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 На борту разбившегося в Иране самолета находились 176 человек, среди них 11 украинцев, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на борту потерпевшего крушение в Иране самолета МАУ находились 11 граждан Украины.

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Пристайко, украинская власть продолжает расследование.

Сейчас известно, что на борту самолета находились 176 человек, включая экипаж:

Иран - 82;
Канада - 63;
Украина - 2 + 9 (экипаж)
Швеция - 10;
Афганистан - 4;
ФРГ - 3;
Великобритания - 3.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

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На борту разбившегося в Иране самолета находились 176 человек, среди них 11 украинцев, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168681
 
 
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в такие страны как Иран, даже по работе ездят ну уж очень отчаянные люди … Сочувствие всем родным .
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Скоро величайшего лидера современности не будут никуда впускать. Может оно и случайно всё получается, но подальше от греха
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Иран под микроскопом у американцев.Я не особый спец,но скорее всего,что уже есть полная посекундная картина сбития самолета.А наш вислюк дав доручення генеральному планктону открыть впровадження по крушению самолета.Явно,против коломойского.Тут зеля точно на стороне путина.
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Час повинен показати в чому істина.
Але нема воронки, розкидання великої кількості дрібних уламків, не видно піни гасіння пожежі, територія розкидання уламків 2 га. І ще багато питань
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не верю я в "техническую неисправность", только что иран нанес ракетный удар, и тут падает самолет - я думаю с беспилотником столкулся
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По чем билеты были, что сингапурские, египетские, американские отказались от полетов. А наши полетели. И кто должен отвечать за это. Чушь, а не техническая не исправность.
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співпадінь не буває,дуже ймовірно що Боінг був збитий або замінований,і дуже насторожує що наша влада відразу відсікає таку версію
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