 Руководство ЕС соболезнует в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране: "Эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения"

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих любимых в результате крушения украинского самолета сегодня утром. В настоящий момент эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения, дав ответы на эту ужасную трагедию", - написала на своей странице в Твиттере фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.
Пресс-секретарь Боррелля Питер Стано также на странице в Твиттере в среду сообщил о том, что "высокий представитель ЕС Боррелль выражает соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране".
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
ТААК , а это случайно не от тип Боингов, от которых отказались во всем мире из за постоянных катастроф ?
А Коломойский с Ахметовым СКУПИЛИ ПО ДЕШЕВКЕ ДЛЯ СВОИХ МАУ И СКАЙАП ?????
Уже более 25 авиакомпаний в более чем 10 странах мира приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8, самолетов, аналогичных разбившемуся в Эфиопии. Во вторник ряд европейских государств закрыли свое воздушное пространство для полетов этих лайнеров. В России авиавласти решили, что вопрос об эксплуатации будет решаться на уровне авиакомпаний. КАК ВЕДЕТ СЕБЯ УКРАИНА ВООБЩЕ МОЛЧОК- СМИ олигархов тему замалчивают, пока Беня с ахметкой по дешевке жти самолеты скупают
К вечеру 12 марта эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 приостановили Норвегия, Великобритания, Турция, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Эфиопия, Сингапур и Австралия. Это более 150 самолетов (всего в эксплуатации их более 350).
Свое воздушное пространство для этих самолетов закрыли Франция, Австрия и Германия. Во вторник вечером Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian, летевший из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся над Румынией и вернулся в аэропорт вылета. Причина пока не сообщается.
Агентство Bloomberg сообщило, что Европейское агентство авиационной безопасности готовится запретить эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 на всей территории Европы.
Авиавласти США пока не запретили эксплуатацию данного типа воздушного судна, однако потребовали от компаниии Boeing обновить программное обеспечение этих самолетов. Напомним, что по одной из версий две катастрофы Boeing 737 MAX 8 за пять месяцев произошли из-за ошибки бортового компьютера. Он неадекватно реагировал на действия экипажа и самолет в результате срывался в пике.
а украинцы должны знать на чем они летают у олигархов
А обращаю внимание украинцев, шо они не в курсе афер МАУ И СКАЙАП
не похоже на возгорание одного двигателя...
для себя я пока что решил - сбили его...