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Все про:Ирак (264) Иран (536) ракеты (845) Трамп (2725)

 "Все в порядке", - Трамп о ракетной атаке на базы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Ираке после ракетного удара по американским базам под контролем.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все в порядке! Ракеты были выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В данный момент мы проверяем, есть ли жертвы и каковы повреждения. Пока все идет нормально! Сегодня у нас самые сильные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - отметил президент.

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Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены.

Напомним, утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168700
 
 
 Топ комментарии
 
Пиндосы, как ты выражаешся роздолбают за сутки весь персидский залив только одним 5 флотом который там стоит....и вас парашенцев за одно в Сирии вычистят ибо надоело видать кое кому играть в гибридные войны
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Если бы действительно погибло 80 американских военных, то сейчас бы уже и половины Тегерана не осталось.
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Вообще-то базы должны прикрываться локальным ПВО!
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Я думал, дебилы живут только в орде, а как оказалось, бормолеи тоже лечатся в том-же дурдоме. Надо было еще бормолеям ударить по саудитам и Израиле. Почему по саудитам? Чтобы те разрешили ВВС Израиля использовать аэродромы саудитов. Израильские ВВС не могут так, чтобы отбомбиться и им хватило лету на радныя аэродромы.
А теперь штаты, как и положено, не спеша, имея для этого все причины, чтобы ликвадировать ну если не Иран, как страну, то все ихние авиа и ракетные базы и зачистить Ормузский пролив от бородатых придурков. Трамп выступит с заявлением перед страной и конгрес, который держал его за руки в отношениях с кабанчиком Ыном и бормолеями, даст добро на ответный удар. Я уже постил на эту тему, штаты с воздуха, если пожелают, вернут в каменный век Иран, для этого есть все. Но они не дикая орда расея, армия США зачистит территорию на 200 км в глубь Ирана на всем протяжении Ормузского залива.
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Штатам лучше всего, в данной ситуации, выдвинуть требования к чалмам, чтобы в месячный срок свернули все игрушки с обогащением урана, предоставили МАГАТЭ неограниченный доступ к этим объектам, затем, чтобы в этот же срок убрали все свои банд-формирования из Сирии и Ирака и со всего Ближнего Востока, а уже затем действовать. Спешить в этом деле не надо.
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"Все в порядке!" И это говорит президент США, страны, базы которой обстреляны ракетами. У Трампа явно что-то с головой не в порядке.
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Рыжий барыга боится всерьёз обидеть корешей своего плешивого друга - Упыря.
Ни разу не Моше Даян, не Рейган и даже не Буш. Те бы уже размазали все эти типа "иранские" , а по факту - советско - российские ракетные установки и их базы с их гибридными расчётами по местным пескам и саксаулам. Если на такое не хватает бейцев у мачоподобного Donnie - вполне можно слутошить семейки и бабло всех этих правоверных бородатых папиков = ксировцев во вражьей Европе. Их отпрыски и бабы , ни разу не в паранджах - не стесняясь открыто похваляются в неверных соцсетях своими виллами , поршаками и сладкой житухой в "неверно-сатанистской Европе", пока миллионы бородатых и мордатых мудаков и баб в черных простынях таскают ящик с тушкой этого замоченного бандюгана и визжат - как они щщяс покарают Америку ...
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