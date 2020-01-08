EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  415  15
Все про:Израиль (987) Ирак (264) Иран (536) Сирия (2838) Ближний Восток (22) Яременко Богдан (95)

 Яременко посоветовал украинцам воздержаться от поездок на Ближний Восток в ближайшие 2-3 месяца

Глава комитета ВР по внешней политике Богдан Яременко рекомендует украинцам в ближайшее время воздерживаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию, а при планировании путешествия в Израиль проявить осторожность.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. При этом Яременко отметил, что высказывает частное мнение.

"Я бы рекомендовал всем гражданам Украины отказаться в ближайшее время (не менее 2-3 месяцев) от поездок в Иран, Ирак и Сирию. Повышенную осторожность следует проявлять и при планировании поездок в Израиль", - написал он.

Тем, кто живет в этом регионе, Яременко советует составить индивидуальный план эвакуации и установить контакт с украинскими консулами.

Читайте на Цензор.НЕТ: На борту разбившегося в Иране самолета находились 176 человек, среди них 11 украинцев, - Пристайко

"Украинскому бизнесу я бы не рекомендовал заключать сейчас новые контракты с государственными и негосударственными органами/компаниями Ирана. Тем, у кого есть действующие контракты/обязательства, я бы рекомендовал составить план минимизации финансовых потерь", - добавил он.

"И все, кто живут или имеют интересы в этом регионе, должны следить за новостями. К сожалению, эти новости будут", - подытожил Яременко.

Также на Цензор.НЕТ: В случае ответных действий США наша реакция "будет сильнее и сокрушительнее", - Вооруженные силы Ирана

Яременко посоветовал украинцам воздержаться от поездок на Ближний Восток в ближайшие 2-3 месяца 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168690
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
аа Українці порадили Яреминко зав'язувати з проституцією
 показать весь комментарий
 
 
А він уже знайшов собі повію, та оформив її помічником нардепа?
 показать весь комментарий
 
 
ла он со шмарами разобраться не может но всем что то советует
 показать весь комментарий
 
 
Озабоченный Кинг-Конг еще что-то советует?... дал бы лучше телефоны классных девок
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, що це бородате опудало очолює комітет ВР із зовнішнбої політики до сих пір. В нормальній країні після подібного скандалу його погнали б копняком під зад не тільки з комітету, але й з парламенту.
 показать весь комментарий
 
 
шо? так і не вигнали??? ну, да - публіка успокоїлась
 показать весь комментарий
 
человекоподобный посоветовал... бывший дипломат... нынешний депутат...когда понимаешь кто советует, то сразу осознаешь какие кадры в МИДе и Раде...
 показать весь комментарий
 
 
сайт "проститутки в Омане".. арабский колорит и шутки на русском языке..
 показать весь комментарий
 
А про анал он что то посоветовал украинцам?
 показать весь комментарий
 
А его разве не отстранили, ну, за то самое?
 показать весь комментарий
 
Яременко зебил,не врямя умничать,и выражать будтобы заботу о нас
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх