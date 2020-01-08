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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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Все про:авиакатастрофа (1109) ГПУ (9581) Зеленский (4195) Иран (536) уголовное дело (2319) Рябошапка Руслан (247)

 "Будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - Зеленский поручил Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал в своем Телеграм-канале в среду..

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - написал президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота, - Зеленский поручил Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168686
 
 
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Дождись выводов расследования. Тупостью прет от каждого движения.
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Вот и я о том же. Какая разница откуда давать поручения? Хороший начальник может руководить дистанционно "Будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - Зеленский поручил Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 1614
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Не.аа с твоего подъезда, дурында шоколадная.
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Бубочка с Омана каждое утро начинает с Обмана
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а кто будет проверять ребят с налётами по 12000 часов ? Рябошапка ?
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Зеленый клоун взбунтовался, ты на кого батон крошишь, буратино? Дядя Беня тебя обратно в полено быстро превратит.
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Промисловість розвалили - розвалять і повітряний флот, от що буває коли країною керує тупа бикота. "Будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - Зеленский поручил Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 5641
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Аби тебе не розвалили. Чи піздно вже?
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Почни з літака яким будеш летіти з Оману?
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Йому ще треба допливти до Дохи, брасом чи кролем.
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Как было раз - в Москве теракт в метро, а наши кретины сразу чуть ли не мобилизацию объявили - всех мусоров на уши поставили и везде бомбы искали.
Так и тут - **** ты рыпаешься, Зеля, вместо подождать расследования или криков "ИГИЛ" что "этомы, мызамир"? тьху.
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Сам Рябошапка не курсе, что это его ОБЯЗАННОСТЬ, без указаний преЗедента?
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этот терр.акт продолжение кацапской политики - бьем мирных т.к. военных боязно.
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Сиди дома ине летай, 100 процентов не погибнешь в авиокатастрофе. ПРОВЕРЕНО.
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"Зеленский дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране."

Эээ... а разве прокуратура по не должна открывать подобное дело "по факту"? У нас уже бубачка должен благославить каждый шаг прокуратуры? Сразу видно независимая система.
И снова, Цензор, хватит публикации аккаунта, выдавать за заявление Президента. Это не одно и тоже. Вам мало зашквара с "на Украиной"?
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МАУ-самая конченая компания в мире! Хозяин Беня Комсомольский. Что воно там проверит.... чмошник.
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этот идиот дал поручение открыть уголовное производство...
обычно не идиоты - президенты создают следственную комиссию по расследованию причин трагедии, а уже потом по факту ее работы принимают дальнейшие решения...
а так получается этот недоумок заранее делает акцент о виновности украинской стороны в этой трагедии...
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простите но он что на солнце перегрелся???какая нах проверка летной годности всего гражданского флота??
шут ***** "Будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - Зеленский поручил Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 2411 твой самолет сбили..... требуй как минимум международного расследования....
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Нуль комусь щось доручив,щось висловив....Скільки інформації про поїздку...важко повернутись.....але булава кличе...може ще десь є дуже гаряча офшорна точка...треба рятувати...а таких може бути багато...врятує все президент-рятувальник і дип.служба.Всім хто повернувся з беніної операції по медалі і грамоті-вони ризикували.Дуже цинічна ситуація-вибачте.
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А самими "годними" виявляться літаки коломойши. І ще доручив Рябошапці відкрити кримінальне провадження у зв"язку з катастрофою - нє, не узурпація.
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Етить колотить у нас дела уголовные заводятся по личному распоряжению гидранта 😂😂😂 это 365 и 366 ук Украины
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Ібн Вовка добирайся на верблюдах-може ціліше будеш.
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tZE inform‏ @tZEinform 21 хв21 хвилину тому

Судя по панике в МАУ, больше всего она боится международной комиссии. А в нее должны входить Украина (ее самолет), США (производитель), Канада (ее граждан погибло больше всех) ну и естественно Иран. Так что г-н Зеленский создавать нужно не "комиссию", а международную комиссию.
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Зеля ты идиот??? Самолет сбили!!! Все доказательства!
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Зебиле молчало бы, выразило соболезнование и все,не оно лезет,а посольство на каких основаниях сделали выводы что не сбили ? Было расследование или они сами следователи сотрудники посольства в одном лице,расшифровали уже чёрные ящики?,пршло несколько часов с авиакатастрофы ,выглядит всё как посольство хочет выбелить Иран
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Слуга коломойши..поручил открыть уголовное производство..на свого господаря коломойшу??? "Буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту", - Зеленський доручив Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 4598
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Хм, нужно чтобы ЗЕ слетал в Тегеран. Если янки расхерачат Иран, тогда по хорошей традиции нужно ЗЕ отправлять в Маскву.

Этот Ослик приносит беду
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Эффект украинского жаренного петуха,который клюет в жопу в самый неподходящий момент )) - Когда же вы дебилы долбанные.научитесь все делать планомерно и в назначенный срок ? Ну чего вы такие тупорылые ? Гляньте как это в Европе делают. США. Неужели вам нужен этот петух,постоянно,чтобы настораживаться только при беде ? !
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Хіба це цабе є нашим президентом ? Це віслюк та ганьба яку вибрали 73%"уставших"помінявши волю та гордість на шмат гнилої ковбаси.
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