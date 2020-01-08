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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авиакатастрофа (1109) Данилов (34) Иран (536) Кабмин (11488) МАУ (63) Гончарук_Алексей (452)

 Гончарук и Данилов в 11:30 проведут брифинг в связи с катастрофой украинского самолета в Иране

В 11:30 8 января состоится брифинг Премьер-министра Алексея Гончарука и Секретаря СНБО Алексея Данилова по авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Начало брифинга запланировано на 11:30.

Место проведения: , ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, пресс-центр. Вход по паспортам и редакционным удостоверениям.

Аккредитация СМИ осуществляется до 11:15 по эл адресу anons@kmu.gov.ua и по телефонам 256-74-06, 256-72-48.

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Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168694
 
 
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Гончаруку в пору проводить брифинг по крушению экономики Украины
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А что - у вас в Лахте рассказывают о крушении экономики Украины?
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Кацапы возрадуются нашей беде. Престиж нашей техники пойдет на нет. А каламойский лишь пожмет плечами и хмыкнет - как пришло так и ушло. - Олигархия - зло.
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Боинг 737 - это не наша техника.

Но кацапы - да, уже радуются и бредят тем, что это якобы возмездие за МН-17, который они сами и сбили...
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