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Все про:авиация (1834) Ирак (264) Иран (536)

 "Air France" приостановила полеты над Ираном и Ираком

Авиакомпания Air France объявила в среду о решении приостановить полеты над территорией Ирана и Ирака.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель авиакомпании.

"Air France, как только стало известно об авиаударах (Ирана по базам в Ираке. - Ред.) решила приостановить все полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Речь идет о мере предосторожности", - сообщил он.

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

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Источник: https://censor.net.ua/n3168699
 
   
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Чтобы избежать ещё одной технической причины.
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До кінця дня всі ведучі європейські авіакомпанії заборонять своїм літакам перетинати повітряний простір Іраку та Ірану.
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Похоже что вина упоротых аятол в крушении самолета уже не вызывает сомнений ни у кого.
Иранские ПВО-шники видимо обучались у козломордих "коллег" с Донбасса...
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Точно не терракт. Точно не ракета.

Авиакомпании Мира прекращают полеты в Иран, чтобы точно не от терракта и точно не от ракеты.
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Неужели их самолеты еще больше убитые чем у бени?
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