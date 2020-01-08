EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  3367  31
Материалы по теме:
Все про:самолет (2270) МАУ (63) крушение (413)

 Мы не предполагаем ошибку экипажа, - МАУ о причинах крушения самолета в Тегеране

Ошибка экипажа как причина крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране очень маловероятна.

Об этом заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский, передает Цензор.НЕТ.

"Японенко Владимир, командир. 11 600 часов налета, почти весь налет на 737 ("Боинг – 737". – Ред.), 5,5 тыс. (часов налета. – Ред.) – командирского. Наумкин Алексей – это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12 тыс. часов налета, 6,6 тыс. в качестве КВС на 737. Второй пилот Хоменко Сергей – 7,6 тыс. часов налета на самолете 737", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На борту разбившегося в Иране самолета находились 176 человек, среди них 11 украинцев, - Пристайко

"Учитывая сложность рейса, продолжительность рейса на самолете был усиленный экипаж. Экипаж отдыхал в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, подготовка всего летного состава на 737 проводится исключительно в аэропорту Тегерана. Имея данные, что самолет набрал 2400 метров высоты – ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем. На самолете были 6 бортпроводников", - заверил Сосновский.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

Источник: https://censor.net.ua/n3168684
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Така висота - найкраща для роботи аеродромної ППО.
 показать весь комментарий
 
 
Так борт злітав не з аеродрому, так як він не військовий
 показать весь комментарий
 
А звідки злвтав? З шоссе у Тегерані? У вій ькових могли здати нерви. А могла бути і відмова техніки, чи збій апаратури. Безперечно, це була випадкова атака. Але кому від того легше?
 показать весь комментарий
 
Безперечно, це була випадкова атака.\\\\\\\\\

А ви оптиміст.... Все що вигідно Путіну - "випадковість"? Як теракти в Рашці коли треба було напасти на Ічкерію, напр.
 показать весь комментарий
 
расследовать катастрофу должны все страны, граждане которых погибли в катастрофе. Доверять внутреннему расследованию нельзя.
 показать весь комментарий
 
 
Та сбили ваш самолоет.Ищите сами даказательства.Даже офис вислюка начал вас топить.При чем очень преждевременно.
 показать весь комментарий
 
 
Имея данные, что самолет набрал 2400 метров высоты Источник: https://censor.net.ua/n3168684\\\\\\\\\

А вроде бы писало шо на взлете..... значит бомба походу была. ПЗРК достанет, но был бы сигнал тревоги и попытка как-то спланировать, если крыло бы не развалилось конечно. Как вот кацапский над Синаем - но там сразу "ИГИЛ" закрычал: этомы, мызамир
 показать весь комментарий
 
в черном рейтинге худших авиакомпание Украины, "МАУ" занимает почетное первое место..
а все благодаря своим собственникам: Каломойский Игорь Валерьевич и Майберг Арон Сергійович
Мы не предполагаем ошибку экипажа, - МАУ о причинах крушения самолета в Тегеране - Цензор.НЕТ 7206

Мы не предполагаем ошибку экипажа, - МАУ о причинах крушения самолета в Тегеране - Цензор.НЕТ 6442
 показать весь комментарий
 
 
до чего же..... ээээ, довольно неприятные лица..... я ни в коем случае не антиараб, или как там. а, не антисодомит.... или как там?
 показать весь комментарий
 
 
о б*же.... пан єсте гоцул? з цімборами пив вчора? у нас тут вотравили єдного легінє - був пиродний хлоп, но Марфа го підпояла нефайнов горівков і вмер.)
 показать весь комментарий
 
йюдофобія - здорова реакція на йюдофізіономію
 показать весь комментарий
 
 
Поступают сообщения что США вводят ограничения на полеты над Ираном и Ираком.Каких спасателей туда собрался отправлять клоун.
 показать весь комментарий
 
 
Підозріло швидко, на протязі декількох годин після катастрофи, іранський міністр оприлюднив версію технічних неполадок на борту з загорянням двигуна..
 показать весь комментарий
 
 
Типовий теракт іранських катсабів Мы не предполагаем ошибку экипажа, - МАУ о причинах крушения самолета в Тегеране - Цензор.НЕТ 3376
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да пиндосы сбили
 показать весь комментарий
 
 
100% теракт. І український літак обрано не даремно. Козломорді з арабськими фанатіками біснують. Є і трампа вина. Він по команді з кремля сіє хаос в світі і ослаблює позиції США в світі. Навіщо йому був потрібний той генерал? Тільки для провокації та дескредитації. Як би хотів знищити ворогів, то не провокував би їх, а знищував їх всіх разом, а він повторюся по команді з кремля підриває НАТО з середини та ослаблює вплив США на близькому Сході та у всьому світі.
 показать весь комментарий
 
 
а чому так нєувєрєнно? Про теракт - ісключєно! А про ашипку - маловєраятна
 показать весь комментарий
 
 

Стрєлок Воз борн ту Хєлл
@GoshaGo06574197
·
А хіба генпрокурор не повинен відкрити провадження ПО ФАКТУ?
Самостійно.
Все шо треба знать про "незалежну генпрокуратуру".
 показать весь комментарий
 
 
Радіо Свобода
@radiosvoboda
· 20 хв

Зеленський: Дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.
 показать весь комментарий
 
так на весь світ заявлено шо воно 100%-е
 показать весь комментарий
 
 
Тривожно якось..світ на порозі чогось страшного. Декілька політиків з психічнохворим мисленням готові розпочати третю світову війну.
 показать весь комментарий
 
іран тра стерти нійтронними бімбами
 показать весь комментарий
 
В такий тривожний час Україна не має лідера який змобілізував всі зусилля для оборони нашої держави а є віслюк який "устал" от президенства кинувши таємно країну ради віддиху в Омані. Ганьба цьму кловуну !
 показать весь комментарий
 
Все можно понять и везде разобраться, кроме одного - Почему Украина опять в центре такого дерма?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх