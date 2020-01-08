 Яременко посоветовал украинцам воздержаться от поездок на Ближний Восток в ближайшие 2-3 месяца

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. При этом Яременко отметил, что высказывает частное мнение.

"Я бы рекомендовал всем гражданам Украины отказаться в ближайшее время (не менее 2-3 месяцев) от поездок в Иран, Ирак и Сирию. Повышенную осторожность следует проявлять и при планировании поездок в Израиль", - написал он.

Тем, кто живет в этом регионе, Яременко советует составить индивидуальный план эвакуации и установить контакт с украинскими консулами.

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"Украинскому бизнесу я бы не рекомендовал заключать сейчас новые контракты с государственными и негосударственными органами/компаниями Ирана. Тем, у кого есть действующие контракты/обязательства, я бы рекомендовал составить план минимизации финансовых потерь", - добавил он.

"И все, кто живут или имеют интересы в этом регионе, должны следить за новостями. К сожалению, эти новости будут", - подытожил Яременко.

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