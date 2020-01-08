 "Air France" приостановила полеты над Ираном и Ираком

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель авиакомпании.
"Air France, как только стало известно об авиаударах (Ирана по базам в Ираке. - Ред.) решила приостановить все полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Речь идет о мере предосторожности", - сообщил он.
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
Иранские ПВО-шники видимо обучались у козломордих "коллег" с Донбасса...
Авиакомпании Мира прекращают полеты в Иран, чтобы точно не от терракта и точно не от ракеты.