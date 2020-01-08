 "Все в порядке", - Трамп о ракетной атаке на базы США в Ираке

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все в порядке! Ракеты были выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В данный момент мы проверяем, есть ли жертвы и каковы повреждения. Пока все идет нормально! Сегодня у нас самые сильные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - отметил президент.
Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены.
Напомним, утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
А теперь штаты, как и положено, не спеша, имея для этого все причины, чтобы ликвадировать ну если не Иран, как страну, то все ихние авиа и ракетные базы и зачистить Ормузский пролив от бородатых придурков. Трамп выступит с заявлением перед страной и конгрес, который держал его за руки в отношениях с кабанчиком Ыном и бормолеями, даст добро на ответный удар. Я уже постил на эту тему, штаты с воздуха, если пожелают, вернут в каменный век Иран, для этого есть все. Но они не дикая орда расея, армия США зачистит территорию на 200 км в глубь Ирана на всем протяжении Ормузского залива.
Ни разу не Моше Даян, не Рейган и даже не Буш. Те бы уже размазали все эти типа "иранские" , а по факту - советско - российские ракетные установки и их базы с их гибридными расчётами по местным пескам и саксаулам. Если на такое не хватает бейцев у мачоподобного Donnie - вполне можно слутошить семейки и бабло всех этих правоверных бородатых папиков = ксировцев во вражьей Европе. Их отпрыски и бабы , ни разу не в паранджах - не стесняясь открыто похваляются в неверных соцсетях своими виллами , поршаками и сладкой житухой в "неверно-сатанистской Европе", пока миллионы бородатых и мордатых мудаков и баб в черных простынях таскают ящик с тушкой этого замоченного бандюгана и визжат - как они щщяс покарают Америку ...