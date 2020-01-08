EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  692  12
Материалы по теме:
Все про:ВР (24250) Иран (536) Яременко Богдан (95)

 Крушение самолета МАУ в Иране: комитет Рады по внешней политике 13 января проведет заседание

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики 13 января проведет заседание, на котором заслушает информацию о катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Тегеране.

Об этом сообщил глава комитета Богдан Яременко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"13 января Комитет по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию о катастрофе и рассмотрит вопрос ситуации вокруг Ирана", - написал он.

Также Яременко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

"Утраченные одномоментно 177 человеческих жизней - это очень много и страшно. И больше всего больно за тех, для кого эти потери оказались личными - искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих близких. Искренние соболезнования авиакомпании МАУ, которая потеряла экипаж, пассажиров и самолет.

Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ожидаем полную открытость со стороны авиационных властей и следствия Ирана. Дать полный и честный ответ на вопрос о причинах катастрофы так же важно, как и минимизировать страдания родственников жертв, создав возможность быстрее попрощаться с погибшими", - подчеркнул нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о количестве украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране уточняется, - МИД

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168680
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну не каждый слуга готовый пожертвовать отпуском, как это сделал сам Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Да зачем проводить заседание? Пусть лучше цензор почитают и все поймут. Тут єкспертов много
 показать весь комментарий
 
коломойша что бы заработать больше бабла проигнорировал военные действия.
 показать весь комментарий
 
Слуги народу гріють геніталії до 15 січня під оманським сонцем. Не можна просто так взяти і припинити це важливе заняття в такий критичний момент. Крушение самолета МАУ в Иране: комитет Рады по внешней политике 13 января проведет заседание - Цензор.НЕТ 3323
 показать весь комментарий
 
 
Гончаренко вроде в другом комитете, а что?
 показать весь комментарий
 
 
Зачем такой срачь. 13 погибших это 3-4 ДТП обычных. Заседалка занемеет заседать ежедневно.
 показать весь комментарий
 
теперь сможет заработать на приличных
кабыл распределяя бабло ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх