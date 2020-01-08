 Руководство ЕС соболезнует в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране: "Эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения"

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих любимых в результате крушения украинского самолета сегодня утром. В настоящий момент эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения, дав ответы на эту ужасную трагедию", - написала на своей странице в Твиттере фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь Боррелля Питер Стано также на странице в Твиттере в среду сообщил о том, что "высокий представитель ЕС Боррелль выражает соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране".

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Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.



