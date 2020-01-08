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 Происшествия, Киевские новости
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 Душил, пытался изнасиловать и наносил удары ножом в спину: полиция Киева разыскивает мужчину за покушение на убийство 19-летней девушки. ФОТОробот

19-летняя киевлянка с многочисленными ножевыми ранениями госпитализирована в больницу. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

По данным столичной полиции, по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на проспекте Лобановского избили девушку и пытались изнасиловать. На вызов выехала скорая, патрульные, кинолог со служебной собакой и следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

Душил, пытался изнасиловать и наносил удары ножом в спину: полиция Киева разыскивает мужчину за покушение на убийство 19-летней девушки 01
Фоторобот: сайт полиции

"После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к девушке подбежал неизвестный, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим, злоумышленник пытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары острым предметом. Девушка смогла вырваться и дойти домой, а фигурант скрылся. 19-летнюю пострадавшую доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями спины. Сейчас ее жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

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Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.

Приметы мужчины: возраст 33-37 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра и синие джинсы.

"Если вы стали свидетелем происшествия, имеете информацию по этому преступлению или узнали лицо, изображенную на фото, просим позвонить на 102 или по телефону: (044) 525-65-60", - сказано в сообщении полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3168701
 
 
 Топ комментарии
 
Перекличка ольгинских петеботов объявляется открытой...
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Какая разница Душил, пытался изнасиловать и наносил удары ножом в спину: полиция Киева разыскивает мужчину за покушение на убийство 19-летней девушки - Цензор.НЕТ 5122 Она или ее...ножом или шампанским.
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нікакой разніци! главноє, что на уліце било свєтло і тротуар ровньохонькій без вибоінкі!
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а скорее всего он вне политики и за мир во всем мире
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Какая разница Душил, пытался изнасиловать и наносил удары ножом в спину: полиция Киева разыскивает мужчину за покушение на убийство 19-летней девушки - Цензор.НЕТ 5122 Она или ее...ножом или шампанским.
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нікакой разніци! главноє, что на уліце било свєтло і тротуар ровньохонькій без вибоінкі!
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Но ведь не важно возле какого памятника он ее ждал?
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Или она его...наркократия в полном постмодерне. Зато воруют вполне реально.
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Я не розумію гнід яки таке пишуть. Мабуть ви родичи.
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дааааа, фоторобот конечно оставляет желать лучшего
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Типичный шариков из прослойки 8%, там все фанатики и маньяки.
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ахаха, не, не заходит. шутка должна быть смешной и правдоподобной, а это чушь натужная
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отсутствие ЧЮ - один из основных признаков зебби..
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Перекличка ольгинских петеботов объявляется открытой...
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классно, что у вас выработался условный рефлекс, про насильников, аферистов, маньяков и убийц. То это все о зеленском. И вы вспоминаете сразу порохоботов всуе Душил, пытался изнасиловать и наносил удары ножом в спину: полиция Киева разыскивает мужчину за покушение на убийство 19-летней девушки - Цензор.НЕТ 3853
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И это сказал фанатик из секты второго пришествия мародера, умиляет, но задело тебя за живое шарик. Душив, намагався зґвалтувати і бив ножем у спину: поліція Києва розшукує чоловіка за замах на вбивство 19-річної дівчини - Цензор.НЕТ 9628
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Фоторобот )) Нарисован от руки несуществующего оригинала. В любой тюряге таких близнецов стриженных,тысячи.
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не все умеюют как наш гидрант творить исскуство писюном
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Нужно менять УК в сторону увеличения сроков,суммирования сроков .Утроения сроков для повторных, и если третий раз привлекаются - автоматически пожизненое.А за данный случай - просто пожизненное.Изнасилование с угрозой жизни.Неравнодушным нужно подавать петиции президенты.Наши улицы должны быть безопасными.,даже в ресторанах и забегаловках.Сводки ,как с фронта.Дороги,бытовое насилие,уличная преступность,алкоголизм,наркомания.Пойман на месте преступления- садить,потом разбираться.Ну и контроль за полицией и другими карательными органами.
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если суммировать сроки, где держать сидельцев, некоторые наши места заключения не менялись со времен гулага, условия содержания там будут приравнены к пыткам и полетят дела в ЕСПЧ и Украина не расплатится за нанесение душевных травм никогда...
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на Лобановского есть МАУП ищите среди студентов.....
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Волонтеры...по очереди. За деньги от продажи чего-то там.
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