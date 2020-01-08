 Информация о количестве украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, уточняется, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко во время пресс-брифинга в среду.

"По предварительной информации, в самолете находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Сейчас главная задача - установление наличия среди погибших граждан Украины", - заявил он.

По его словам, сейчас информация относительно числа украинцев на борту уточняется.

"Это очень чувствительная информация, мы как раз пытаемся максимально оперативно уточнить, и наше посольство Украины в Тегеране этим занимается", - добавил он.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

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