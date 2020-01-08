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 Версия технической неисправности будет основной, - Бутусов о катастрофе самолета МАУ в Иране

Поскольку падение самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ произошло на глазах свидетелей и службы контроля аэропорта, эта трагедия вряд ли станет загадкой.

Об этом написал в Facebook редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Соболезнования семьям 15 граждан Украины, 73 - Канады, 71 - Ирана, 8 - Швеции, 4 - Германии, 3 - Великобритании, 6 - Афганистана. Судя по видео падения, самолет загорелся над международным аэропортом Тегеран, на малой высоте, пожар начался в двигателе сразу после взлета, к сожалению, ситуация стала не управляемой. Это не может быть ошибкой экипажа. Маловероятно, чтобы это могло быть поражение ракетой, как поспешили вбросить в интернет. Это было бы заметно даже на любительском видео, характер катастрофы был бы иным. И свидетельства пуска и полет ракеты были бы заметны на радарах. Стрелять ракетами в полетной зоне международного аэропорта - это очень заметное и демонстративное действие, которое ночью нельзя скрыть, заметят. Да и экипаж наверняка успел подать сигнал", - отметил журналист.

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"Это не похоже на взрыв бомбы на борту - это уже официально заявили иранцы, и думаю, у них есть основания так утверждать, потому что у них должны быть записи разговоров с экипажем, которые позволяют сделать такой вывод. Также маловероятно столкновение с птицами или дронами - судя по высоте, на которой возникли неполадки, а это свыше двух километров. Версия технической неисправности будет основной. Но что могло произойти с новым надежнейшим двигателем, чтобы сразу после взлета ночью возник пожар и была потеряна управляемость самолета? Набор версий происшествия: - повреждение двигателя или топливной системы в аэропорту; - ошибка в эксплуатации и неустраненная неисправность; - технический брак при производстве самолета. Поскольку падение произошло на глазах свидетелей и службы контроля аэропорта, эта трагедия вряд ли станет загадкой. Найдены черные ящики, значит, версии попадания ракеты или взрыв двигателя в результате теракта могут быть определены даже по параметрам работы всех систем", - резюмировал Бутусов.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168695
 
 
 Топ комментарии
 
техническая неисправность от попадания ракеты или дрона в двигатель....
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Я б не робив такі поспішні висновки. Свідки можуть виявитись співробітниками КСІР або їх агентами, може бути задіяна третя сторона, якій найвигідніший подібний розвиток подій (кацапи, сер) тощо.
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так літаку 3 роки (це майже нічого), екіпаж екстра класу, перевірка позавчора.... щось не так
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Поскольку падение самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ произошло на глазах свидетелей и службы контроля аэропорта, эта трагедия вряд ли станет загадкой



А почему на мобилу никто не снял?
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Было видео на мобилу.Огненный шар падает как подбитый.
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Когда сбивали МХ-17 куриный генерал захарченко лично видел как подлетел штурмовик и сбил боинг, а тут яркая цятка в небе...
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Да, виден только полностью охваченный огнём самолёт. Бутусов, выспитесь сначала прежде чем такую фигню писать. Когда найдут и прослушают чёрные ящики, когда эксперты сделают заключение только тогда можно будет что либо обсуждать. Самолет 2016 года имеющий технические неполадки такого масштаба очень сомнительный факт! Самолет был над пространством аэропорта и сгорел как спичка тоже очень сомнительный факт. Соболезнования родным и близким погибших пассажиров.
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За дві хвилини літак мав пролетіти не менш 6 км.
Які ще свідки у аеропорті???
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техническая неисправность от попадания ракеты или дрона в двигатель....
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⚡️Посольство Украины в Иране удалило предыдущее сообщение с сайта, о неисправных двигателях как причинах катастрофы.

- інформація з телеграм-каналу
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Мы надеемся ,что вы не дебилы. Но хотелось бы подтверждения. - Перевод ))
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Основною, це зрозуміло при нашій бежзубості, але чи правильною?
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Я б не робив такі поспішні висновки. Свідки можуть виявитись співробітниками КСІР або їх агентами, може бути задіяна третя сторона, якій найвигідніший подібний розвиток подій (кацапи, сер) тощо.
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так літаку 3 роки (це майже нічого), екіпаж екстра класу, перевірка позавчора.... щось не так
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Анализ с поверхности обшивки на наличие остатков взрывчатых веществ, по моему ничего гениального.
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але проблема така, а чи є доступ до цього наших експертів? щось сумніваюся
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в том то и проблема.Досконально расследовать и озвучить истинную причину могут только америкосы.Их туда никто допускать не будет.А Иранские власти выводы уже сделали за 6 часов «возгорание двигателя».На земле они лежат обгоревшие и искореженнее, значит точно они.
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Да и Боинги теперь уже не те, что раньше. Сравните старую добрую иномарку с новой бюджеткой.
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То есть это проблемы корпорации Боинг? Не рано ли делать такие выводы...
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как это- экипаж может подать сигнал бедствия при попадании в него ракеты??
Будем слепо верить иранцам?....
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а он упал далеко не мгновенно
с горящим двигателем шел на посадку
есть переговоры экипажа уже во время пожара
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Если выяснится что в самолете были граждане Ирана, которые находятся в "черном списке " США, то другой версии, кроме как технической неисправности, не будет.
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Наймовірніше - безалаберність авіакомпанії, яка халатно поставилась до регламентних робіт на літаку. Десь-щось "не зконтачило" і з висновком "та нічого страшного, якось воно буде" наказали екіпажу летіти.
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есть версии удобные, а есть и не удобные
есть вероятные, а есть правдоподобные
а тут главное - на кого повесить ответственность и компенсации семьям погибших...
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МАУ: Літак був справний, помилку екіпажу не припускаємо

"В авіакомпанії МАУ заявляють, що літак Boeing 737-800, що розбився в Ірані, був справний, і не припускають помилку екіпажу.
Джерело: брифінг представників МАУ
Пряма мова президента МАУ Євгенія Дихне: "Це був один з кращих наших літаків з прекрасним, надійним екіпажем".
Пряма мова віце-президента МАУ з льотної роботи Ігоря Сосновського: "Маючи сьогодні дані, що літак набрав 2400 метрів висоту, помилка екіпажу мінімальна, ми її просто не припускаємо. З огляду на їх досвід, дуже складно сказати, що там могло бути щось з екіпажем".
Деталі: За словами Сосновського, з членів екіпажу на борту перебувало два пілоти, інструктор і 6 бортпровідників.
Командир Володимир Японенко мав 11 600 годин нальоту, майже весь на літаку Boeing 737, інструктор Олексій Наумкін - 12 тисяч годин нальоту, другий пілот Сергій Хоменко - 7600 годин нальоту.
За словами Сосновського, екіпаж відпочивав у готелі Тегерану перед вильотом.
"Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, наші всі підготовки всього льотного складу на 737 останні кілька років проводяться виключно в аеропорту Тегерана", - сказав він.
Пряма мова технічного директора МАУ Олександра Шафієва: "Літак 2016 року випуску, отриманий безпосередньо з заводу Боїнга, до цього не експлуатувався ніде. Зауважень по матчастини на було, перевірку проходив останню 6 січня. Зауважень ніяких не було. Літак був справний. Від екіпажу ні по прильоту до Тегерану, ні перед вильотом ніяких зауважень не було".https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/8/7236799/
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Интересно какую ошибку может допустить экипаж чтобы загорелся двигатель. Если бы он просто упал то это ещё можно списать на ошибку экипажа.
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Кокнкорд в Лябурже разбился тоже у всех на глазах, но там было возгорание топливных баков, а не двигателя, который имеет свою независимую систему пожаротушения. В этом случае посадить самолет нет проблем.
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Упасть не успел, уже ясно почему... Удивительное рядом...
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Ох не спешили бы с версиями, это могла быть умышленная тех неисправность, дабы остановить ответку США, на войне все методы хороши. Да и был перед этим ракетный обстрел, небо должно было быть закрыто.
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На росии эксперд поклонская уже точно знает причину крушения ...
В России назвали истинную причину крушения Boeing в Иране Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/politics/43464613/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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А зона контроля аэропорта - круг и подход. Первое до 50км, подход до 200км. И смотрят они не глазами, а радарами!
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Пан Бутусов явно не в форме...дыры от поражающих элементов на всех фото крупным планом. Канадцы разберутся...зекраина боится Иран расстраивать.
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Техническая неисправность самолёта после недавних событий и угроз.
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Судя по национальному составу пассажиров - подавляющее большинство канадцы и иранцы - это была эвакуация специалистов, которые работали в Иране. Почему они оттуда сваливали, чью сторону представляли - может пролить свет на катастрофу. С чего бы это такому количеству канадцев и иранцев лететь в Киев?
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В Стамбуле хаб покруче будет. И ближе и удобнее.
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..ну, у ихтамнетов уже есть большой опыт в "подбрасывании камешков в турбину двигателя"
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Причиною авіакатастрофи стала жадібність власників які "економили" на обслуговуванні літака. Ніколи не літайте МАУ, бо компанія належить найжадібнішим і найнахабнішим і не тримайте гроші там де їх контролюють такі власники.
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Земля пухом . Авиакомпании МАУ героически спасала людей с территории которая может оказаться под войной .70 канадцев ,10 шведов ,англичан и 15 наших героев не успели .
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На опубликованных фото деталей самолета видны дырки от осколков точно такие же какие были на самолете которые сбили роосияне над Донбассом. Мочить нужно Путина, мочить!
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Так, це ж Україна... країна безвідповідальних непрофесіоналів та корупції
Якби це була Мокшандія, то основною версію було б алкогольне сп'яніння пілотів.
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Идиотов в нашей стране хватает.
Еще ничего не сказали эксперты, не расшифровали данные черных ящиков, а уже "основная" версия от посольства и от Бутусова.
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Для того, что бы не убирать заявления, их не стоит делать.
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Самолет сбили ПВО Ирана. Они как раз ожидали ответный авиа удар США, по ошибке сбили гражданский самолет.
Ближневосточные новостные агентства сразу сообщили это.
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вот это похоже на правду. Может быть не по ошибке...
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"в полетной зоне международного аэропорта"

Полетная зона? Самолет упал рядом с двумя военными базами, посмотрите данные Флайтрадара.
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Такой разброс тел и частей самолёта, может только при взрыве.
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