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 Списки погибших в авиакатастрофе под Тегераном появятся в течение часа, - МАУ

Списки 167 пассажиров и 9 членов экипажа, которые погибли при крушении самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ" в Иране проходят подтверждение и будут опубликованы в течение часа.

Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент по наземному обслуживанию "МАУ" Владимир Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально еще несколько минут, может быть до получаса списки пройдут окончательное подтверждение и весь список пассажиров будет вывешен на нашем сайте. Это будет официальная информация, подтверждающая ситуацию", - сказал он.

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Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168683
 
 
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а йа вирішив шо списки за час після аварії появились - оператівно так
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