку и пытались изнасиловать. На вызов выехала скорая, патрульные, кинолог со служебной собакой и следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.



Фоторобот: сайт полиции

"После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к девушке подбежал неизвестный, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим, злоумышленник пытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары острым предметом. Девушка смогла вырваться и дойти домой, а фигурант скрылся. 19-летнюю пострадавшую доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями спины. Сейчас ее жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

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Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.

Приметы мужчины: возраст 33-37 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра и синие джинсы.

"Если вы стали свидетелем происшествия, имеете информацию по этому преступлению или узнали лицо, изображенную на фото, просим позвонить на 102 или по телефону: (044) 525-65-60", - сказано в сообщении полиции.