 Версия технической неисправности будет основной, - Бутусов о катастрофе самолета МАУ в Иране

Об этом написал в Facebook редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Соболезнования семьям 15 граждан Украины, 73 - Канады, 71 - Ирана, 8 - Швеции, 4 - Германии, 3 - Великобритании, 6 - Афганистана. Судя по видео падения, самолет загорелся над международным аэропортом Тегеран, на малой высоте, пожар начался в двигателе сразу после взлета, к сожалению, ситуация стала не управляемой. Это не может быть ошибкой экипажа. Маловероятно, чтобы это могло быть поражение ракетой, как поспешили вбросить в интернет. Это было бы заметно даже на любительском видео, характер катастрофы был бы иным. И свидетельства пуска и полет ракеты были бы заметны на радарах. Стрелять ракетами в полетной зоне международного аэропорта - это очень заметное и демонстративное действие, которое ночью нельзя скрыть, заметят. Да и экипаж наверняка успел подать сигнал", - отметил журналист.
"Это не похоже на взрыв бомбы на борту - это уже официально заявили иранцы, и думаю, у них есть основания так утверждать, потому что у них должны быть записи разговоров с экипажем, которые позволяют сделать такой вывод. Также маловероятно столкновение с птицами или дронами - судя по высоте, на которой возникли неполадки, а это свыше двух километров. Версия технической неисправности будет основной. Но что могло произойти с новым надежнейшим двигателем, чтобы сразу после взлета ночью возник пожар и была потеряна управляемость самолета? Набор версий происшествия: - повреждение двигателя или топливной системы в аэропорту; - ошибка в эксплуатации и неустраненная неисправность; - технический брак при производстве самолета. Поскольку падение произошло на глазах свидетелей и службы контроля аэропорта, эта трагедия вряд ли станет загадкой. Найдены черные ящики, значит, версии попадания ракеты или взрыв двигателя в результате теракта могут быть определены даже по параметрам работы всех систем", - резюмировал Бутусов.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
А почему на мобилу никто не снял?
Які ще свідки у аеропорті???
- інформація з телеграм-каналу
Будем слепо верить иранцам?....
с горящим двигателем шел на посадку
есть переговоры экипажа уже во время пожара
есть вероятные, а есть правдоподобные
а тут главное - на кого повесить ответственность и компенсации семьям погибших...
"В авіакомпанії МАУ заявляють, що літак Boeing 737-800, що розбився в Ірані, був справний, і не припускають помилку екіпажу.
Джерело: брифінг представників МАУ
Пряма мова президента МАУ Євгенія Дихне: "Це був один з кращих наших літаків з прекрасним, надійним екіпажем".
Пряма мова віце-президента МАУ з льотної роботи Ігоря Сосновського: "Маючи сьогодні дані, що літак набрав 2400 метрів висоту, помилка екіпажу мінімальна, ми її просто не припускаємо. З огляду на їх досвід, дуже складно сказати, що там могло бути щось з екіпажем".
Деталі: За словами Сосновського, з членів екіпажу на борту перебувало два пілоти, інструктор і 6 бортпровідників.
Командир Володимир Японенко мав 11 600 годин нальоту, майже весь на літаку Boeing 737, інструктор Олексій Наумкін - 12 тисяч годин нальоту, другий пілот Сергій Хоменко - 7600 годин нальоту.
За словами Сосновського, екіпаж відпочивав у готелі Тегерану перед вильотом.
"Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, наші всі підготовки всього льотного складу на 737 останні кілька років проводяться виключно в аеропорту Тегерана", - сказав він.
Пряма мова технічного директора МАУ Олександра Шафієва: "Літак 2016 року випуску, отриманий безпосередньо з заводу Боїнга, до цього не експлуатувався ніде. Зауважень по матчастини на було, перевірку проходив останню 6 січня. Зауважень ніяких не було. Літак був справний. Від екіпажу ні по прильоту до Тегерану, ні перед вильотом ніяких зауважень не було".https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/8/7236799/
https://censor.net.ua/news/3168554/pompeo_poblagodaril_zelenskogo_za_osujdenie_napadeniya_na_posolstvo_ssha_v_bagdade
В России назвали истинную причину крушения Boeing в Иране Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/politics/43464613/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Якби це була Мокшандія, то основною версію було б алкогольне сп'яніння пілотів.
Еще ничего не сказали эксперты, не расшифровали данные черных ящиков, а уже "основная" версия от посольства и от Бутусова.
Ближневосточные новостные агентства сразу сообщили это.
Полетная зона? Самолет упал рядом с двумя военными базами, посмотрите данные Флайтрадара.