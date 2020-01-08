 МАУ прекращает полеты в Иран на неопределенный срок, - президент компании Дыхне

Об этом сообщил на пресс-конференции директор МАУ Евгений Дыхне, передает Цензор.НЕТ.
"Принято решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок", - сказал он, добавив, что специальным органом расследования будет создана комиссия для работы на месте катастрофы, в которой также примет участие авиакомпания.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране пассажиров и членов экипажа .
Коломойский со своим мау
Материнська компанія ФПГ «Приват»
блин.. наш СНБО нужно сажать всех к чертовой матери , специалисты недоделанные
які "многие" ?
Major airlines divert flights from Iranian airspace after missile attacks
Emirates Airline cancels Baghdad flight on Wednesday after Iran strike
Они отменили рейсы после ракетного удара Ирана, а не после крушения нашего борта.
США запретили гражданским самолетам полеты над Ираном и Ираком 04:27, 08 января 2020 ТРАНСПОРТ 1432 0 Запрещены авиаперевозки в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/transport/10821287-ssha-zapretili-grazhdanskim-samoletam-polety-nad-iranom-i-irakom.html
США запретили гражданским самолетам полеты над Ираном и Ираком 04:27, 08 января 2020
Запрещены авиаперевозки в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива.
https://www.unian.net/economics/transport/10821287-ssha-zapretili-grazhdanskim-samoletam-polety-nad-iranom-i-irakom.html