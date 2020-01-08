 Версия технической неисправности будет основной, - Бутусов о катастрофе самолета МАУ в Иране

Об этом написал в Facebook редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Соболезнования семьям 15 граждан Украины, 73 - Канады, 71 - Ирана, 8 - Швеции, 4 - Германии, 3 - Великобритании, 6 - Афганистана. Судя по видео падения, самолет загорелся над международным аэропортом Тегеран, на малой высоте, пожар начался в двигателе сразу после взлета, к сожалению, ситуация стала не управляемой. Это не может быть ошибкой экипажа. Маловероятно, чтобы это могло быть поражение ракетой, как поспешили вбросить в интернет. Это было бы заметно даже на любительском видео, характер катастрофы был бы иным. И свидетельства пуска и полет ракеты были бы заметны на радарах. Стрелять ракетами в полетной зоне международного аэропорта - это очень заметное и демонстративное действие, которое ночью нельзя скрыть, заметят. Да и экипаж наверняка успел подать сигнал", - отметил журналист.

Также читайте: МАУ прекращает полеты в Иран на неопределенный срок, - президент компании Дыхне

"Это не похоже на взрыв бомбы на борту - это уже официально заявили иранцы, и думаю, у них есть основания так утверждать, потому что у них должны быть записи разговоров с экипажем, которые позволяют сделать такой вывод. Также маловероятно столкновение с птицами или дронами - судя по высоте, на которой возникли неполадки, а это свыше двух километров. Версия технической неисправности будет основной. Но что могло произойти с новым надежнейшим двигателем, чтобы сразу после взлета ночью возник пожар и была потеряна управляемость самолета? Набор версий происшествия: - повреждение двигателя или топливной системы в аэропорту; - ошибка в эксплуатации и неустраненная неисправность; - технический брак при производстве самолета. Поскольку падение произошло на глазах свидетелей и службы контроля аэропорта, эта трагедия вряд ли станет загадкой. Найдены черные ящики, значит, версии попадания ракеты или взрыв двигателя в результате теракта могут быть определены даже по параметрам работы всех систем", - резюмировал Бутусов.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.