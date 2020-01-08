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Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) МИД (5252)

 Информация о количестве украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, уточняется, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в самолете Boeing 737, потерпевшем крушение в Тегеране в среду, находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, однако не пока не уточнили, сколько из них были гражданами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко во время пресс-брифинга в среду.

"По предварительной информации, в самолете находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Сейчас главная задача - установление наличия среди погибших граждан Украины", - заявил он.

По его словам, сейчас информация относительно числа украинцев на борту уточняется.

"Это очень чувствительная информация, мы как раз пытаемся максимально оперативно уточнить, и наше посольство Украины в Тегеране этим занимается", - добавил он.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3168678
 
 
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 часа назад

Звісно, це теж збіг,
але весь цей дурдом в Затоці
закрутився знову після візиту бубочки.
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ты под каждой новостью будешь о "бубочках"? кстати, а откуда такая кличка у нашего гаранта то? реально не знаю. Римма что-ли, высрала?
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вот я и говорю, что такие человекоподобные как ты почему то не сгинут никак.
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Ну вот, уточняют, а то меня здесь уже обосрали, пообзывали что я не знаю сколько наших было на борту. Шо за люди то?
Понятно что экипаж - украинцы, но и как минимум половина пассажиров тоже не африканцы. Если взлет = рейс на Киев, правильно?
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Разом з ху*лом до Сирії прилетів генерал Гєрасімов, автор концепції рефлексивного управління.
Схоже, що операція "Бадабум" розпочалася з вистрілу в двигун "боїнга" МАУ...
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Действительно, интересное совпадение,- визит ***** в Сирию и трагедия с нашим самолетом. Рашисты любят сбивать "Боинги" и испытывать на нас, как на полигоне новые образцы вооружений! Так может, и не совпадение вовсе?
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Люфтракетте.... глаза чуть не сломал, ну и язык у наших союзников. обертолен брехишче ундертолбакен штрольцен нихте не понимайтен....

А чего наши сразу закричали - "авария двигателя"?
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А чо в аэропорту в системе учот нету статистики по рейсу, которую можно открыть несколькимя щелчками мышки? Информация о количестве украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране уточняется, - МИД - Цензор.НЕТ 3040 У нас даже в укразилизнице билеты имеенные
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Тобто заява СНБО у попередньому пості про 11 чоловік - це не точно? Ну, і принципі, чого ж ще чекати від колективного ОРГАНУ, де на вістрі тримають Сивохо.
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https://censor.net.ua/news/3168677/na_bortu_razbivshegosya_v_tegerane_samoleta_mau_nahodilis_11_grajdan_ukrainy_v_tom_chisle_9_chlenov
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Авикатастрофу должна расследовать комиссия в составе представителей стран:
1. Территория страны где потерпел крушение самолёт - иранцы
2. Представители страны изготовителя - США (Иран их не пустит и на пушечный выстрел)
3. Представители страны от которой авиакомпания МАУ - Украина ( Гончарук с самоката уже заявил, что теракт исключается т.к. это технеисправность)
Остается только Иран, и всем понятно какие он сделает выводы
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