 Информация о количестве украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, уточняется, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко во время пресс-брифинга в среду.
"По предварительной информации, в самолете находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Сейчас главная задача - установление наличия среди погибших граждан Украины", - заявил он.
По его словам, сейчас информация относительно числа украинцев на борту уточняется.
"Это очень чувствительная информация, мы как раз пытаемся максимально оперативно уточнить, и наше посольство Украины в Тегеране этим занимается", - добавил он.
Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.
Звісно, це теж збіг,
але весь цей дурдом в Затоці
закрутився знову після візиту бубочки.
Понятно что экипаж - украинцы, но и как минимум половина пассажиров тоже не африканцы. Если взлет = рейс на Киев, правильно?
Схоже, що операція "Бадабум" розпочалася з вистрілу в двигун "боїнга" МАУ...
А чего наши сразу закричали - "авария двигателя"?
1. Территория страны где потерпел крушение самолёт - иранцы
2. Представители страны изготовителя - США (Иран их не пустит и на пушечный выстрел)
3. Представители страны от которой авиакомпания МАУ - Украина ( Гончарук с самоката уже заявил, что теракт исключается т.к. это технеисправность)
Остается только Иран, и всем понятно какие он сделает выводы