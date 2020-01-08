 На борту разбившегося в Иране самолета находились 176 человек, среди них 11 украинцев, - Пристайко

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Пристайко, украинская власть продолжает расследование.
Сейчас известно, что на борту самолета находились 176 человек, включая экипаж:
Иран - 82;
Канада - 63;
Украина - 2 + 9 (экипаж)
Швеция - 10;
Афганистан - 4;
ФРГ - 3;
Великобритания - 3.
Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.
Але нема воронки, розкидання великої кількості дрібних уламків, не видно піни гасіння пожежі, територія розкидання уламків 2 га. І ще багато питань